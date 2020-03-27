Как смотреть новости и избежать стресса, рассказали психологи

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Тем, кто хочет сохранить душевное спокойствие, находясь на карантине, лучше не смотреть новости больше двух раз в день, и уж точно не стоит делать это перед сном, считают психологи, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на Ria.ru
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 460 тысяч человек, свыше 20 тысяч скончались.
"Мой совет для поддержания душевного здоровья – выберите два периода в день, чтобы узнавать новости, причем читайте только официальные источники. Рекомендуется не делать этого, как только вы проснетесь, а также перед сном", – говорит психолог Анабелла Чеб Терраб из Буэнос-Айреса, которая сама, как и все аргентинцы, сейчас находится на карантине.
"Чем больше вы смотрите и читаете новостей, которые генерируют страхи, тем хуже вы себя чувствуете. Сократите время, которое вы проводите за новостями… Смотрите их поздним утром, на случай если там есть что-то важное, и ранним вечером. Не читайте новости сразу после сна или перед сном – весь этот негатив может нарушить вас день и ваш сон", – согласен с коллегой Патрик Уэнис, автор книг и эксперт, изучавший поведение многих знаменитостей.
По мнению автора книг по психологии и колумниста журнала Psychology Today Элис Бойс, может возникнуть порочный круг, в котором чем больше новостей потребляют люди, тем сильнее растет их тревога, тем больше ощущается угроза и тем труднее им сосредоточиться на чем-то другом.
"И чем больше таких вещей происходит, тем больше человек чувствует тягу к навязчивому потреблению новостей", – говорит она.
Чеб Терраб советует также ограничить свое общение в соцсетях, выйти или поставить на беззвучный режим сомнительные группы в мессенджерах, по которым приходит много информации про коронавирус, зачастую ложной. Лучше побольше общаться с родными и проверенными друзьями, советует она.
"Стоит создать новое расписание, включив в него досуг, физическую активность, онлайн-курсы. Если это возможно, надо быть на солнце хотя бы 15-20 минут в день", – говорит она и советует стараться выходить на балкон или прогуляться за хлебом в магазин.