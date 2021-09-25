Как стабилизируют цены на продукты питания в Казахстане

Экономика
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Премьер-министр РК Аскар Мамин провел в Цифровом офисе Правительства совещание с участием руководителей центральных государственных органов и акимов регионов по вопросам регулирования цен на социально значимые продовольственные товары, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.    

О текущей ситуации и проводимой работе доложили министры торговли и интеграции Бахыт Султанов, сельского хозяйства Ербол Карашукеев, председатель правления АО «НК «Продкорпорация» Сапархан Омаров, заместитель председателя Национального банка Алия Молдабекова, председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Серик Жумангарин, акимы города Нур-Султана Алтай Кульгинов, Карагандинской области Женис Касымбек, Алматинской области Амандык Баталов.

«Вопрос сдерживания роста цен на социально значимые продовольственные товары находится на особом контроле Главы государства Касым-Жомарта Токаева. Цены на продукты питания – это социально чувствительный вопрос. Правительство реализует Комплекс мер антиинфляционного реагирования, в первую очередь, по стабилизации цен на протяжении всей цепи формирования стоимости в секторе АПК», - сказал А.Мамин.

Неблагоприятные климатические условия в основных аграрных странах, в том числе РК, привели к снижению урожайности основных сельскохозяйственных культур. В этой связи наблюдается рост цен, а также повышенный спрос на сельхозпродукцию со стороны соседних стран.

За 8 месяцев текущего года рост цен на социально значимые продовольственные товары составил 9,7%. За последний месяц наблюдается снижение цен на 0,7 процентных пункта.

В рамках мер антиинфляционного реагирования в 2021 году АО «НК «Продкорпорация» планирует закупить сельхозпродукцию на 87 млрд тенге (в 2020 году – 40 млрд тенге). При этом перечень закупаемых культур расширен с 4 до 9: пшеница мягкая, пшеница твердая, ячмень, овес, подсолнечник, рапс, лен, соя, гречиха. Указанная продукция будет использована для обеспечения внутреннего рынка, в том числе для реализации мукомольным предприятиям, птицеводческим и животноводческим хозяйствам.

Агентством по защите и развитию конкуренции вынесено 68 уведомлений о снижении цен на социально значимые продовольственные товары, назначено 8 расследований. Выявлено 46 фактов превышения торговой надбавки и взимания вознаграждения на СЗПТ в городах Нур-Султан и Алматы, Костанайской, Карагандинской, Атырауской, Мангистауской, Западно-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях. Главам этих регионов указано на необходимость срочного принятия мер по привлечению к ответственности субъектов торговли, превысивших предельную торговую надбавку.

В целом, Премьер-министр поручил акиматам и министерствам обеспечить своевременное и полное выполнение Комплекса мер антиинфляционного реагирования.

В связи с завершением сезона сбора урожая акиматам поручено ускорить выделение дополнительного финансирования по «оборотной схеме» и осуществить закуп ранее доведенных объемов продовольствия в региональные стабфонды. При этом поставлена задача обеспечить исполнение обязательств сельхозтоваропроизводителей перед АО «НК «Продкорпорация» по поставке зерна в рамках форвардного закупа.

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