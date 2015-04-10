Как управлять локомотивом развития?

Согласитесь, что все эти три события самым тесным образом связаны между собой. Разве смог бы человек преодолеть земное притяжение, не будь нау­ки? Не случайно ее верный служитель Каныш Имантаевич Сатпаев называл науку божественной и всю свою жизнь посвятил ее становлению и развитию. Это во многом его стараниями весной 1946 года в Алма-Ате появилась Академия наук Казахской ССР, которая в советские времена была в числе лидеров, занимая третье место после Российской и Украинской академий наук.Распад СССР больно ударил по науке – ее рьяно принялись реформировать, и не всегда удачно. Пять раз Академия наук меняла свой статус, ее передавали из ведомства в ведомство, перекраивая и трансформируя на все лады. В итоге детище академика Сатпаева – Академия наук стала Республиканским общественным объединением.Сегодня отечественная наука неплохо финансируется. Доля внутренних затрат на науку к ВВП Казахстана с учетом роста инфляции и реального роста ВВП будет увеличена с 0,20% в нынешнем году до 1% от ВВП в 2020 году. Другими словами, деньги на науку есть, вопрос в системе их распределения и методах управления наукой.В то же время ученый с мировым именем, доктор физико-математических наук, профессор Астрофизического института им. В. Фесенкова Виктор ТЕЙФЕЛЬ­ считает, что наукой управлять в принципе нельзя.– Наука – это не производство, не армия, не автомобиль или самолет. Управлять нужно тем, что само не может принять нужные решения. Что касается управления научными исследованиями, в которых единственным звеном является ученый, то здесь, конечно, говорить об управлении сложно: кто же им будет управлять, если он сам создает какие-то научные знания, так же как художник создает свои произведения?– Не забывайте, что наука – это прежде всего сфера творческой деятельности человека, которая обладает своей спецификой, своими особенностями, что, к сожалению, не учитывается в нынешней системе управления нау­кой. Во-вторых, наука – это самоорганизующаяся система. То есть сам ученый должен принимать решения.Что же касается современной структуры управления наукой в Казахстане, то она такова: это Правительство в лице Министерства образования и науки и Министерства финансов, Высшая научно-техническая комиссия при Правительстве РК, Комитет науки при МОН РК, Национальный центр государственной научно-технической экспертизы, Нацио­нальный научно-технический совет, «Уполномоченный орган высшего уровня» и «Уполномоченный орган нижнего уровня» (различные АО, комитеты и так далее). И только в конце цепочки – научно-исследовательский институт и его лаборатории – единственный объект, где ведутся научные исследования. Надстройка настолько мощная, что на нее уходит значительная часть средств, выделяемых на науку.– Раньше было Правительство и подчиненная ему Академия наук, которая состояла из президиума и отделений, куда входили только ученые. Затем шли НИИ и лаборатории, где достаточно большая роль предоставлялась ученым советам, которые обладали правом решающего голоса во многих вопросах внутренней деятельности института. Сейчас ученый совет таких прав лишен. И еще на что хотелось бы обратить внимание: когда принимался Закон «О науке», речь шла о высоком статусе ученого, а оказалось, что фактически научные работники сейчас находятся в статусе более бесправном, чем, скажем, уборщица в том же самом НИИ.– Потому что она идет по базовому финансированию и получает зарплату, ее уволить нельзя, а научные работники в большинстве случаев сидят на годичных контрактах. То есть каждый год обязаны подавать заявление об увольнении и заявление о принятии на работу! С вами заключают контракт, а по истечении его срока при желании могут и не заключить новый. Поэтому я считаю, что научные работники должны быть приравнены к государственным служащим в отношении зарплаты, социального и пенсионного обеспечения и других прав. Ведь научные исследования, как правило, ведутся для нужд государства и поддержания авторитета страны в мировом научном сообществе. Следовательно, научные работники состоят на службе у государства, а не у каких-либо частных структур и должны пользоваться теми же правами, что и госслужащие.– Здесь очень много времени уходит на оформление заявок, затем на массу отчетов – все это и является основной помехой в научных исследованиях. Программно-целевое финансирование как раз таки стоило бы считать главным и единственным для всех научных исследований.– Конечно, но та система отчетности, которая сейчас существует, носит формально-бюрократический характер. Каждый месяц мы подаем отчеты. Каждый квартал мы подаем отчеты уже больших объемов – это десятки, если не сотни, страниц. В результате тратится очень много сил и средств. Вспоминаю, когда еще во времена Каныша Сатпаева я сам был ученым секретарем 10 лет, тогда институт подавал отчет, напечатанный на машинке на 20–30 страницах максимум. Мы тратили время на то, чтобы писать научные статьи, сейчас, к сожалению, больше времени уходит на написание отчетов.