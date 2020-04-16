Как Токаев поддерживает международный имидж страны в период пандемии – обзор "Казправды"

Казахстан, равно как и почти весь остальной мир, живет в режиме локдауна: границы закрыты, визиты невозможны. Но даже в таких условиях прошедший месяц для Президента Касым-Жомарта Токаева стал весьма насыщенным во внешнеполитическом плане.В Казахстане режим чрезвычайного положения был введен 16 марта. Примерно в этот же период локдаун стал фактически глобальным: страны мира одна за другой закрывали границы, вводили карантин в городах и регионах, а хэштегпревратился в неофициальный девиз планеты Земля.В более широком смысле режим самоизоляции коснулся политичес­ких лидеров государств так же, как и рядовых граждан, – зарубежные визиты на высшем уровне прекратились по всему миру. Дипломатия на карантине, как и многие другие виды деятельности, ушла в виртуальное пространство, может быть, потеряв в эффективности и сузив горизонты, но по-прежнему обеспечивая взаимодействие и развитие сотрудничества между представителями международного сообщества, которое в нынешних условиях необходимо как никогда.Как прокомментировали в пресс-службе Акорды, безусловно, ситуация с распространением коронавируса в мире повлияла на рабочий график Главы государства, в том числе и на международные встречи. Но внешняя политика остается одним из основных направлений деятельности Касым-Жомарта Токаева, и Казахстан сохраняет приверженность приоритетам своего курса на международной арене, при этом повестка контактов наполняется новым содержанием."Сегодня особенно важно координировать усилия, оказывать взаимную поддержку, обмениваться опытом и информацией с нашими ключевыми глобальными и региональными партнерами", – подчеркнул пресс-секретарь Президента Берик Уали.За прошедший с момента введения в Казахстане режима чрезвычайного положения месяц внешнеполитический график мероприятий Главы государства хоть и не включал ни одного зарубежного визита, но все равно был исключительно насыщенным.Так, с 16 марта у Касым-Жомарта Токаева состоялось 10 обстоятельных телефонных разговоров – с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, Президентом России Владимиром Путиным, Председателем КНР Си Цзиньпином, Президентом Израиля Реувеном Ривлином, Государственным секретарем США Майклом Помпео, президентами Кыргызстана – Сооронбаем Жээнбековым (дважды), Узбекистана – Шавкатом Мирзиёевым, Таджикистана – Эмомали Рахмоном.Кроме того, на прошлой неделе впервые в режиме онлайн прошел экстренный саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств на высшем уровне, а позавчера (также впервые дис­танционно) – заседание Высшего Евразийского экономического совета.На состоявшихся переговорах темой номер один, конечно же, был коронавирус. Даже вопросы экономического сотрудничества и развития интеграционных процессов сегодня обсуждаются в контексте пандемии, меры для преодоления которой, принимае­мые странами, серьезно ударили по международной торговле и логистике, по национальным и глобальной экономикам. Кроме того, важный аспект международного сотрудничества сегодня – взаимная помощь и координация усилий по борьбе с пандемией."Понятно, что сейчас на первый план выходят вопросы, связанные с распространением коронавирусной инфекции и ее негативным влиянием на мировое сообщество, – подтверждает пресс-секретарь Главы государства. – Стороны обмениваются важной информацией о мерах и практических шагах, предпринимаемых правительствами в борьбе с COVID-19 в целях обеспечения безопасности граждан в условиях пандемии. Сегодня сложилась непростая ситуация, когда пандемия оказывает разрушительное влияние на глобальную экономику, финансы, международные отношения, что, безусловно, затрагивает и нацио­нальные интересы Казахстана".Поэтому, как подчеркнул Берик Уали, на переговорах обсуж­даются вопросы обеспечения экономической безопасности, углубления политического диа­лога, расширения торгово-экономического взаимодействия и культурно-гуманитарного сотруд­ничества между странами. Особое значение приобретают налаживание внутрирегиональных связей, обеспечение беспрепятственных поставок продукции, гуманитарных грузов."Таким образом, международные контакты Главы государства сегодня подчинены важнейшей цели – обеспечению благоприятных внешних условий для решения задач стратегического развития страны в условиях беспрецедентного в современной истории вызова, каким стала пандемия коронавируса", – отметил пресс-секретарь Президента.Как подчеркивает директор Казахстанского института стратегических исследований Зарема Шаукенова, в настоящее время все страны обеспокоены негативным влиянием на мировое сообщество санитарного кризиса, усилия государств направлены на обеспечение эпидемиологической и экономической безопасности. В данной ситуации государства мира, международные институты и организации работают в тесном сотрудничестве, объединяя усилия для борьбы с распространением COVID-19 и оказывая друг другу гуманитарную помощь.По ее словам, телефонные переговоры и видеоконференции Президента Касым-Жомарта Токаева с лидерами иностранных государств и представителями международных организаций – это часть работы Казахстана в рамках координации усилий нашей страны с международными мерами в борьбе с пандемией."