Как сыграли казахстанские команды в матчах квалификационного раунда ЛЕ

30 июня и 1 июля состоялись матчи в рамках Лиги Европы с участием казахстанских клубов – шымкентского "Ордабасы", алматинского "Кайрата" и актюбинского "Актобе", передает Kazpravda.kz.
Одержать победу удалось только команде из Алматы в игре против албанской "Теуту" – 1:0, "Ордабасы" крупно проиграл "Чукарички" (Сербия) со счетом 3:0, а "Актобе" сыграл вничью с венгерским МТК – 1:1.
Как сообщает портал
Vesti.kz, уже на седьмой минуте матча в ворота "Ордабасы" был назначен пенальти, однако Сергей Бойченко смог отбить удар Лукаса Пиасентина. На 29-й минуте шымкентская команда после удаления Мухтара Мухтарова осталась в меньшинстве, но все же смогла до перерыва не пропустить.
На 49-й минуте в ворота "Ордабасы" был назначен еще один пенальти, который на этот раз реализовал Игор Матич. Через три минуты шымкентцы пропустили второй мяч в свои ворота, его автором стал Асмир Каевич. На 68-й минуте Игор Матич оформил дубль и довел дело до разгрома.
Ответная игра состоится через неделю в Казахстане. Победитель этого противостояния встретится с сильнейшим в паре "Видеотон" (Венгрия) – ФК "Заря" Бальцы (Молдавия).
"Актобе" играл с МТК на домашнем поле.
На 30-й минуте благодаря голу Шандора Торгелле гости вышли вперед. Однако в концовке первого тайма в ворота МТК был назначен пенальти, который реализовал Дидар Жалмукан.
Во втором тайме команды не смогли забить голов, хотя ближе к взятию ворот были футболисты "Актобе". В итоге "Актобе" стартовал в еврокубках с ничьей.
Напомним, что ответная игра состоится через неделю в Венгрии.
Алматинский "Кайрат" обыграл албанскую "Теуту" в гостевом матче.
В первом тайме больше опасных моментов было у футболистов "Кайрата", однако хозяева смогли удивить гостей, создав несколько неплохих атак, но реализовать их не смогли. Во втором тайме "Кайрат" владел огромным преимуществом, но забить казахстанской команде удалось только единожды. На 70-й минуте свой шестой мяч в сезоне забил Андрей Аршавин.
Ответная игра состоится 7 июля в Алматы на Центральном стадионе. Во втором раунде квалификации победитель этого противостояния сыграет с лучшим в паре "Маккаби" (Тель-Авив) и "Горица" (Словения).