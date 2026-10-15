Как слово наше отзовется

В ежегодном конкурсе приняли участие школьники из 15 областей, а также Алматы, Астаны и Шымкента. За право выступить на большой сцене боролись 890 претендентов, и лишь 40 из них прошли отборочные туры в своих регионах. Главная цель творческого состязания – популяризация наследия Жамбыла и развитие импровизаторского мастерства юных акынов.

В дни конкурса в Доме культуры села Жамбыл яблоку негде было упасть. Здесь собрались не только юные айтыскеры, но и приехавшие с ними болельщики, а также представители творческой интеллигенции – писатели, поэты, деятели искусств.

Организаторы конкурса – научно-прак­тический центр «Дарын» и управление образования Алматинской области – разделили программу поэтического турнира на два этапа. Первым стал тематический айтыс. В своих выступ­лениях юные поэты обращались к философским аспектам творчества Жамбыла и связывали их с достижения­ми независимого Казахстана. Второй этап – қайым айтыс, в ходе которого айтыскеры состязаются между собой в ораторском мастерстве, находчивости, остроумии и способности мгновенно подхватить рифму соперника.

Призы присуждались по каждой номинации. По решению жюри, обладателями Гран-при стали представитель Алматинской области Нургиса Кази и Исламали Биржанулы из Шымкента.

– Айтыс недаром называют поединком, где главное оружие – острый ум, импровизация и мастерство владения словом, – отметила член жюри, писатель и общественный деятель Кумисжан Байжан. – Домбра в руках современных акынов остается мощным инструментом правды, мудрости и духовного единения народа. Отрадно, что юные дарования с большим интересом осваивают это традиционное искусство. Каждое выс­тупление айтыскеров сопровождалось смехом и шквалом аплодисментов. Уверена, зрители получили большое удовольствие.

По словам публициста, именно нетленные строки Жамбыла Жабаева, прозванного Гомером XX века, заложили фундамент современной школы айтыскеров. Яркий импровизаторский талант Жамбыла обогатил казахскую литературу, а сам он превратился в народного трибуна, достойно продолжив дело своего наставника Суюнбая. Непревзойденный мастер айтыса показал себя истинным художником, обладающим образным мышлением и сочным языком.

В нынешнем году общественность Алматинской области широко отметила юбилей выдающегося земляка, яркие произведения которого переведены на многие языки. Итоговым мероприя­тием стало торжественное собрание, прошедшее в местности Кокбастау у подножия гор, на малой родине поэта. В рамках празднования на ипподроме состоялись байга, состязания по қазақ күресі, асық ату, армрестлингу, гиревому спорту, выставка декоративно-прикладного искусства.