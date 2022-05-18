Как справляется с работой один из самых молодых акимов в Казахстане

Привычка быть неравнодушным

Переход Казахстана к прямым выборам сельских акимов круто изменил жизнь Данияра Джакупова. Теперь он – один из самых молодых акимов Аксуского района.

Даже в мыслях не было

Село Арасан расположено в живописном районе теперь уже Жетысуской области. Пастбищные угодья, река, горы... Казахстанцам и жителям ближнего зарубежья это географическое название известно одноименной здравницей, горячие источники которой издавна привлекают туристов к северным склонам горы Джунгар Алатау.

Данияр Джакупов родился и вырос здесь. А окончив в 2006 году школу, уехал в Алматы, поступил там в университет и даже не помышлял, что через 15 лет судьба снова приведет его в родной аул.

– Даже в мыслях не было стать акимом, – говорит он. – По специальности я – горный инженер, окончил Казахский национальный исследовательский технический университет имени Каныша Сатпае­ва, прошел магистратуру, потом – докторантуру. Десять лет работал в сфере добычи урана. А в прошлом году приехал на юбилейную встречу выпускников на родину. После стольких лет посмотрел, как живет родной аул, и многое мне не понравилось.

Показалось, как будто вернулся в далекое прошлое. Ведь я жил и работал в крупных городах, бывал за границей, а тут люди до сих пор живут без питьевой воды, нет хороших дорог, доступа к услугам первой необходимости. Этот момент личного переосмысления по стечению обстоятельств совпал с подготовкой к первым прямым выборам сельских акимов. И я решил: наверное, это возможность помочь родному поселку. Ведь можно очень долго сокрушаться о неустроенности быта, бездейст­вии государства, равнодушии Правительства, а можно все вопросы обратить к себе. Спросить: а что я лично сделал для того мес­та, где родился и вырос? А ведь, по сути, ничего и не сделал. С кого тогда прежде всего требовать? Получается, с себя.

Решение участвовать в выборах привело Данияра Джакупова к победе – односельчане выказали ему доверие и дали карт-бланш на преобразование Арасана.

Сразу обозначились три главных направления. Во-первых, нужно наконец решить вопрос с подводом питьевой воды. Этот вопрос, самый жизненно важный, можно сказать, вызывал больше всего недовольства и нареканий сельчан.

Данияр Джакупов заступил в должность 27 июля прошлого года. За этот срок, практически год без малого, команде сельского акима удалось продвинуться в решении проблемы гораздо дальше, чем его предшественникам. Была проведена корректировка проекта, и до конца лета сельчанам обещают долгожданное завершение работ.

– Второй вопрос, о котором я говорил в ходе предвыборной кампании, это систематизация и предоставление пастбищных угодий, – рассказывает Данияр Джакупов. – На юге у всех большое домашнее хозяйство. Все держат скот – это традиция, да и средство выживания. Однако стоимость кормов постоянно растет, что ставит под сомнение выгодность содержания подсобного хозяйства. Проблему усугубляет постоянный процесс уменьшения ледников, которые питают реки, в результате чего с каждым годом уменьшаются площади поливных земель, а следовательно, и объемы производства сельскохозяйственных культур. Все это приводит к плачевным последствиям, заставляя сельчан значительно сокращать поголовье домашнего хозяйства.

Решение вопроса требует времени и больших усилий на государственном уровне. Это процесс не быстрый, однако сами сельчане тоже могут немало сделать, чтобы снизить риски, связанные с удорожанием кормов. Например, заготовить больше сена.

– Мы объединили народ, 35 семей, чтобы провести работы по ограждению своих территорий сенокоса, что позволит получить больший накос с одного гектара, – говорит Данияр Джакупов. – Казалось бы, все и раньше знали о таком незамысловатом решении, но почему-то никто не действовал, и этому находились разные причины. Видимо, не хватало организацион­ной работы. А ведь сенокосные наделы – один из самых главных вопросов на селе. Сейчас совместно с районными акиматом и отделом сельского хозяйства готовим документы на конкурс – помогаем семьям, у которых нет земли, получить от государства надел хотя бы 1–2 гектара. Это позволит прокормить зимой домашний скот.

В начале лета новый аким планирует приступить к работам по ремонту дорог. На нынешний год из бюджета выделены деньги – теперь нужно осваивать. Это будет первый этап дорожных работ в сельском округе Арасан за все время с момента обретения страной независимости.

А как иначе?

Отвечая на вопрос, почему сельчане выбрали в акимы именно его, поверили молодому человеку, вернувшемуся в родное село через много лет, Данияр Джакупов говорит: дело, наверное, в его искреннем желании изменить настоящее и будущее Арасана.

