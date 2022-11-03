Как снег на голову

Еще на прошлой неделе прог­ноз, обещающий снег, сработал тригером – пора пополнять запасы свечей. И мысль вдогонку: все же зря наши недалекие предки отказались от буржуек.

Это только у малышни первый снег вызывает восторг. Взрослым же совсем не до романтики. Я сейчас – о западноказахстанцах, для которых сие явление природы порой сродни среднему шторму, если оценивать его последствия.

Первый снег с дождем и порывистым ветром в который раз показал, где у нас тонко. Отключения электроэнергии начались с раннего утра первого ноября, а во второй половине дня без света остались свыше 7 тыс. абонентов в Уральске и четырех районах области.

Большая часть обрывов проводов пришлась на областной центр. Там неприглядную картину дополняли поваленные деревья, заторы на дорогах, неработающие светофоры и предупреждения коммунальщиков о возможных перебоях с подачей холодной воды. Отключение электричества привело к сбою в системе теплоснабжения. Без тепла и горячей воды только в Уральске временно остались 26 жилых домов и детский сад.

Над устранением неполадок энергосистемы в областном цент­ре в экстренном режиме работали восемь ремонтных и две аварийные бригады. К вечеру 1 ноября подачу возобновили для 6 500 абонентов. К этому времени непогода вывела из строя энергосети еще в трех районах области.

По данным пресс-службы акима Уральска, на 11.00 утра 2 ноября без электричества оставалось порядка 1 000 абонентов. Из-за обрывов проводов электро­энергии не было в трех крупных микрорайонах города, регистрировались и единичные обрывы в частных секторах.

– Городские электросети изношены более чем на 80%, – сказал на брифинге заместитель акима Уральска Мирас Мулкай. – На 2023–2025 годы утвержден Комплексный план развития ЗКО, в рамках которого на реконструкцию сетей предусмотрено выделить 20 миллиардов тенге. Из них порядка 8 миллиардов будет затрачено на реконструкцию электросетей в Уральске.

Руководитель областного управления энергетики и ЖКХ Миржан Нуртазиев ответил, что по сравнению с прошлым годом финансирование увеличено с 300 до 700 млн тенге, что позволило, в частности, в рамках подготовки к нынешнему отопительному сезону провести текущий ремонт свыше 2,5 тыс. км электролиний.

Впрочем, обещания властей не слишком греют западноказах­станцев, особенно каратобинцев, пострадавших этой весной от паводка. Для жителей села Шалгын, чье жилье разрушено большой водой, обещали до конца октября построить 23 жилых дома, а к Новому году сдать школу на 60 мест.

В середине августа для 17 домов залили фундамент. 28 октября на брифинге в региональной службе коммуникаций аким Каратобинского района Кадыржан Суйеугалиев на вопрос о новоселье ответил уклончиво и буквально следующее: «Ликвидация последствий паводка в селе Шалгын на данный момент является самой актуальной проб­лемой в районе. Ситуацию держим на постоянном контроле. Касаемо вопроса строительства 23 домов: работы ведутся ТОО «Жиенбай». Заказчик проекта – управление строительства области. Темпы на хорошем уровне. Задействовано 5 бригад, 58 специалистов».

По факту же люди до сих пор ютятся в сараях вместе со скотиной. В выделенных по линии ЧС палатках летом было жарко, сейчас – холодно.

Как тут не позавидовать белой завистью аулиекольцам, помощь которым после беды оказали, можно сказать, моментально. В начале сентября 91 семья в Костанайской области из-за пожара осталась без крыши над головой. А через полтора (!) месяца, приурочив новоселье ко Дню Республики, им вручили ключи от новых домов. Впрочем, и у них не все в порядке. В этом номере собкор по Костанайской области рассказывает о том, с какими бытовыми трудностями в первые же дни столкнулись новоселы.