Как ужиться в доме с пятью малышами

Герои нашего времени

Говорят, когда в доме появляется малыш, вся семья подчиняется ему – столько он требует заботы и внимания от каждого из домочадцев. Взрослые буквально начинают жить по новому расписанию, чтобы создать ребенку комфорт. А когда в семье сразу пятеро малышей? Думаете, так не бывает? Еще как бывает!

Бакытбеку Киясову из аула имени Калжан-ахуна Сырдарьинского района Кызылординской области 35 лет, его жене Эльвире Абдигаппаровой – 34. В семье подрастают восемь детишек. Пятеро из них – младенцы.

Эта красивая пара поженилась почти десять лет назад, тогда Эльвира и Бакытбек даже не обсуждали, сколько они хотят детей. Ведь здесь все решает самая высшая инстанция – та, что на небесах. Когда в 2014 году у четы родился первенец, которого назвала Батырханом, счастью семейному не было предела. Крепкий мальчишка рос на радость окружающим.

Через два года у него появилась красавица-сестренка Альбина. Еще через три у Эльвиры и Бакытбека родился сын Темирхан.

Конечно, с тремя детьми у мамы был, как говорится, хлопот полон рот. И Эльвира, юрист по профессии, решила посвятить себя дому, пока детки не подрастут.

В 2021-м на свет появились Медина и Мадияр Алдонгаровы. Женщины, знающие, как тяжело ухаживать за близнецами, думаю, восхитятся Эльвирой, которую в ауле Калжан-ахуна считают образцовой матерью. Всегда дети сыты, ухожены, чисто одеты.

А через несколько месяцев после рождения Медины и Мадияра их мама забеременела снова.

– На третьем месяце беременности узнала, что у меня будет тройня, – рассказывает женщина. – Была поначалу в шоке. Младшие близнецы совсем маленькие, как еще за троими ухаживать? И как к новости отнесется муж?

Бакытбек, узнавший о многоплодной беременнос­ти, сначала не поверил, что такое может быть: недавно только жену с двойняшками из роддома привез, а теперь еще трое?

Потом, как истинный мужчина, решил: «Детьми Бог случайных людей не одаривает». Значит, суждено им с Эльвирой стать родителями еще троих ребятишек.

Рожала Эльвира Абдигаппарова в областном перинатальном центре под чутким присмотром высокопрофессиональной команды медиков.

– Нам довольно часто приходится принимать двойни, иногда – тройни, и всегда это волнение и маленький праздник, когда и мама, и дети в итоге в норме и могут выписываться домой, – рассказали в перинатальном цент­ре. – Эльвира была пациенткой дисциплинированной, до родов она выполняла все рекомендации врачей и родила благополучно.

Но только когда дети, а их назвали Нурлыбек, Адилхан, Айсултан, оказались в палате рядом с нею, Эльвира поняла, что вот оно, свершилось чудо – в их доме теперь сразу пятеро маленьких ребятишек.

Кончились праздники, когда с поздравлениями к уже не юной маме приходили от акима области, приехал лично аким Сырдарьинского района, без конца звонила пресса. Начались будни, в которых родители – работа круглосуточная, а дети – хозяева жизни.

– Я сам из семьи, где мама дала жизнь девятерым детям, знаю, что такое многодетная семья, и знаю, сколько всего детям надо, – говорит Бакытбек.

– Думала, что не справлюсь, но помогают родственники, и местный акимат дал помощницу, – говорит Эльвира.

Мужеству и хозяйственности этой женщины поражаешься. Кроме ухода за тремя новорожденными, двумя чуть подросшими, но тоже еще малышами, нужно и за старшими доглядывать, готовить семье еду, делать уборку, стирать белье… А в сутках не тридцать часов. Одних подгузников надо в день поменять малышне два десятка!

– Они справятся! – считает аким аульного округа имени Калжан-ахуна Галымжан Акбаров. – Это семья крепкая, дружная работящая. Старшие детки хорошо учатся, кружки посещают, над младшими мать хлопочет круглыми сутками, дом у семьи большой, просторный, новый. Строили недавно, чтобы детям хорошо жилось. Глава семьи без дела минуты не сидит, имеет две единицы автотранспорта, извозом занимается.

А в родном Сырдарьинском районе Бакытбека и Эльвиры говорят, что молодежи надо на них равняться.

– Когда люди главной ценнос­тью считают семью – это, конечно, великий пример для других, – считает медик Гульбайша Жаксыбаева. – Каждая женщина знает, какое это трудное испытание – выносить, родить малыша, ухаживать за ним. Став мамой, ты посвящаешь свою судьбу детям. А тут восемь детишек! Эльвира и Бакытбек, конечно, молодцы.

– Эти люди – настоящие герои нашего времени, – говорит ветеран труда Айдарбек Кожа. – Молодежь у нас в Казахстане хорошая, а вот эта пара – исключительная! Думаю, обществу и государству надо сделать еще многое в плане помощи Киясову и его семье. И не потому что они нуж­даются, –нет, все говорят, что семья эта самостоятельная, –а для того чтобы показать истинный высокий пьедестал многодетного материнства и отцовства в стране. Общество должно почитать и поддерживать институт семьи.