Как Президент представил кандидатуры Олжаса Бектенова и Ерлана Карина в Курултае

На заседании Курултая Президент в соответствии со статьей 46 Конституции согласовал с депутатами кандидатуры на посты Вице-Президента и Премьер-министра Республики Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев отметил, что Вице-Президент призван выполнять особую роль в системе государственного управления и содействовать поддержанию баланса ветвей власти. Он также будет тесно взаимодействовать с депутатским корпусом и Правительством. В соответствии с Конституцией, на него будут возложены и другие задачи, поставленные Главой государства.



Президент предложил на этот пост кандидатуру Ерлана Тынымбайулы Карина.

– Ерлана Карина хорошо знают в стране. Он много лет проработал в системе государственного управления, обладает широкой эрудицией, богатым опытом и является подлинным патриотом. Он принимал участие в практической реализации масштабных реформ, имеет четкое видение долгосрочной государственной стратегии и перспектив социально-экономического развития страны. Поэтому считаю Ерлана Тынымбайулы Карина достойным этого поста. Прошу Курултай поддержать его кандидатуру, – сказал Глава государства.

Президент с учетом мнений руководителей фракций политических партий в Курултае предложил на должность Премьер-министра кандидатуру Олжаса Абаевича Бектенова.

– Это государственник, грамотный специалист, настоящий профессионал. С высокой ответственностью относится к своей деятельности. И прежде он продуктивно работал во главе Правительства. Вы хорошо знаете, что сейчас перед страной стоят масштабные задачи. Об этом я подробно высказывался на первом заседании Курултая. Сегодня Казахстан фактически стал одной большой строительной площадкой. Реализуются различные инфраструктурные проекты. Вместе с тем еще многое предстоит сделать. По-прежнему остаются актуальными вопросы, связанные с укреплением Независимости и Суверенитета страны и дальнейшим развитием государства. Нам всем предстоит объединить усилия в целях успешного решения этих вопросов, – заявил Касым-Жомарт Токаев.

По итогам голосования депутаты большинством голосов поддержали кандидатуру Ерлана Карина на должность Вице-Президента и кандидатуру Олжаса Бектенова на пост Премьер-министра.



Глава государства поблагодарил депутатов Курултая за поддержку кандидатов на должности Вице-Президента и Премьер-министра. Чуть позже были опубликованы соответствующие указы о назначении Ерлана Карина и Олжаса Бектенова.