Как Президент представил кандидатуры Олжаса Бектенова и Ерлана Карина в Курултае

Президент,Курултай

На заседании Курултая Президент в соответствии со статьей 46 Конституции согласовал с депутатами кандидатуры на посты Вице-Президента и Премьер-министра Республики Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев отметил, что Вице-Президент призван выполнять особую роль в системе государственного управления и содействовать поддержанию баланса ветвей власти. Он также будет тесно взаимодействовать с депутатским корпусом и Правительством. В соответствии с Конституцией, на него будут возложены и другие задачи, поставленные Главой государства.


Президент предложил на этот пост кандидатуру Ерлана Тынымбайулы Карина.

– Ерлана Карина хорошо знают в стране. Он много лет проработал в системе государственного управления, обладает широкой эрудицией, богатым опытом и является подлинным патриотом. Он принимал участие в практической реализации масштабных реформ, имеет четкое видение долгосрочной государственной стратегии и перспектив социально-экономического развития страны. Поэтому считаю Ерлана Тынымбайулы Карина достойным этого поста. Прошу Курултай поддержать его кандидатуру, – сказал Глава государства.

Президент с учетом мнений руководителей фракций политических партий в Курултае предложил на должность Премьер-министра кандидатуру Олжаса Абаевича Бектенова.

– Это государственник, грамотный специалист, настоящий профессионал. С высокой ответственностью относится к своей деятельности. И прежде он продуктивно работал во главе Правительства. Вы хорошо знаете, что сейчас перед страной стоят масштабные задачи. Об этом я подробно высказывался на первом заседании Курултая. Сегодня Казахстан фактически стал одной большой строительной площадкой. Реализуются различные инфраструктурные проекты. Вместе с тем еще многое предстоит сделать. По-прежнему остаются актуальными вопросы, связанные с укреплением Независимости и Суверенитета страны и дальнейшим развитием государства. Нам всем предстоит объединить усилия в целях успешного решения этих вопросов, – заявил Касым-Жомарт Токаев.

По итогам голосования депутаты большинством голосов поддержали кандидатуру Ерлана Карина на должность Вице-Президента и кандидатуру Олжаса Бектенова на пост Премьер-министра.

Глава государства поблагодарил депутатов Курултая за поддержку кандидатов на должности Вице-Президента и Премьер-министра. Чуть позже были опубликованы соответствующие указы о назначении Ерлана Карина и Олжаса Бектенова.

#Токаев #Бектенов #Карин #курултай

Популярное

Все
Проекты на $78,6 млрд формируют новый инвестиционный цикл Казахстана
Алматинский ипподром возвратили городу
Дождь и снег ожидают в Казахстане в последний день лета
Токаев поздравил Садыра Жапарова с Днем Независимости Кыргызстана
Военный суд Акмолинского гарнизона взыскал средства в пользу военнослужащего
Мощное внезапное наводнение произошло в американском нацпарке Гранд-Каньон
Ерлан Карин назначен вице-президентом Казахстана
Президент встретился с руководителями фракций политических партий в Курултае
Астана готовится к отопительному сезону
Олжас Бектенов сохранил за собой пост Премьер-министра
Ляззат Танысбай возглавила агентство «Хабар»
Как Президент представил кандидатуры Олжаса Бектенова и Ерлана Карина в Курултае
В Актау катер столкнулся со скалой, есть погибшие
Глава государства принял вице-президента
Президент принял Олжаса Бектенова
Казахстан вошел в топ-15 стран с самой большой площадью пахотных земель
Жания Бекмухамбетова завоевала «золото» на турнире по настольному теннису в Словении
Аида Балаева получила новую должность
Аида Балаева: Новый политический цикл должен стать временем качества
Новые варианты пенсионных аннуитетов предложат казахстанцам
Основа нации: почему вопросы семейной политики станут ключевыми в Курултае
Начало большого пути
Северный циклон несет дожди на большую часть Казахстана
Сразу пять партий преодолели пятипроцентный барьер - данные экзитпола Института евразийской интеграции
Уборка раньше срока
Свыше 16 тыс нарушений выявили в Казахстане в рамках акции «Внимание — дети!»
Народная партия Казахстана признает предварительные итоги выборов – Н. Шоканов
Тимур Сулейменов переназначен главой Нацбанка
Ермек Сагимбаев сохранил пост председателя КНБ
Дорога больших возможностей
Токаев освободил ряд чиновников от занимаемых должностей
Айбек Дадебай поблагодарил избирателей после обнародования первых результатов экзитполов
ЦИК объявила предварительные результаты голосования
В строгом соответствии с законодательством
«Байтак» признает официальные итоги выборов - Азаматхан Амиртаев
Почти 200 биометрических терминалов Q-Gate установят на пунктах пропуска Казахстана
В Казахстане с 1 сентября введут обязательную цифровую маркировку БАД
С особенной заботой
Глава NVIDIA отметил развитие AI-инфраструктуры Казахстана
ИИ определил победителя «Золотого мяча»
Семейная ферма с европейским уютом
Поддельные госномера продавали по всему Казахстану
Челлендж в Вооруженных силах
Исследования Улуса Джучи выходят на новый уровень
ИИ в судебной системе: процессуальные гарантии и пределы автоматизации
Минэнерго опровергло информацию о полной остановке работы КТК
Бектенов проголосовал на выборах депутатов Курултая
Конституция и региональное развитие
Новая Конституция в действии: что изменит однопалатный Курултай
Национальный поэт мирового масштаба
Стартовала акция «Дорога в школу»
В Алматы началось строительство горнолыжного курорта
Перестало биться золотое сердце Туяк-апай
Ушел из жизни легендарный фотокор «Казахстанской правды»
Парень с показа Pierre Cardin служит в Нацгвардии
Курсай. Двенадцать лет спустя
Свыше 11 тыс. казахстанских семей получают господдержку в виде субсидирования арендного жилья
В Костанае открылся самый крупный в Казахстане крытый аквапарк

Читайте также

Аида Балаева получила новую должность
Президент принял Олжаса Бектенова
Глава государства принял вице-президента
Ерлан Карин назначен вице-президентом Казахстана

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]