Как в Kaspi.kz решают, что развивать, а от чего отказываться

Потребности клиентов определяют, какие продукты Kaspi.kz развивает и какие решения пересматривает. Об этом глава и сооснователь Kaspi.kz Михаил Ломтадзе рассказал на панельной дискуссии Kazakhstan Growth Forum.

В качестве примера он привел историю сети отделений. После запуска нового бренда в 2008 году компания открывала по одному отделению каждые три дня.

Позже, когда все больше клиентов стали пользоваться онлайн-сервисами Kaspi.kz, потребность в отделениях уменьшилась. Компания начала сокращать отделения с такой же частотой.

Как объяснил Ломтадзе, задача компании не строить отделения, а удовлетворять потребности клиентов. Именно это определяет, нужно ли открывать отделения или закрывать их.

«У нас всегда разговор такой: клиенту нужно или не нужно. Если клиенту не нужно, значит закрываем. Если клиенту нужно, значит развиваем», - рассказал он.

По словам Ломтадзе, продукт необходимо развивать вместе с клиентом, учитывая новые возможности лучше решить его задачу. Это требует готовности пересматривать и то, как устроена сама компания.

«Мы в первую очередь думаем о клиенте. Если нам надо поменяться, мы поменяемся», - подчеркнул глава Kaspi.kz

Этот же подход компания применяет к следующему этапу развития — созданию персонального AI-помощника для ежедневных задач.