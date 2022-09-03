Как снизить уровень "теневой" экономики в Казахстане, придумали в Минфине

Вице-министр финансов РК Ержан Биржанов на заседании правительства рассказал о планах ведомства по улучшению налогового и таможенного администрирования в Казахстане, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«Превенция нарушений будет обеспечиваться путем дальнейшего улучшения системы управления рисками при фискальном и камеральном контроле, а также при проверках. Также, предлагается расширить применение СУР по неисполненным уведомлениям камерального контроля и оценивать риски при возврате НДС без проведения проверки. Фиктивные сделки будут пресекаться на этапе их совершения путем онлайн мониторинга электронных счетов-фактур», - сказал на заседании Правительства Ержан Биржанов.

Кроме того, по его словам, на основании данных госорганов и организаций планируется поэтапное автоматическое выставление всех уведомлений на центральном уровне.

«Проводится работа по внедрению принципа должной осмотрительности для самостоятельной проверки налогоплательщиками своих контрагентов, что уменьшит количество судебных исков. Кроме того, для недопущения давления на добросовестных предпринимателей будет внедрен «дистанционный контроль», как новая форма взаимодействия с бизнес-сообществом. Будет расширено применение «горизонтального мониторинга», основанного на дистанционном взаимодействии с крупным бизнесом», - подчеркнул вице-министр.

В планах Минфина также дальнейшее совершенствование системы прослеживаемости товаров, в рамках которой планируется полная интеграция систем налогового и таможенного администрирования.

«До конца 2023 года будут введены в опытную эксплуатацию Интегрированная система налогового администрирования и Интегрированная база данных с последующей интеграцией с «Астана-1», «Е-окно» и с новой системой таможенного администрирования. В текущем году создано Главное диспетчерское управление путем объединения Ситуационного центра и Центра электронного декларирования по принципу одного окна. Проводится модернизация и техническое дооснащение девяти автомобильных и одного железнодорожного пунктов пропуска, расположенных на таможенной границе ЕАЭС. В модернизированных пунктах пропуска будет осуществляться интегрированный таможенный контроль. Наряду с этим, будут широко применяться навигационные пломбы. Это исключит лжетранзит», - резюмировал спикер.

В ведомстве считают, что предлагаемые меры позволят актуализировать и ускорить работу баз данных, упростить налогово-таможенное администрирование и снизить уровень «теневой» экономики.