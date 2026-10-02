Как скриншот из Instagram стал доказательством в суде

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Авторы постов пытались оправдаться тем, что это было их «личное мнение». Однако суд с такой позицией не согласился.



Эмоциональные обвинения в адрес конкретного человека являются утверждениями, которые должны подтверждаться доказательствами. Таких доказательств ответчики не представили. Суд обязал удалить публикации и разместить опровержение. С каждого из двух ответчиков взыскано по 300 тысяч тенге в качестве компенсации морального вреда, а также судебные расходы.

Апелляционная и кассационная инстанции оставили решение в силе.

Также в суде рассказали о другом случае в Жамбылской области. Женщина посетила собрание жильцов, после чего обнаружила свою фотографию в двух чатах WhatsApp, в которых состояло около 1,5 тысячи человек.



Суд признал скриншоты из мессенджера электронными доказательствами, а размещение фотографии в чате с большой аудиторией без согласия человека — нарушением его прав.



При этом суд отказал в требовании удалить сообщения из чата, поскольку спустя время технически это сделать невозможно у всех участников. В результате с двух соседок в пользу истца взыскано по 20 тысяч тенге в качестве компенсации морального вреда. В удовлетворении иска к третьему ответчику отказано в связи с недоказанностью его причастности. Жамбылский областной суд поддержал это решение.



В Верховном суде отмечают, что публикация фотографии без согласия, в том числе в групповых чатах или сторис, может повлечь правовые последствия. Судебная практика также показывает, что скриншоты переписок и снимки экрана могут использоваться в качестве электронных доказательств при рассмотрении подобных споров.