В момент исторического испытания и перед лицом угрозы глобального и национального масштаба Касым-Жомарт Токаев показывает себя как волевой, ответственный и взвешенный в своих действиях руководитель государства, проявляющий при этом глубокие человеческие качест­ва. Лидеры зарубежных стран дали самую высокую оценку практическим действиям и решениям Президента по предотвращению дальнейшего распространения COVID-19 в стране, а также всем принимаемым Казахстаном антикризисным мерам, отмечая их свое­временность и направленность на обеспечение безопасности населения и страны в условиях пандемии. Касым-Жомарт Токаев как профессионал с многолетним опытом в сфере международных отношений и дипломатии глубоко понимает и видит все долгосрочные последствия нынешнего глобального кризиса, что дает возможность нашей стране уверенно держать руку на пульсе международной повестки дня и принимать взвешенные решения, полностью учитывающие наши национальные интересы", – отметила директор КИСИ.Пандемия нового коронавируса оказывает существенное влияние на функционирование и взаимодействие человеческих сообществ. Причем не только на бытовом уровне или внутригосударственном. Изменения ощущаются в том числе в сфере международного сотрудничества."Дипломатия всегда была искусством переговоров, инструмен­том, помогающим акторам добиваться роста свое­го влияния через взаимодействие. Как и весь мир, дипломатия полностью ушла в онлайн и на "удаленку". Информационный фон изменил повестку – мы не слышим ни про ИГИЛ, ни о каких-то больших конфликтах. У всех на устах ситуация с коронавирусом. Сама дипломатия словно бы "ужалась", вся работа идет в направлении решения текущих оперативных вопросов. Сейчас сложно что-то планировать на долгосрочную перспективу, так что серьезные стратегии и планы взаимодействия пока обсуждаются в небольшом временном горизонте", – отмечает профессор Института дипломатии АГУ Таисия Мармонтова.По ее словам, мир сегодня вступил в фазу одного из самых тяжелых кризисов миропорядка, пандемия стала той лакмусовой бумажкой, которая проявила многие проблемы."Один из самых тяжелых ударов нанесен по идеям глобального общества. Люди привыкли жить в открытом мире. Свобода передвижения, возможность путешествий, высокий уровень взаимозависимости экономик – это то, что определяло мир до начала пандемии. И вот из-за угрозы инфекции в середине марта одна за другой страны стали "закрываться" друг от друга. Часть международных игроков в угоду национальным интересам начинает забывать о fair play", – отмечает эксперт.Например, страны, в которых разгулялась эпидемия, начали настоящую "войну масок": государства блокируют и перехватывают поставки медицинских средств защиты, дефицит которых наблюдается повсеместно.Как считает Таисия Мармонтова, сейчас мы проходим эпоху глобальной неопределенности, и как будет развиваться ситуация дальше, зависит от международных усилий, от действий международного сообщества, от того, как игроки сумеют найти баланс между мерами, принимае­мыми для защиты своих стран и народов от вируса, и поддержанием связей с остальным миром, развитием экономики.Эпидемия коронавируса знаменует собой новый этап развития системы международных отношений, и когда пандемия закончится, мир уже не сможет быть прежним. Будут страны, которые пройдут через это испытание с минимальными потерями, а будут и те, кого оно "сломает". Обострятся социальные противоречия, возможны рост ксенофобии, резкое разделение на «своих»/«чужих». Серьезный вызов направлен в сторону интеграции."Однако стоит понимать, что ответом на эти вызовы станет беспрецедентный рост значимости таких инструментов дип­ломатии, как «мягкая сила». Заново "приучить" к себе можно будет только шагами помощи, поддержки, обмена технология­ми, гуманитарным обменом, то есть инструментами soft power, – отмечает Таисия Мармонтова. – Для Казахстана с его развитыми традициями многосторонней дип­ломатии это шанс для развития и новый горизонт роста. Новая концепция внешней политики Казахстана впервые за время независимости включила в себя понятие "мягкой силы", то есть наша страна признает то, что она будет действовать новыми инструментами дип­ломатии, использовать новые ресурсы. Сейчас уже не начнут говорить пушки, значение будет иметь именно то, как страны себя покажут, какими будут их система поведения, международный имидж".Причем работа эта идет уже сейчас: то, как страны ведут себя в разгар кризиса, не будет забыто после того, как он закончится. В этом плане Казахстан принимает правильные решения, поддерживая своих партнеров по региону.В частности, республика уже оказала помощь при возвращении граждан Кыргызстана и Таджикистана на родину из очагов распространения коронавируса, идет содействие транзиту грузов через казахстанско-кыргызскую границу. Таджикистану и Кыргызстану была предоставлена гуманитарная помощь в виде 5 тыс. тонн муки каждой стране.Со стороны руководства респуб­лики выражается готовность продолжать оказывать поддерж­ку нуждающимся в ней странам.Зарема Шаукенова также отмечает, что текущий кризис усилил и без того сложную трансформацию современной системы международных отношений, обус­ловленной снижением доверия и повышением конфликтности, обострением традиционных вызовов и угроз безопасности. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на закрытом заседании Совета Безопасности 9 апреля сказал: "Пандемия коронавируса представляет значительную угрозу поддержанию международного мира и безопасности. Она вызывает рост волнений в обществе, создает неопределенность и, вероятно, подтолкнет радикальные группы к насилию и беспорядкам"."В этих условиях Казахстан как сторонник принципов миролюбивого и открытого государства, надежный партнер в глобальных и региональных делах, основы которых были заложены Первым Президентом Казахстана – Елбасы Нурсултаном Назарбаевым, будет и впредь продолжать прагматичную и проактивную внешнюю политику, направленную на стабилизацию посткризисной ситуации", – убеж­дена директор КИСИ.