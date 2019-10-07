Как снизить стоимость авиабилетов в Казахстане, рассказал Атамкулов

Фото: Kazpravda.kz/Талгат Аханов
Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов на заседании Правительства рассказал о том, как можно снизить стоимость авиабилетов в Казахстане, передает корреспондент Kazpravda.kz
"Сейчас стоимость авиабилетов в основном формируется на основе рыночного и динамического механизмов ценообразования (конкуренция, спрос, сезонность, праздничные и выходные дни). Государство равноудалено от прямого регулирования и лишь создает конкурентоспособные условия для авиакомпаний. Только благодаря конкуренции мы снизим стоимость авиабилетов", – сказал Атамкулов.
По его словам, государство в свою очередь должно осуществлять должный надзор за рынком.
"Поэтому для решения данной проблемы министерством принимается ряд мер. Первое, с 2012 года сняты все ограничения на выполнение регулярных пассажирских рейсов казахстанскими авиакомпаниями по внутренним маршрутам. На трех наиболее популярных маршрутах полеты осуществляют по 4 авиаперевозчика с различными тарифными предложениями", – продолжил министр.
Атамкулов отметил, что эта мера повлияла на снижение стоимости авиабилетов.
"К примеру, если в 2012 году средняя стоимость билета по маршруту Нур-Султан-Алматы составляла в перерасчете на курс доллара США – $85, то в 2019 году билеты в среднем стоят – $60. Второе, в мае текущего года запущен первый национальный лоукостер Fly Arystan, цены на билеты которого в 2 раза ниже, чем у Air Astana. На сегодня уже продано свыше 470 тысяч билетов, стоимость 60 процентов билетов ниже 10 тысяч тенге", – заключил он.
Напомним, 2 сентября Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил
с Посланием народу Казахстана на совместном заседании палат Парламента. Президент возмутился дороговизной авиабилетов. Он заявил, что стоимость авиатоплива для иностранных перевозчиков в местных аэропортах выше, чем для отечественных.