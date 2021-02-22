Как спасти упавший в снег смартфон, рассказал эксперт

Технологии
6735
Фото: radio1.news
Если смартфон упал в снег, влага может нанесли серьезный ущерб устройству. О том, как свести вред от такого происшествия к минимуму, рассказал "Радио 1" эксперт платформы НАФИ "Цифровой гражданин" Владимир Гриценко, сообщает Radio1.news.

"Если телефон упал в сугроб, в первую очередь обратите внимание на то, есть ли на нем трещины. Если есть, значит все плохо. Нарушена герметичность и точно нужно в ремонт. Но если трещины нет, а смартфон современный, то ничего страшного не случится, так как все современные модели – водозащищенные: ничего делать не нужно, даже если вода попала в динамики и порты", – сказал Гриценко.

Если смартфон не такой новый, то гаджет надо срочно спасать.

"Надо максимально быстро достать гаджет из сугроба и стряхнуть снег. Далее следует сразу выключить смартфон, снять чехол и попробовать его максимально разобрать. Понятно, что современные смартфоны неразборные, то есть достать аккумулятор невозможно, но хотя бы вынуть трей для сим-карты и карты памяти, если она в аппарате есть, можно. Дальше можно использовать расхожие советы, например, положить смартфон в тарелку с рисом, чтобы он впитал влагу. Но все эти способы спасения смартфона временные. Если внутрь устройства попало большое количество воды, то неизбежно, даже если вы его положите в рис, там начнутся процессы коррозии, и полностью одним рисом и другими народными средствами остановить эти процессы не удастся, все равно потребуется визит в сервис", – отметил эксперт.

По его словам, если в смартфон попала влага, то устройство надо хотя бы несколько часов не подключать к сети и подержать выключенным.

Использовать для сушки обогреватели и фены нельзя, потому что это может повредить внутренние детали устройства, добавил эксперт.

Популярное

Все
Двух иностранцев нашли убитыми в доме в Каскелене
С 1 июля 2023 года в Казахстане вступил в силу Социальный кодекс, который, по мнению разработчиков, определяет начало новой эры социальной политики
Перспективный проект по обеспечению молодежи жильем внед­ряют в Кызылорде
Бесплатными обедами костанайских школьников младшего звена хотят кормить в новом учебном году
В ходе оперативно-профилактического мероприятия в Северо-Казахстанской области выявлены факты незаконного использования труда иностранцев
В Алматы праздничный концерт «Аңыз Домбыра» собрал тысячи поклонников музыкального инструмента
Двоих детей и стадо коров сбили на трассе в Карагандинской области
Волна, в которой можно утонуть
Токаев назначил Абаева послом Казахстана в России
Двое погибли при столкновении мотоцикла и велосипеда в Алматы
Кайрату Боранбаеву отменили приговор
3-летний ребенок утонул в септике на стройке в Акмолинской области
"На ряде объектов срываются сроки работ" – Смаилов по подготовке к отопительному сезону
Как готовятся к отопительному сезону в Павлодаре и Экибастузе
Государственные инспекторы соцзащиты появились в Казахстане
Остался крайним... газон
Лето цвета хаки
Казахстанский сенатор выступил соавтором резолюции ПА ОБСЕ "Будущие поколения"
«Преодоление»: антикризисный аспект
В честь великого предка
На сцене Театра «Астана Опера» проходит международный фестиваль «Опералия»
Количество экстремальных погодных и природных явлений, связанных с изменением климата, во всем мире возрастает
Трагедия на американских горках в Швеции: один человек погиб, 9 пострадали
Океан нуждается в защите
Высоко сижу, далеко гляжу
"Қазақстан Барысы - 2023" проведут в Астане ко Дню столицы
В подделке документов по техосмотру подозревают работницу страховой компании в Караганде
Уволен замакима района в Караганде из-за происшествия на детской площадке
Закрывайте двери!
YuMi спасает джунгли
На Бухтарминском водохранилище потушили условный пожар на теплоходе
Атакуют… сверчки
Более 80 сайгаков утонули в реке в Карагандинской области
Как будут работать ЦОНы и спецЦОНы в праздничные дни
«Погиб при исполнении служебных обязанностей» – за этой сухой официальной фразой стоят героические поступки
За минувшие десятилетия мало что изменилось в укладе и оснащенности личных подсобных хозяйств (ЛПХ)
Двое детей утонули в Большом Алматинском канале
В столице прошел велопробег в честь 25-летия Астаны
Иностранца с наркотиками на 6 млн долларов задержали на границе Казахстана
Артиллерийский снаряд нашли на мусорном полигоне в Акмолинской области
Президент выразил соболезнования семье Димаша Кудайбергена
"Блогер" организовала сеть "элитных эскортниц" в Алматы – видео
В Казахстане объявлен траур из-за трагедии в Абайской области
Почти три года назад они уехали из столицы в село, сделав осознанный шаг к свободной и экологичной жизни во благо всем
Задержаны сотрудники управления специализированной службы охраны – ДП Актюбинской области
Высокая миссия зергера
Мажилисмены завалили руководство компании «АрселорМиттал Темиртау» неудобными вопросами
Найдены тела пропавших лесников в Абайской области
Задержанного вице-министра нацэкономики Ильяса Усерова сняли с должности
В Восточном Казахстане отмечают острый голод на инженерные и рабочие кадры
БАКАД запустили в Алматинской области
Задержанный покончил с собой в полицейском авто в Алматы
Информацию о загадочной смерти 19-летней актюбинки прокомментировала полиция
Казахстанец захлебнулся, спасая тонущую девушку в Таиланде
Найдено тело пропавшего сотрудника лесхоза в Абайской области
Электронную биржу труда интегрировали с сервисом inDrive.Работа
Прививать правильную идеологию будущим полицейским должны правильные люди
Пантеон семи святых
Задержаны подозреваемые в подготовке госпереворота в Кыргызстане
Спецоперация по захвату напавшего на сотрудников ДКНБ мужчины  прошла в Шымкенте

Читайте также

В WhatsApp добавили ещё одну ключевую функцию Telegram
Первый "умный" город Аркадаг открыли в Туркменистане
В Telegram в июле появятся сторис
Искусственный интеллект может лишить работы специалистов ря…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]