– Я ведь не обещал много, не рисовал чудесных перспектив, а говорил о реальных проблемах села и реальных возможностях, – поясняет он. – Поделился своим видением, определил, с чего начать, воодушевил, наверное. Я здесь родился и вырос, меня все знают, и я всех знаю. И родителей моих тоже знают – простых тружеников села: отец в сельскохозяйственной сфере всю жизнь проработал, а мама – в здравоохранении. Поэтому проб­лемы аула мне хорошо знакомы.

Помогает Данияру Джакупову и опыт единомышленников из Народно-демократической пат­риотической партии «Ауыл», от которой он и баллотировался на первых прямых выборах сельских акимов.

– Мне близки цели и задачи этой партии. Даже название говорит само за себя. Я сам родом из аула, работаю акимом поселка. В какой же еще мне партии состоять? – смеется Данияр. – К тому же это не партия власти, и к оппозиции она не относится. «Ауыл» – партия конструктивного диалога между селом и Правительством. В правовом поле она отстаивает права сельских жителей, решает проблемы сельхозпроизводителей.

Ощущают ли люди на селе результат происходящих в стране реформ? Конечно! Ощущают и накал политической конкуренции, и важность конституционной реформы. По сути, аул – самый ниж­ний уровень бенефициаров государственных преобразований, и здесь наиболее четко виден их результат. Это ощущается в настроении людей, их готовности участвовать в соответствую­щих процессах.

Длинные юридические формулировки обликаются здесь в очень простые слова: люди либо верят тебе и понимают, зачем все это нужно, либо нет. Просто нужно уметь разговаривать с сельчанами, уделяя внимание каждому. И это на самом деле самое сложное в работе акима.

А суть реформ объяснить не сложно: государство делегирует гражданам более широкую возможность выбора, но и ответственность возрастает в разы. Сами выбрали акима поселка, теперь вместе намечают планы, вместе реализовывают.

– А как иначе? Аким чувствует большую ответственность перед населением, старается оправдать доверие, а люди ощущают сопричастность к судьбе родного села. И сознание меняется потихоньку, тем более когда видны первые результаты, – говорит Данияр Джакупов. – Ведь как часто бывает: когда обсуждаешь идею, все «за», а как дело доходит до реальных действий, тут уже активность снижается, в бой никто особо не рвется.

Простой пример: субботник. Все хотят жить в чистоте и готовы принимать непосредственное участие в уборке своих территорий. Но в день субботника у большинства находятся более важные дела, появляются разные отговорки. Приходится разговаривать с каж­дым, убеждать. Ведь делаем для себя, не для кого-то. Говорю, если хотим, чтобы было чисто, придется взять ответственность за это на себя, иначе никак. Ну а чем больше свершений, видимых результатов, тем легче подвигнуть народ на новые свершения. Чтобы участие в общественной жизни вошло в привычку, нужно время, и на первых порах необходимо поддерживать это стремление, разъяснять, воодушевлять, советоваться.

Помогают в такой работе общественные советы. Действует соответствующая структура и в сельском округе Арасан.

– Мы ввели в практику отчет перед общественностью. Общест­венный совет заслушивает сначала акима аула, потом представителей сельской школы, амбулатории, участкового. Члены совета оценивают итоги работы и дают согласие на дальнейшие преобразования. Это тоже очень эффективная форма диалога с населением, получения обратной связи и вовлечения жителей в принятие важных для всего населенного пункта решений, – говорит Данияр Джакупов.

Наряду с текущими вопросами внимание уделяется и перспективным, системным. Например, это создание условий, при которых жизнь в ауле будет привлекательной для молодых специалистов. Сегодня в сельском округе Арасан насчитывается 1 400 жителей, а в свое время проживало более 3 тыс. человек. Уезжает в основном, конечно, молодежь. По объективным причинам: нет работы, нет условий для досуга. Решение этой проблемы Данияр Джакупов видит в профессиональной ориен­тации выпускников школы.

– С молодежью мы проводим большую работу по выбору будущей специальности. Сегодня у нас нет нехватки педагогов. Сельская школа укомплектована, реформы, проводимые в стране в этих сферах в последние годы, дали положительные результаты. Но мы испытываем острую потребность в высококвалифицированных кад­рах в сельскохозяйственной отрас­ли, – говорит Данияр Джакупов. – Это агрономы, гидротехники, зоотехники. Не хватает знаний в области почвоведения, развития сельскохозяйственных культур, животноводстве.

В данных сферах необходимы государственные образовательные гранты. И конечно, нужно желание выпускников занять профессио­нальные ниши, а для этого они должны быть уверены, что, окончив вузы, магистратуру, докторантуру, найдут достойную работу в родном селе. Поднять аул на новый высококвалифицированный кадровый уровень – в этом я вижу свою долгосрочную задачу.