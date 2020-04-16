Как Токаев поддерживает международный имидж страны в период пандемии – обзор "Казправды"

Казахстан, равно как и почти весь остальной мир, живет в режиме локдауна: границы закрыты, визиты невозможны. Но даже в таких условиях прошедший месяц для Президента Касым-Жомарта Токаева стал весьма насыщенным во внешнеполитическом плане.
В Казахстане режим чрезвычайного положения был введен 16 марта. Примерно в этот же период локдаун стал фактически глобальным: страны мира одна за другой закрывали границы, вводили карантин в городах и регионах, а хэштег
#оставайсядома
превратился в неофициальный девиз планеты Земля.
В более широком смысле режим самоизоляции коснулся политических лидеров государств так же, как и рядовых граждан, – зарубежные визиты на высшем уровне прекратились по всему миру. Дипломатия на карантине, как и многие другие виды деятельности, ушла в виртуальное пространство, может быть, потеряв в эффективности и сузив горизонты, но по-прежнему обеспечивая взаимодействие и развитие сотрудничества между представителями международного сообщества, которое в нынешних условиях необходимо как никогда.
Внешняя политика в условиях карантина
Как прокомментировали в пресс-службе Акорды, безусловно, ситуация с распространением коронавируса в мире повлияла на рабочий график Главы государства, в том числе и на международные встречи. Но внешняя политика остается одним из основных направлений деятельности Касым-Жомарта Токаева, и Казахстан сохраняет приверженность приоритетам своего курса на международной арене, при этом повестка контактов наполняется новым содержанием.
"Сегодня особенно важно координировать усилия, оказывать взаимную поддержку, обмениваться опытом и информацией с нашими ключевыми глобальными и региональными партнерами", – подчеркнул пресс-секретарь Президента Берик Уали.
За прошедший с момента введения в Казахстане режима чрезвычайного положения месяц внешнеполитический график мероприятий Главы государства хоть и не включал ни одного зарубежного визита, но все равно был исключительно насыщенным.
Так, с 16 марта у Касым-Жомарта Токаева состоялось 10 обстоятельных телефонных разговоров – с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, Президентом России Владимиром Путиным, Председателем КНР Си Цзиньпином, Президентом Израиля Реувеном Ривлином, Государственным секретарем США Майклом Помпео, президентами Кыргызстана – Сооронбаем Жээнбековым (дважды), Узбекистана – Шавкатом Мирзиёевым, Таджикистана – Эмомали Рахмоном.
Кроме того, на прошлой неделе впервые в режиме онлайн прошел экстренный саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств на высшем уровне, а позавчера (также впервые дистанционно) – заседание Высшего Евразийского экономического совета.
На состоявшихся переговорах темой номер один, конечно же, был коронавирус. Даже вопросы экономического сотрудничества и развития интеграционных процессов сегодня обсуждаются в контексте пандемии, меры для преодоления которой, принимаемые странами, серьезно ударили по международной торговле и логистике, по национальным и глобальной экономикам. Кроме того, важный аспект международного сотрудничества сегодня – взаимная помощь и координация усилий по борьбе с пандемией.
"Понятно, что сейчас на первый план выходят вопросы, связанные с распространением коронавирусной инфекции и ее негативным влиянием на мировое сообщество, – подтверждает пресс-секретарь Главы государства. – Стороны обмениваются важной информацией о мерах и практических шагах, предпринимаемых правительствами в борьбе с COVID-19 в целях обеспечения безопасности граждан в условиях пандемии. Сегодня сложилась непростая ситуация, когда пандемия оказывает разрушительное влияние на глобальную экономику, финансы, международные отношения, что, безусловно, затрагивает и национальные интересы Казахстана".
Поэтому, как подчеркнул Берик Уали, на переговорах обсуждаются вопросы обеспечения экономической безопасности, углубления политического диалога, расширения торгово-экономического взаимодействия и культурно-гуманитарного сотрудничества между странами. Особое значение приобретают налаживание внутрирегиональных связей, обеспечение беспрепятственных поставок продукции, гуманитарных грузов.
"Таким образом, международные контакты Главы государства сегодня подчинены важнейшей цели – обеспечению благоприятных внешних условий для решения задач стратегического развития страны в условиях беспрецедентного в современной истории вызова, каким стала пандемия коронавируса", – отметил пресс-секретарь Президента.
Как подчеркивает директор Казахстанского института стратегических исследований Зарема Шаукенова, в настоящее время все страны обеспокоены негативным влиянием на мировое сообщество санитарного кризиса, усилия государств направлены на обеспечение эпидемиологической и экономической безопасности. В данной ситуации государства мира, международные институты и организации работают в тесном сотрудничестве, объединяя усилия для борьбы с распространением COVID-19 и оказывая друг другу гуманитарную помощь.
По ее словам, телефонные переговоры и видеоконференции Президента Касым-Жомарта Токаева с лидерами иностранных государств и представителями международных организаций – это часть работы Казахстана в рамках координации усилий нашей страны с международными мерами в борьбе с пандемией.
