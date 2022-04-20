Общество
Как цифровая платформа e-Shanyraq может облегчить работу ОСИ
Актуальное интервью Управлять домом со смартфона Для облегчения работы ОСИ и ПТ разработана государственная цифровая платформа е-Shanyraq. Об интернет-портале и дальнейших перспективах его развития мы попросили рассказать председателя правления АО «КазЦентр ЖКХ» Ербола Толеуова. – Ербол Уалиевич, простыми словами: что из себя представляет e-Shanyraq? – Это масштабный проект, направленный на оцифровку всей жилищно-коммунальной инфраструктуры республики. У него триединая цель, которая должна удовлетворить интересы всех сторон: государства, бизнеса и населения. Как вы понимаете, это вечная тема, но в нашем случае найдено решение. Причем не компромиссное, когда каждая сторона в чем-то поступается своими интересами, а полноценное, когда, скажем так, все стороны не в убытке. Если хотите, e-Shanyraq – это мост с двусторонним движением. Портал похож на уже знакомый всем сервис eGov и имеет интеграцию с разрозненными государственными и частными информационными системами в сфере ЖКХ. Так