Как стать участником программы "1000 мест. Уличная торговля" в Нур-Султане
14 октября в столице стартовал прием заявок на участие в программе "1000 мест. Уличная торговля", который продлится до 30 октября, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.
Как сообщила заместитель акима столицы Малика Бектурова, в рамках программы реализуют 100 земельных участков, из них 80 – на сайте www.gosreestr.kz и 20 – на сайте Астана Innovations.
На этих участках можно будет организовать закусочные на колесах, кофейни, булочные, продажу мороженого, овощей-фруктов, газет, цветочные киоски, сувенирные лавки и т.д.
"С 2017 года по результатам проведенных конкурсов АО "СПК "Astana" заключены договоры субаренды с предпринимателями по 557 земельным участкам. Программа помогла создать более 1500 рабочих мест. Сумма частных инвестиций составила порядка 1,1 млрд тенге", – сообщила Малика Бектурова.
Узнать подробнее о программе можно по адресу: ул. А. Мамбетова, 24, 6 этаж, 602 кабинет, телефон: 8 (7172) 61 35 54.