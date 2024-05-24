Как выпускникам школ сохранить свой статус в системе ОСМС

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Буквально на днях для многих подростков страны прозвенит последний звонок и начнется новый этап в жизни. В этот период важно не потерять статус застрахованного. Кто рискует выпасть из системы ОСМС и как сохранить за собой статус, разъяснили в столичном филиале Фонда социального медицинского страхования.

Кто может потерять статус?

Все, кто на момент окончания школы или ранее достиг 18 лет, автоматически выпадают из системы обязательного социального медицинского страхования. Государство перестает платить за них взносы, соответственно, льготный статус аннулируется. За теми, кому еще нет 18, статус сохраняется.

Что означает потеря статуса?

При отсутствии статуса застрахованного теряется доступ к плановой медицинской помощи. То есть, нельзя будет пройти обследования за счет ОСМС, получить консультацию узкого специалиста. За все придётся платить из собственного кармана. Это большая нагрузка на бюджет семьи.

При этом доступ к экстренной медицинской помощи сохраняется в рамках гарантированного государством бесплатного пакета. При острой боли, обострении хронического заболевания, травме или ОРВИ можно вызвать скорую помощь, обратиться в фильтр кабинет поликлиники, травмпункт или в приемное отделение ургентной больницы, будучи незастрахованным.

Как сохранить статус?

В последующий месяц после наступления 18-летнего возраста необходимо начать оплачивать взносы на ОСМС за себя в качестве самостоятельного плательщика.

Приведем пример. Если день рождения в мае, платить надо с июня. Если день рождения был в январе, и оплаты после этого не производились, статус можно восстановить через оплату задолженности за пропущенные месяцы. То есть, оплатить взносы за каждый месяц отдельно с февраля по май, и для сохранения статуса продолжать платить ежемесячно. Статус присваивается в течение трех рабочих дней после внесения платежей.

Как и куда платить?

Оплатить взносы на ОСМС можно любым удобным способом – через мобильные приложения банков второго уровня, терминалы быстрой оплаты или Казпочту. Самостоятельные плательщики оплачивают 5% от МЗП. В 2024 году размер взносов составляет 4 250 тенге.

Как долго нужно платить взносы?

До получения льготного статуса в качестве студента очного отделения организации высшего, среднего или технического образования, за которых взносы платит государство. Либо до официального трудоустройства на работу, где взносы и отчисления на ОСМС производит уже работодатель.

При этом за работающего студента в связи с наличием льготного статуса платежи работодателем не производятся. Если в планах нет поступления на учебу или устройства на работу, всегда можно оставаться в системе в качестве самостоятельного плательщика.