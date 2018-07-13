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Как солнечное затмение 13 июля изменит судьбы людей
13 июля некоторые жители Земли смогут увидеть солнечное затмение. Как сообщают средства массовой информации со ссылкой на астрономов, во время этого события не стоит начинать новых значимых дел, однако следует помириться с членами семьи, с которыми человек поссорился ранее. Также утверждается, что Козероги и люди, рожденные в период с 10 по 16 июля, в этот день почувствуют начало перемен к лучшему в своей жизни, сообщает MK.ru.

Затмение будет частным, то есть Луна не полностью загородит солнечный диск. Увидеть его смогут, в основном, жители Южной Австралии и Тасмании, в то время как на Северном полушарии солнце будет выглядеть абсолютно так же, как и в любой другой день.

Что касается влияние небесных тел на судьбы людей, из серьезных ученых подобного рода сообщения могут интересовать разве что психологов и представителей смежных с психологией направлений науки. Дело в том, что если человек действительно верит в гороскопы, в некотором смысле они действительно могут "сбываться", но не потому, что они соответствуют истине. Главный секрет "успеха" такого рода предсказаний состоит в том, что они весьма расплывчаты. Если человек изначально настроен верить, что предсказания астрологов сбываются, в силу вступает феномен под названием "предвзятость подтверждения". Например, Козероги, прочитавшие первый абзац этого текста, почти наверняка заметят за целый день какое бы то ни было благоприятное событие, поскольку будут активно его искать и трактовать все происходящее в "нужном" ключе.

Недавно, 6 июля, Земля и Солнце оказались на максимально далёком расстоянии друг от друга. А в ночь на 28 июля жители многих городов России смогут увидеть максимальное за 15 лет сближение Земли и Марса и самое продолжительное лунное затмение за столетие. На один и тот же день оба эти события выпадают впервые с 1830 года.

Как пишет topnews.ru, в день затмения лучше по возможности отказаться от хирургических операций, нельзя начинать путешествие или ссориться с любимыми. Лучше провести этот день в спокойной обстановке, по возможности помедитировать, отказаться от алкоголя и табака.

Астрологи напоминают, что период солнечного затмения как бы "подсвечивает" появившиеся ранее, но оставшиеся незамеченными проблемами, поэтому они могут дать о себе знать в течение ближайших двух недель.

27 июля 2018 года произойдет еще одно редкое явление – Луна, Земля и Солнце выстроятся в одну линию. Такое расположение небесных тел называют малым парадом планет.

Специалисты также отмечают, что в конце июля можно будет посмотреть за "великим противостоянием Марса", который появится рядом с Луной и будет находиться на минимальном расстоянии от Земли, из-за чего наблюдателям покажется, словно над нашей планетой взошли сразу две Луны.

Красная планета станет больше визуально и засияет розовым цветом.

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