– Это так, что раньше ценность того или иного научного предложения определяли сами ученые на ученых советах Академии наук, теперь этого, как я уже сказал, нет, а нынешние чиновники пока не обладают нужным уровнем научной подготовки, чтобы представить свои заключения. И здесь возникает просто парадоксальная ситуация: во-первых, огромные средства уходят на оплату зарубежным экспертам. На эти деньги можно было бы провести массу важных и нужных научных исследований. Но дело даже не в деньгах – мы добровольно отдаем в чужие руки наши ноу-хау. В казахстанской науке очень много талантливых людей, которые создают оригинальнейшие идеи. Вот, скажем, знаете ли вы, что принципы томографии, которая сейчас широко применяется в медицине, были разработаны в нашем физико-техническом институте Академии наук Казахской ССР? Много лет назад у нас эта идея родилась и… умерла. Но ее подхватили на Западе, в результате американский ученый, который развил томографию применительно к медицине, получил Нобелевскую премию. А наши разработчики остались, как говорится, на задворках науки.А сейчас что мы делаем? Мы отдаем на Запад наши наработки, да еще платим за это! Если идея там понравится, то зарубежные эксперты могут дать отрицательный отзыв, в результате нашим ученым отказывают в финансировании, при этом никто не может гарантировать, что через какое-то время эта идея не всплывет где-нибудь за рубежом, но уже под чужим именем.– Не секрет, что в мире существует промышленная разведка, и на это выделяются большие деньги, а мы бесплатно отдаем наши идеи, да еще и хорошо за это приплачиваем. Нонсенс! Насколько я знаю, ни в одной стране подобное не практикуется.– Более того, он требует радикального пересмотра в сторону улучшения как организационного и материального обеспечения науки, особенно ее фундаментальных направлений, финансируемых сейчас по остаточному принципу, так и в отношении социального положения работников науки. Базовое финансирование должно включать как основную зарплату всех научных сотрудников, так и расходы на научное оборудование, материалы и все, что необходимо для текущих научных исследований. В него же должно быть включено и то, что именуется программно-целевым финансированием. Соответственно, планы научных исследований должны составляться на долгосрочной основе – не менее чем на 5 лет с возможностью их продления. А грантовая система может быть сохранена только как дополнение к основной программе исследований при появлении новых идей и предложений по новым направлениям исследований, требующим дополнительного финансирования.– Безусловно. Необходимо вернуть права принятия решений и утверждения программ научных исследований непосредственно ученым советам, состоящим из ведущих ученых и наиболее компетентных специалистов в данной области науки. Необходимо, наконец, доверять собственным ученым, а не ставить нашу науку в зависимость от зарубежных экспертов. Тем более что подобная экспертиза, как я считаю, наносит урон не только нашей нау­ке, но и национальной безопасности государства.– Она бы пошла, да зарплаты в научных учреждениях слишком малы, а молодым специалис­там зачастую приходится еще и снимать жилье, на что зарплаты, естественно, не хватает. Поэтому, на мой взгляд, необходимо ввести определенные нормативы дополнительной оплаты жилья за счет работодателя, иначе об омоложении нашей науки можно только делать декларативные заявления.Ну и, конечно, надо восстановить присуждение ученых степеней кандидата и доктора наук, в отличие от чисто образовательной степени PhD, бездумно скопированной по западным образцам. Фактически сейчас у молодых специалистов, работающих в НИИ, нет никакого стимула научного роста, так как степени PhD присуждаются только вузами, а для «чужих» не выделяется мест в так называемую докторантуру. Научный уровень диссертаций на степень PhD за рубежом сравним с уровнем наших кандидатских диссертаций, чего нельзя сказать про нашу образовательную степень.Кроме того, неплохо сократить количество вышестоящих над научными институтами руководящих структур, не дающих научной продукции и, по сути, не помогающих, а мешающих проведению научных исследований и «съедающих» немалую долю выделяемых на науку средств. В идеале было бы достаточно восстановить государственный статус Национальной академии наук как главного органа управления фундаментальными исследованиями при минимальном вмешательстве чиновников в процессы координации и выполнения научных исследований. Кстати, во всех других странах СНГ академии наук сохранили государственный статус, как и входящие в них научные институты...…20 лет назад, в 1995 году, миссия ООН по коммерциализации науки определила, что уровень развития страны определяется количеством изобретений, сделанных в год на миллион жителей, и количеством реализованных, внедренных в экономический оборот. Тогда в Соединенных Штатах в год на миллион жителей было 50 изобретений. В советское время в Казахстане на миллион жителей приходилось около 100 изобретений в год. В наше время этот показатель увеличился – где-то 110–115, то есть у нас в 2 раза больше изобретений, чем в США. У нас есть умы, есть великолепный потенциал, есть деньги… Дело за малым – создать механизм, не мешающий работать нашим ученым и способствующий максимальному внедрению их разработок в практику, что требует рыночная экономика.