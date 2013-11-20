Как стать госслужащим

Темой разговора стала прозрачность отбора претендентов на занятие должностей в государственных органах. Специалисты департамента подробно рассказали о правилах проведения конкурсов, правах и обязанностях наблюдателей. Многих, особенно коллег из районных газет, волновал вопрос: как попасть в их число? Суть в том, что предварительные объявления в СМИ о предстоящих конкурсах за повседневной текучкой легко просмотреть или позабыть, и журналисты вынуждены принимать к сведению уже свершившиеся факты.

«Районщики» же, постоянно находящиеся на виду, видимо, считаются в райадминистрациях настолько своими, что их осведомленность обо всем и вся предполагается автоматически. Проблема тут же нашла решение: Мурат Кадырбек отдал распоряжение довести до районных структур рекомендацию извещать местные газеты накануне события. Иных претензий у журналистов к департаменту не возникло, зато, воспользовавшись случаем, они прояснили ряд вопросов касательно отбора, закрепления в долж­ностях и качественного состава современных чиновников. Самая большая текучка кадров, оказывается, приходится на районные отделы и аппараты сельских округов, во всяком случае, именно по ним назначается подавляющее большинство конкурсов. Госслужба весьма престижна среди выпускников вузов: обычный конкурс на должности специалистов районного уровня составляет четыре человека на место, в сельских округах – три.

Вместе с тем уровень знаний, кругозор и умение логически мыслить вчерашних студентов оставляет желать лучшего: еще на стадии тестирования отсеивается, считай, половина кандидатов. К занятию, связанных с руководством должностей они готовятся более ответственно, а вот на рядовые идут, скорее, надеясь «на авось». Автор этих строк сам присутствовал на собеседовании, где в первом случае показывались довольно обширные и прочные знания, зато во втором претенденты откровенно «плавали» в простых вопросах, наглядно доказывая, что либо не удосужились ознакомиться, либо так и не уяснили даже общие положения законов. Весьма интересно было услышать также мнение специалистов относительно перспектив карьерного роста кандидатов, составляемое на основании их тестирования. Тут сотрудники департамента способны дать начинающим чиновникам немало ценных советов касательно будущей деятельности (всех ее сторон, вплоть до манеры поведения), что, безусловно, положительно сказывается на качественном составе государственных служащих.

Валерий МЕРЦАЛОВ, Северо-Казахстанская область