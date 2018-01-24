Как слово делом нашим отзовется?

О терминах поспорим

Но даже такое определение носит позитивный оттенок: для обсуждения обществу предложен не заидеологизированный текст, а выверенная программа действий по десяти актуальным направлениям развития. И что в том плохого, что она изобилует терминами типа «цифровизация», «трансферт технологий», «инжиниринговые услуги», «венчурное финансирование», если это лексика нового времени и прогресса?

Надо признать, мыслящий на опережение Лидер нас изрядно избаловал погружением в детали магистрального пути, буквально на каждом этапном отрезке предлагая комплексные разработки. Назарбаев-стратег дал стране «Казахстан-2050», Назарбаев-прагматик нацелил План нации сотней конкретных шагов. И этим преобразования не исчерпались. Назарбаев-реформатор дал старт Третьей модернизации, которая распространилась и на общественное сознание, духовно-культурную сферу. Я уже не говорю о целой системе госпрограмм отраслевого характера, иниции­рованных опять же им.

Казахстанское общество – на подъеме, способно решать задачи любой сложности. И в этом – огромная заслуга Главы государства. Вот и сейчас прозорливый политик увидел реальные возможности для «успешной навигации и адаптации» в стремительно меняющемся мире. И в цене – объе­диняющий конструктивный настрой на работу, а не расхолаживающий скепсис.

В противовес вышеизложенной точке зрения политика-радикала я обозначу позицию человека реального дела – директора ТОО «Агрофирма «Родина», Қазақстанның Енбеқ Ері Ивана Сауэра, который убежден: Президента надо очень внимательно слушать и четко следовать его рекомендациям. Это утверждение он обосновывает своей многолетней директорской практикой.

– Меня ведь именно Нурсултан Назарбаев благословил на смелый эксперимент (27 лет назад. – Авт.). Первоначально у нас был кооператив пайщиков. Трудно было чрезвычайно, и все же медленно, но верно продвигались вперед. Обычно спрашивают: как вам удалось сохранить? Что сохранить? Баню, в которой крысы по ногам бегали? Раскуроченные котельные? Не сохранять, а возрождать и заново строить приходилось. Стадо туберкулезно-бруцеллезное оздоравливать, производство зерна наращивать. Наш принцип был и есть такой: тенге заработали, 50 тиынов – в производство, 50 – людям. Как бы ни было сложно, о социальной политике, о вложениях в будущее нельзя забывать. И Президента надо внимательней слушать. Все кивают, никто не возражает, а что на деле? Скажем, собрал он нас как-то и говорит: давайте делиться, вы ведь зарабатываете, а люди бедно живут. Придумайте какую-нибудь дополнительную оплату.

Лет 15 как впервые об этом сказал. Я приехал и сразу сделал. У нас 13-я зарплата уже была. Сделали 14-ю. Мы ее президентской называем. А многие руководители так поступают? Или другой пример. Президент призвал аграриев: стройте фермы и комплексы. Мы с Геннадием Зенченко сразу откликнулись, в тот же год поручение выполнили. На жестких условиях. Позже условия смягчили, и постоянно новые послабления следуют. Все больше льгот и преференций, сроки оттягиваются. Много последователей? Единицы. Почему? Вопрос. Хотя наш опыт показывает: это выгодно.

Еще один пример. Президент сказал: давайте альтернативные источники энергии развивать. Многие откликнулись? Опять же мы с Зенченко. Первыми купили и смонтировали ветроэнергоустановки. И не жалеем. Стоит себе ветряк, крутятся лопасти, есть-пить не просят и на 35% закрывают наши потребности в электричестве. Да если бы мы, все до единого в стране, обязали себя хотя бы на 70% выполнять поручения Президента, то не думали бы сегодня, как войти в клуб 30 самых развитых государств, а давно бы там находились.

Особенно памятна Ивану Сауэру­ ситуация в самом начале его директорской стези, когда он, пожалуй, впервые благоразумно воспользовался советом Нурсултана Назарбаева:

– Никогда не забуду 89-й год. Уже кризис пошел, деньги ничего не стоили, что-либо купить было невозможно. За каждый чайный сервиз вспыхивали баталии. И тогда Нурсултан Абишевич на поле мне сказал: «Иван, скоро вам будет предоставлена возможность зерно за валюту продавать. Дело это непростое. Хорошенько обдумай». И правда, вскоре вышло пос­тановление. Кто решился иметь дело с валютой? Единицы. Мне даже прозвище дали – Валютчиком за глаза называли. А ведь я ой как сильно вопросы решил, и как мы стартанули! Процентов 70 валюты направил на укрепление материальной базы – комбайны, машины купили. Даже на бирже торговал, с выгодой доллары продавал. А 30% направлял на социальные нужды. Начали людей одевать, экипировать – в дома импортную мебель, бытовую технику завозить. Никакого социального напряжения в «Родине» и Зеленом Гае не ощущалось. А ведь это был просто совет. Но чей? Первого руководителя респуб­лики. К таким рекомендациям нужно чутко прислушиваться, что постоянно и делаю.

