​Как спасти сайгака?

фото Игоря БУРГАНДИНОВА

Сайгак, как и лошадь, знаковое животное в Центральной Азии, олицет­воряющее развитие степной цивилизации. Сохранить популяции сайги помогут совместные действия оте­чественных ученых и природоохранных ведомств.

Уникальные копытные

В Казахстане наиболее многочисленным животным среди диких копытных является сайгак – ровесник мамонта и шерстистого носорога, переживший ледниковую эпоху 20 тыс. лет назад. Еще в недавнем прошлом он являлся фоновым видом копытных животных, численность которого превышала 1 млн голов. Ныне в республике обитают три почти полностью изолированные друг от друга популяции сайгаков – бетпак-далинско-арысская, устюртская и уральская.

Сайгаки – постоянно кочующие животные, в течение года они преодолевают 3–4 тыс. км. Для них наиболее постоянными и ограниченными по площади являются места зимовок и массового окота. Отмечен очень слабый контакт с домашними животными, вследствие чего особой конкуренции между ними нет. Если наиболее избирательной по растительности среди домашних животных является лошадь, поедая каждый восьмой вид разнотравья, то сайгаки потребляют только более 20 видов из тысячного разнообразия степной растительнос­ти. При этом они используют в пищу лишь 12–23 кг/га растительности в год, в то время как домашние животные – 100 и более кг/га. Подсчитано, что кормоемкость пастбищ республики в полном достатке может обеспечить годовой рацион от 2 до 3 млн сайгаков без нанесения ущерба окружающей среде. Они же частично удобряют почву, втаптывают семена, благодаря им происходит опыление многих редких растений, эндемиков. Все это свидетельствует о возможных колоссальных перспективах разведения степных антилоп на территории Казахстана не только как видового разнообразия, но и в перспективе как промыслового вида копытных.

Под угрозой вымирания

За последние 27 лет казахстанские популяции претерпели существенные изменения. Резкий спад численности сайгаков наметился начиная с 1988 года, а в 2000-м их количество снизилось до 34 800, в 2003 году достигло критической отметки – 21 200 голов.

Надо отдать должное природоохранному ведомству республики. Благодаря усилению охранных мероприя­тий и активизации деятельности специальных мобильных групп по защите редких видов животных численность сайги в последующие годы стала заметно возрастать. Так, в период 2004–2009 годов их количество повысилось с 30 000 до 81 000 голов. За последние пять лет эта цифра увеличилась в 3,6 раза. Следует отметить устойчивый рост уральской популяции копытных и постепенное снижение устюртской. Начиная с 1981 года бетпакдалинская популяция сайгаков редеет преимущественно от эпизоотий пас­тереллеза, вызванного увеличением количества весенних осадков. Так, в 1988 году зарегистрирована гибель около 500 тыс. голов.

Последняя крупная по своим масштабам эпизоотия отмечена в мае 2015 года на территории сразу трех областей. Первый случай падежа сайгаков (117 голов) зарегистрирован 11 мая в урочище Жолаба Жангельдинского района Костанайской облас­ти. В это же время массовый падеж был отмечен в Актюбинской и Акмолинской областях. Всего по состоянию на 22 июня 2015 года было утилизировано 148 800 туш сайгаков. Погибло около 50,4% всего поголовья сайгаков Казахстана, или 61,4% этих копытных бетпакдалинской популяции. К настоящему времени оставшие­ся животные рассредоточены мелкими группами на значительной территории, что затрудняет ведение мониторинга и оперативной охраны.

До настоящего времени у экспертов существовали две ключевые версии причин возникновения массового падежа. Первая, основная, базировалась на причине изменения климата, когда в данной зоне за одну неделю выпало 3–4 нормы осадков, что было обусловлено сменой западного циклона на южный. Данные Казгидромета наглядно показывали значительно превышавшее норму количество выпавших осадков на месте массового падежа сайги, сопровождавшегося резким понижением температуры и усилением ветра. Так, по данным метеостанции области, за первую декаду мая выпало до 75 мм осадков при норме 8–10 мм.

