Общество
Как в Казахстане будут бороться с кражами мобильных телефонов, рассказал глава МВД
На пресс-конференции по итогам заседания Правительства министр внутренних дел Калмуханбет Касымов, отвечая на вопросы журналистов, рассказал о появлении в Казахстане новой программы, которая нацелена на пресечение краж мобильных телефонов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра.

По словам министра, в нескольких регионах страны – Алматы, Астане, Павлодарской и Карагандинской областях – проведены проверки торговых центров и рынков, которые подтвердили существование проблемы по продаже похищенных вещей.

"Есть нарушения. Многие продавали в торговых точках телефоны и запасные части, не имеющие историю происхождения. Сегодня аким Алматы доложил, что он один рынок закрыл. Должны приниматься все меры в отношении владельцев этих рынков, торговых центров и самих владельцев бутиков", – сказал Касымов.

В частности, по сотовым телефонам сейчас будут приниматься меры по их идентификации. В результате подключить похищенный телефон в Казахстане будет практически невозможно без предоставления ИИН и паспортных данных.

По данным министра внутренних дел, на сегодняшний день 85-87% похищенных телефонов включается в Казахстане. Связано это с тем, что нет должного порядка в регистрации телефонов. Проведенные анализы говорят о том, что небольшая часть вывозится в КНР, Россию, Узбекистан, Кыргызстан.

Касымов также рассказал о планах по превенции вывоза краденных телефонов за пределы страны.

"Теперь похищенные телефоны будут продаваться за границей. Мы эту работу знаем, проводим ее. Сейчас предупредительные меры принимаем. У нас запускается программа, где мы будем видеть, где в какой стране наш похищенный телефон включился и работает", – сказал министр.

Как отметил Касымов, программа уже работает в пилотном режиме. Ее особенность заключается в том, что она работает во взаимодействии с другими государствами.

Напомним, сегодня на на заседании Правительства РК под председательством Премьер-министра Бакытжана Сагинтаева рассмотрены вопросы эффективности работы местной полиции по обеспечению общественной безопасности в регионах.

Так, 12 июля т. г. принят один из законов, направленных на совершенствование деятельности органов внутренних дел. Законом департаменты внутренних дел преобразованы в департаменты полиции, а местная полицейская служба вошла в их состав на правах структурного подразделения с сохранением прежних задач и функций.

Теперь акимы наделены правом назначать и освобождать от должности начальников департаментов полиции (по представлению министра внутренних дел) и полномочиями ставить перед органами полиции задачи по обеспечению правопорядка и профилактике правонарушений, но без вмешательства в оперативно-розыскную и процессуальную деятельность полиции. Кроме того, руководителей департаментов полиции законодательно обязали не реже одного раза в год отчитываться перед акимом и населением.

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