По-моему, весьма убедительно. В случае с Сауэром как финансовые, так и энергетические и иные технические советы Президента способствовали сбережению ресурсов, оживлению предприим­чивости, как следствие – экономическому развитию, росту доходов сельчан и укреплению их социального благополучия. Все же эти обозначенные плюсы вкупе – суммарное подтверждение эффективности проводимой политики в целом. Так что не спешите интерпретировать Президента, господа-«правдорубы», для начала разберитесь в терминах.

Конспект от Президента

Равно как Иван Сауэр советовал внимательно слушать Президента, рекомендую пристальней вчитываться в написанное им. И на ус мотать. Тем паче что Нурсултан­ Назарбаев как мудрый наставник и заправский лектор задачу усвоения предлагаемого материала упрощает, даже ежегодные Послания оформляя в виде конспекта и выделяя жирным шрифтом ключевые мысли и места.

Взять Послание-2018. Во втором разделе, касающемся перспектив альтернативной энергетики, заявлено: «Сегодня на возобновляе­мые источники энергии (ВИЭ) приходится четверть мирового производства электроэнергии. По прогнозам, к 2050 году этот показатель достигнет 80%. Мы поставили задачу довести долю альтернативной энергии в Казахстане до 30% к 2030 году».

Пока, к сожалению, в республике действуют только 55 объектов ВИЭ. Один из них – как раз таки в ТОО «Агрофирма «Родина», неподалеку от столицы, второй – в коммандитном товариществе «Зенченко и К» (Северо-Казах­станская область)… Где еще на обдуваемом всеми ветрами степном раздолье? Хоть ау кричи! Вот и переживает заслуженный аграрий, что перспективное и экономически выгодное направление в энерговооружении сельскохозяйственного производства не находит широкого распространения.

На дорогущие джипы для городских дитятей «неолатифундисты» ухают сотни тысяч «зеленых», а с внедрением «зеленых» технологий мешкают. В эти джипы потом вкладывай и вкладывай. А затраты в автономную энергетику в сущности – разовые. Заплатил однажды Иван Адамович за немецкий электрогенератор миллион долларов и горя не знает. Поддерживай агрегат в рабочем состоянии и получай киловатты из воздуха.

Рачительные, домовитые хозяева Зенченко еще при жизни Геннадия Ивановича количество ветряков довели до четырех. Могучая «упряжка» на все 100% покрывает потребности многопрофильного, располагающего заводскими мощностями, а значит, энергоемкого хозяйства и жителей села Новоникольского.

Жаль, мало кто об этом знает. Пресса в «кантри» не часто жалует, а профильное министерство отчего-то опыт современного хозяйствования не пропагандирует. Хотя, может быть, эта функция за ним не закреплена в силу торжества рыночного уклада? Но рынок, на­деюсь, у нас уже не дикий, а цивилизованный, современный. К тому же поручения и рекомендации Главы государства всем без исключения ведомствам надлежит исполнять.

Еще один «лучик» «зеленой» энергетики бросился в глаза в селе Капитоновка Буландынского района Акмолинской области. Солнечные батареи, причем отечественного – кокшетауского – производства, на крыше конторы ТОО «Журавлевка-1». Мал золотник, да дорог. Побольше бы таких энергонезависимых контор, машдворов, элеваторов! Кто ведет учет подобным инициативам, сводятся ли обобщенные данные?

О Капитоновке вспомнил неспрос­та. Тут же ассоциативно вспыхивают обновленные пригожие пейзажи Журавлевки, Новодонецкого, Ярославки, Зеленого – все из того же района. Все они переживали разруху, на ладан дышали, приходили в полное запустение, некогда щедрые пашни заросли густым бурьяном. Но, на счастье местного населения, будто в доб­рой сказке, на помощь пришел инвестор – руководитель ТОО «Логос Грейн» Галим Кулжанович Кудайбергенов. За его плечами – колоссальный опыт. Работы в системе сортоиспытаний, хлебозаготовок, маркетинга зернового рынка, продаж и выращивания продукции высших кондиций. Он доктор сельскохозяйственных наук и один из ведущих экспертов, умело сочетающих науку и прак­тику в условиях конкурентного рыночного производства.

Кудайбергенов провел, без преувеличения, «вторую целину» и на базе названных сел создал ТОО, которые за считанные годы стали крепкими агроформированиями, располагающими современной техникой и элеваторами, шагающими в ногу с мировой аграрной наукой. Под кураторством Галима Кудайбергенова они успешно занимаются диверсификацией, чутко реагируют на конъюнктуру рынка, поставляя пшеницу, рожь, лен, чечевицу в десятки стран мира. Любопытно, что заявка на весь урожай буландынской чечевицы поступает от турецкого партнера за месяцы до его сбора.

Очередной, третий раздел Пос­лания озаглавлен так: «Умные технологии» – шанс для рывка в развитии агропромышленного комплекса».