"В момент исторического испытания и перед лицом угрозы глобального и национального масштаба Касым-Жомарт Токаев показывает себя как волевой, ответственный и взвешенный в своих действиях руководитель государства, проявляющий при этом глубокие человеческие качества. Лидеры зарубежных стран дали самую высокую оценку практическим действиям и решениям Президента по предотвращению дальнейшего распространения COVID-19 в стране, а также всем принимаемым Казахстаном антикризисным мерам, отмечая их своевременность и направленность на обеспечение безопасности населения и страны в условиях пандемии. Касым-Жомарт Токаев как профессионал с многолетним опытом в сфере международных отношений и дипломатии глубоко понимает и видит все долгосрочные последствия нынешнего глобального кризиса, что дает возможность нашей стране уверенно держать руку на пульсе международной повестки дня и принимать взвешенные решения, полностью учитывающие наши национальные интересы", – отметила директор КИСИ.
Неизбежная трансформация
Пандемия нового коронавируса оказывает существенное влияние на функционирование и взаимодействие человеческих сообществ. Причем не только на бытовом уровне или внутригосударственном. Изменения ощущаются в том числе в сфере международного сотрудничества.
"Дипломатия всегда была искусством переговоров, инструментом, помогающим акторам добиваться роста своего влияния через взаимодействие. Как и весь мир, дипломатия полностью ушла в онлайн и на "удаленку". Информационный фон изменил повестку – мы не слышим ни про ИГИЛ, ни о каких-то больших конфликтах. У всех на устах ситуация с коронавирусом. Сама дипломатия словно бы "ужалась", вся работа идет в направлении решения текущих оперативных вопросов. Сейчас сложно что-то планировать на долгосрочную перспективу, так что серьезные стратегии и планы взаимодействия пока обсуждаются в небольшом временном горизонте", – отмечает профессор Института дипломатии АГУ Таисия Мармонтова.
По ее словам, мир сегодня вступил в фазу одного из самых тяжелых кризисов миропорядка, пандемия стала той лакмусовой бумажкой, которая проявила многие проблемы.
"Один из самых тяжелых ударов нанесен по идеям глобального общества. Люди привыкли жить в открытом мире. Свобода передвижения, возможность путешествий, высокий уровень взаимозависимости экономик – это то, что определяло мир до начала пандемии. И вот из-за угрозы инфекции в середине марта одна за другой страны стали "закрываться" друг от друга. Часть международных игроков в угоду национальным интересам начинает забывать о fair play", – отмечает эксперт.
Например, страны, в которых разгулялась эпидемия, начали настоящую "войну масок": государства блокируют и перехватывают поставки медицинских средств защиты, дефицит которых наблюдается повсеместно.
Как считает Таисия Мармонтова, сейчас мы проходим эпоху глобальной неопределенности, и как будет развиваться ситуация дальше, зависит от международных усилий, от действий международного сообщества, от того, как игроки сумеют найти баланс между мерами, принимаемыми для защиты своих стран и народов от вируса, и поддержанием связей с остальным миром, развитием экономики.
Эпидемия коронавируса знаменует собой новый этап развития системы международных отношений, и когда пандемия закончится, мир уже не сможет быть прежним. Будут страны, которые пройдут через это испытание с минимальными потерями, а будут и те, кого оно "сломает". Обострятся социальные противоречия, возможны рост ксенофобии, резкое разделение на «своих»/«чужих». Серьезный вызов направлен в сторону интеграции.
"Однако стоит понимать, что ответом на эти вызовы станет беспрецедентный рост значимости таких инструментов дипломатии, как «мягкая сила». Заново "приучить" к себе можно будет только шагами помощи, поддержки, обмена технологиями, гуманитарным обменом, то есть инструментами soft power, – отмечает Таисия Мармонтова. – Для Казахстана с его развитыми традициями многосторонней дипломатии это шанс для развития и новый горизонт роста. Новая концепция внешней политики Казахстана впервые за время независимости включила в себя понятие "мягкой силы", то есть наша страна признает то, что она будет действовать новыми инструментами дипломатии, использовать новые ресурсы. Сейчас уже не начнут говорить пушки, значение будет иметь именно то, как страны себя покажут, какими будут их система поведения, международный имидж".
Причем работа эта идет уже сейчас: то, как страны ведут себя в разгар кризиса, не будет забыто после того, как он закончится. В этом плане Казахстан принимает правильные решения, поддерживая своих партнеров по региону.
В частности, республика уже оказала помощь при возвращении граждан Кыргызстана и Таджикистана на родину из очагов распространения коронавируса, идет содействие транзиту грузов через казахстанско-кыргызскую границу. Таджикистану и Кыргызстану была предоставлена гуманитарная помощь в виде 5 тыс. тонн муки каждой стране.
Со стороны руководства республики выражается готовность продолжать оказывать поддержку нуждающимся в ней странам.
Зарема Шаукенова также отмечает, что текущий кризис усилил и без того сложную трансформацию современной системы международных отношений, обусловленной снижением доверия и повышением конфликтности, обострением традиционных вызовов и угроз безопасности. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на закрытом заседании Совета Безопасности 9 апреля сказал: "Пандемия коронавируса представляет значительную угрозу поддержанию международного мира и безопасности. Она вызывает рост волнений в обществе, создает неопределенность и, вероятно, подтолкнет радикальные группы к насилию и беспорядкам".
"В этих условиях Казахстан как сторонник принципов миролюбивого и открытого государства, надежный партнер в глобальных и региональных делах, основы которых были заложены Первым Президентом Казахстана – Елбасы Нурсултаном Назарбаевым, будет и впредь продолжать прагматичную и проактивную внешнюю политику, направленную на стабилизацию посткризисной ситуации", – убеждена директор КИСИ.