Как спасти упавший в снег смартфон, рассказал эксперт

Если смартфон упал в снег, влага может нанесли серьезный ущерб устройству. О том, как свести вред от такого происшествия к минимуму, рассказал "Радио 1" эксперт платформы НАФИ "Цифровой гражданин" Владимир Гриценко, сообщает Radio1.news
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"Если телефон упал в сугроб, в первую очередь обратите внимание на то, есть ли на нем трещины. Если есть, значит все плохо. Нарушена герметичность и точно нужно в ремонт. Но если трещины нет, а смартфон современный, то ничего страшного не случится, так как все современные модели – водозащищенные: ничего делать не нужно, даже если вода попала в динамики и порты", – сказал Гриценко.
Если смартфон не такой новый, то гаджет надо срочно спасать.
"Надо максимально быстро достать гаджет из сугроба и стряхнуть снег. Далее следует сразу выключить смартфон, снять чехол и попробовать его максимально разобрать. Понятно, что современные смартфоны неразборные, то есть достать аккумулятор невозможно, но хотя бы вынуть трей для сим-карты и карты памяти, если она в аппарате есть, можно. Дальше можно использовать расхожие советы, например, положить смартфон в тарелку с рисом, чтобы он впитал влагу. Но все эти способы спасения смартфона временные. Если внутрь устройства попало большое количество воды, то неизбежно, даже если вы его положите в рис, там начнутся процессы коррозии, и полностью одним рисом и другими народными средствами остановить эти процессы не удастся, все равно потребуется визит в сервис", – отметил эксперт.
По его словам, если в смартфон попала влага, то устройство надо хотя бы несколько часов не подключать к сети и подержать выключенным.
Использовать для сушки обогреватели и фены нельзя, потому что это может повредить внутренние детали устройства, добавил эксперт.