Как укрепляется продовольственная безопасность в Астане

В столице ведется активная работа по обеспечению продбезопасности, бесперебойной поставке продуктов питания на прилавки. Для этого оказывается всесторонняя поддержка отечественным производителям. О принимаемых мерах на онлайн-брифинге рассказал заместитель руководителя Управления по инвестициям и развитию предпринимательства города Максат Жанабаев, передает официальный сайт акимата Астаны.

фото с сайта акимата Астаны

На сегодня в сфере агропромышленного комплекса в столице реализуется 22 инвестпроекта на общую сумму инвестиций 88,3 млрд тенге.

«Реализуется 8 инвестпроектов по строительству производственных комплексов по переработке и выпуску готовой продукции (мясокомбинат, хлебзавод, полуфабрикаты, мучные и кондитерские изделия и др.) на общую сумму инвестиций 18,35 млрд тенге с объемом производства 72,3 тыс. тонн продукции. Также совместно с Kazakh Invest проведена работа по привлечению иностранного инвестора для строительства завода по производству кондитерских изделий, это польская компания Stokson, общая стоимость проекта составит порядка 5 млрд тенге», - проинформировал Жанабаев.

Вместе с тем реализуются инвестиционные проекты по строительству двух ОРЦ (45 тыс. кв.м.) на общую сумму инвестиций порядка 30 млрд тенге, одного складского комплекса (9,5 тыс. кв.м.) на сумму 2 млрд тенге, а также трех овощехранилищ (14 тыс. тонн хранения) на сумму 2,85 млрд тенге.

В Астане ведется реализация двух тепличных комплексов годовой мощностью 14 тысяч тонн на общую сумму инвестиций 22,7 млрд. тенге.

Совместно с производителем Акмолинской области ТОО AQMOL FOOD осуществляется инвестиционный проект по открытию четырех круглогодичных ярмарок в городе на сумму 2,6 млрд тенге. Продукция из списка социально значимых продуктов питания здесь будет реализовываться по принципу «от поля к прилавку».

«Ведется строительство двух рынков на общую сумму инвестиций 9,8 млрд. тенге. Одним из оперативных мер является «Оборотный механизм», в рамках которого из бюджета выделено 14 млрд. тенге. Законтрактовано на поставку 35 тысяч тонн по всем 19 видам СЗПТ. По действующим договорам имеется 10 тыс. тонн запасов овощей. Учитывая, что этот объем не достаточен для обеспечения города, планируется подписание контракта на поставку импортных овощей на май-июнь в объеме 1 800 тонн (картофель – 812 тонн, лук – 410, морковь – 340 и капуста – 265)», - сообщил спикер.

Кроме того, для обеспечения столицы сахаром подписан договор с Меркенским заводом на поставку 3,5 тысяч тонн данной продукции на сумму 1,6 млрд тенге.

Также через Продовольственную корпорацию заключен меморандум на поставку удешевленной муки первого сорта в объеме 5 338 тонн зерна.

Продолжается работа по проведению городских сельскохозяйственных ярмарок на территории города с участием столичных и региональных товаропроизводителей по адресу Сауран 7, Косшыгулұлы 14. Вся продукция реализуется по ценам на 10-15% ниже рыночных.

Дополнительно в текущем году совместно с новым рынком «Шарын» проводится ярмарка по трем адресам: ул. Дукенулы 31/1 (парковка рынка Асем), пр. Женис, 66а (Aqmol Food), ул. Есенберлина 25 (парковка перед зданием). Продукция реализуется по оптовым ценам в розницу напрямую от производителя.

«На постоянной основе проводится заседание Региональной комиссии посреднических схем по всей цепочке ценообразования. С начала года проведено 21 заседание из них 9 выездных. В ходе выездных совещаний были проведены разъяснительные работы в торговых объектах города по соблюдению 15% торговой надбавки», - заключил заместитель главы профильного управления.