«С лету» эта формулировка применительно к нашему подустаревшему АПК выглядит абстракцией. Но есть такие технологии у «маяков» производства, есть. И вновь на память приходит знаменитое коммандитное товарищество из СКО. Давным-давно внедрившее голландскую технологию выращивания картофеля, в просторечии именуемую гребневым методом. Эффект потрясающий: «голланд­ка» стабильно дает урожай 300–350 центнеров клубней с гектара вместо 180–200 традиционных, к тому же сомнительного качества. Ту прибыль, которую приносят 15 тыс. зерновых гектаров, можно получить с 200 (двухсот) картофельных га!

Так аграрные реформаторы на том не успокоились: в рыхлый бурт посадили лук, свеклу, морковь и по каждой культуре добились фантас­тических результатов.

Годы прошли. «Зенченко и К» гремит на всю страну, а последователей как не было, так и нет. Чем это объяснить? Крестьянской косностью, инертностью мышления, страхом перед рисками? Они минимизированы: технология отработана до автоматизма (и максимально автоматизирована, человеческий фактор почти исключается), ее готовы «поднес­ти на блюдечке». Но кто он, этот посредник в продвижении ноу-хау, где он, в каком департаменте числится и вообще существует ли в природе?

С Геннадием Ивановичем, Зенченко-старшим, сам Президент «сверял часы» накануне или в разгар сельхозкампаний. А другие, получается, толком не замечали его достижений, не стремились приобщиться к передовой школе?

Или такой пример, что называется, по соседству. На XVI съезде «Нур Отана» Нурсултан Назарбаев дал высокую оценку еще одному «северянину» – директору ТОО «Тайынша-Астык» Анатолию Рафальскому:

– У него амбары полны зерна, у него перенимают опыт, итальянские системы заготовки кормов, приходят учиться. Он стал примером того, как нужно работать.

Это был звездный час агрария. И воздано ему по заслугам. Приведу такой обобщающий показатель: годовая производительность среднестатистического работника ТОО составила 56 тыс. в долларовом исчислении.

Среди слагаемых успеха – жесткая экономия ресурсов. «Тайынша-Астык» в этом плане преуспело. С установкой котлов, работающих на соломе и пелетах (топливные гранулы на растительной основе), растениеводство в товариществе стало стопроцентно безотходным. Угля теперь запасают не 3 тыс., а только 700 тонн.

На котлы, поставляемые из Германии благотворительным фондом «Реновабис», не нарадуется и руководитель ТОО «Нива» Шортандинского района Владимир Абермит:

– Несколько лет выращиваем и удачно реализуем лен, востребованный в химической и лакокрасочной промышленности. У этой культуры ценность представляют лишь семена, все остальное – сущая проволока. Эту жесткую солому обычно сгребают в огромные кучи и сжигают. А она маслянис­тая, прогорает так, что после на месте кострищ 3–5 лет ничего не вырас­тишь. Мы же собранную массу несколько измельчаем и пускаем в топки. Более того, благодаря льну, вернее – его отходам, вовсе забыли, что такое уголь. Двух гектаров вполне хватает на отопление школы, Дворца культуры, кафе, всех производственных помещений. Зимой люди в мастерских и гаражах до рубашек раздеваются.

В общем, есть что продвинутым аграриям друг у друга перенимать, имеются ценные наработки. Их бы в монографиях, на специальных ознакомительных курсах по типу школ передового опыта или курсов повышения квалификации обобщать и разъяснять, как это делалось раньше на системной основе.

И сохранились ведь формы такого рода обучения в других сферах деятельности, стоит к ним приглядеться и взять за основу рациональное зерно. Не с нуля же начинать – возрождать. Иначе все сложней будет акимам всех уровней рапортовать о рекордных намолотах – о, эту залихватскую привычку они прочно унаследовали у отцов и дедов!

А прежде всего Президент делает в Послании акцент на профильные учебные заведения – аграрные университеты: «Этим вузам требуется обновить программы обучения и стать центрами распространения самых передовых знаний и лучшей практики в АПК».

Совершенно справедливая пос­тановка вопроса, который пора уже, если позволите так выразиться, заперпендикулярить реб­ром, ибо некоторые альма-матер стремительно исчезающей «популяции» сельской интеллигенции стали напоминать храмы знаний и муз иных областей. Скажем, дип­академию – частыми встречами с дипломатами, Дом культуры – обилием творческих вечеров или же некий конгресс молодежных инициатив – бесконечными флешмобами по различным поводам…

Ситуация не столь критичная, поскольку Глава государства конс­татирует: «В 2017 году страна, преодолев негативные последствия мирового кризиса, вернулась на траекторию уверенного роста». Но уповать на некий запас прочности и упреждающие меры Лидера – аполитично, непат­риотично и по большому счету – безнравственно. Мы, сплоченная, монолитная Нация Единого Будущего, должны уверенно прод­вигаться вперед, завоевывая передовые рубежи. Не ожидая при этом на каждом шагу подсказок, а разумные советы воспринимая не как фигуры речи, а как руководство к действию.