Безусловно, это основной фактор, вызвавший острую тимпанию рубца желудка сайгака с переходом в анаэробную энтеротоксемию и пастереллез. Болезнь вызывается поеданием животными сочной зеленой травы, увлажненной обильными атмосферными осадками. Брожение корма в пищеварительной системе сайгаков провоцирует бурное размножение соответствующих бактерий (вздутие), выделяющих токсины, проникающие через кровеносные сосуды и внутренние органы, поражая нервную систему.

Значительному ослаблению материнского организма способствовала и возрастная биология плода. Именно в последний месяц беременности масса плода увеличивается в два раза. Если учесть, что сайгаки могут оттягивать сроки отела в неблагоприятные дни (в поисках сухого места), положение материнских особей еще больше осложнилось. В основной массе пало материнское поголовье, причем значительное их количество пало на стадии самих родов.

При резком снижении иммунитета животного выявляется пастереллез – инфекционное заболевание, относящееся к группе зоонозов, протекаю­щее как септическое заболевание. Возбудителями пастереллеза являются бактерии рода Pasteurella сем. Brucellaceae. Они обладают патогенностью. Заболевание сопровождается септицемией, симптомами поражения верхних дыхательных путей и энтеритом. Весьма широко распространено бациллоносительство.

Наряду с казахстанскими учеными данное заключение подтвердили специалисты Российского сельхознадзора в референтной лаборатории по особо опасным болезням. Во всех пробах они обнаружили возбудителя геморрагической септицемии, или пастереллеза. Именно он стал причиной падежа сайги в Казахстане. Комиссия экспертов Министерства сельского хозяйства РК обнародовала данное заключение.

Вторая гипотеза, согласно которой гибель сайгаков произошла вследствие отравления ракетным топливом – гептилом, содержащим ядовитые компоненты, не имеет под собой научного обоснования. Последняя авария ракеты-носителя «Протон-М» произошла 16 мая, а первые случаи падежа сайги отмечены почти на неделю раньше совершенно в другой зоне.

Эффект «бутылочного горлышка»

Одной из существенных причин снижения жизнеспособности сайгаков, на наш взгляд, является резкое обеднение их генетического разно­образия, вызванное эффектом «бутылочного горлышка». Такое понятие в генетике отражает резкое снижение генетического разнообразия, которое происходит между двумя циклами динамики численности (критического спада и подъема). Кривая узкой части схожа с горлышком бутылки, отчего и такое образное название.

После катастрофического снижения численности происходит обеднение генофонда вида, и при последующем повышении численности генетическое разнообразие не восстанавливается.

Анализ многолетней динамики популяций сайгака показывает, что этот вид дважды испытал эффект «бутылочного горлышка». Первый имел мес­то в конце 1940-х годов, когда встречались единичные табунки сайгаков. В этот отрезок времени в рес­публике обитало не более 5–10 тыс. животных. В 1950-е годы благодаря мерам по запрету охоты численность вида быстро выросла, возобновился промысел. Второй раз резкое снижение численности отмечено в период с 1985 по 2003 год, когда численность сайги приблизительно с одного миллиона упала до 21,3 тыс. голов, то есть сократилась на 97,9%.

Обеднение генетического разно­образия ведет к снижению адаптивного потенциала популяции, то есть жизнеспособности животных (снижение иммунитета к некоторым инфекциям, закрепление аллелей, ведущих к генетическим болезням).

На наш взгляд, «подпитка» популяций сайгаков бактериями сальмонелл изначально произошла на территории пустынь Мойынкум, Кызылкум и Устюрт, где существуют сочетанные природные очаги чумы и пастереллеза. В период наиболее высокой численности изучаемых антилоп они зимовали именно там. Начиная с 60-х годов прошлого века штаммы пастерелл выделяли от больших песчанок по всему Мойынкуму, а также на северо-западе Кызылкума и в северной части плато Устюрт.

Пастереллы могли попасть в организм сайгаков во время зимовки. В этот отрезок времени их генетическое разнообразие было на относительно высоком уровне, поэтому случаев массовых заболеваний пастереллезом не отмечено. И лишь с 80-х годов стали возникать вспышки инфекции у сайги в результате действия эффекта «бутылочного горлышка». Между тем мойын­кумский очаг продолжает быть активным и в нынешнее время. Так, с 2010 по 2015 год только от большой песчанки противочумной службой изолированы десятки штаммов возбудителя чумы. При серологическом исследовании грызунов на пастереллез результаты оказались положительными в Кызылкуме (2015 год). Эти данные подтверждают активизацию сочетанных очагов чумы и пастереллеза.

Ученые-чумологи Южного Казахстана предполагают, что вымирание больших песчанок в Мойынкуме происходит именно от данной инфекции. Причем при алиментарном заражении грызунов разными дозами пастерелл наблюдалось их выживание. И только после провокации (купания в холодной воде) они стали болеть и погибать. Переохлаждение способствует острому течению инфекционного процесса, сопровождающегося их гибелью. То же самое происходило и с сайгаками. Весной при резком похолодании, сопровождаемом дождями, они ослабевали, и у них развился пастереллез, приведший к массовому падежу. Пусковым механизмом служит названный генетический синдром.

Действовать на опережение

Если в мае 2016 года в местах массового окота сайгаков будет холодная и дождливая погода, то их гибель от пастереллеза неизбежна. Таков прог­ноз. Но как избежать нового падежа животных, сохранить популяцию?

На основании проведенных исследований считаем необходимым проведение ряда профилактических мер до весны следующего года.

Во-первых, в апреле необходимо осуществить опрыскивание водным раствором разработанной в НИИ МОН РК противопастереллезной вакцины. Сделать это следует с вертолетов на малой высоте на территории мест массового окота сайги. Как показал эксперимент, у антилоп после поедания пучков сена, обработанных вакциной, в организме вырабатывался стойкий иммунитет против пастереллеза в течение 6 месяцев.

Во-вторых, следует провести исследования по определению границ массового окота сайгаков с целью дальнейшего опрыскивания вакциной и создания комфортных условий для родов. Особенно необходимо усилить охрану мест массового окота сайгаков, так называемых «зон покоя». Там должна быть запрещена всякая хозяйственная деятельность (выпас скота, проезд автомашин) за 10–15 дней до окота, а также в течение 15–20 дней после него. Неотложной задачей является борьба с волками и бродячими собаками.

В-третьих, восстановление генетического разнообразия сайгака, на наш взгляд, надо производить внутривидовым скрещиванием казахстанского и монгольского подвидов. Целесо­образно «прилитие крови» в небольших объемах для пополнения истощенного генофонда.

И наконец, мы считаем важным наладить комплексное научное сопровождение по вопросам разведения всех трех популяций. Эта работа по силам вузу, имеющему статус исследовательского университета, где есть квалифицированные специалис­ты, возможен космический мониторинг и желательна непосредственная близость к объекту исследования. Всем этим критериям соответствует Евразийский национальный университет им. Л. Гумилева, ученые которого могли бы стать координаторами программы по спасению сайгаков. В данной программе, с нашей точки зрения, должны быть задействованы ученые КазНУ им. Аль-Фараби, Инновационного японско-казахстанского центра КазНАУ, аккредитованной лаборатории ННМЦ, НИИ зоологии и биологической безопасности. Не помешает нам и опыт Австралии, дос­тигшей успехов в восстановлении кенгуру. Уверены, что помощь будет оказана как со стороны Комитета науки МОН РК, так и ФАО, МСОП, ЮНЕП, WWF и ПРООН, всегда проявляющих заботу и внимание к судьбе животных редких и исчезающих видов. Только совместные и слаженные усилия помогут сохранить сайгака как вид в фау­не нашей страны.