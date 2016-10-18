Как в Казахстане будут внедрять удостоверения с изображением отпечатков пальцев

Технологии
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Азамат Сыздыкбаев
Начальник Департамента миграционной полиции МВД РК Серик Саинов рассказал, как в Казахстане будут менять удостоверения личности на новые – с наличием изображений отпечатков пальцев владельцев, передает Kazpravda.kz.
 
По его словам, подобные документы уже внедрены во многих странах мира.

"Вопросы включения отпечатков пальцев в документы, удостоверяющие личность, были подняты впервые в США после террористического акта в 2001 году. В 2002 году более 180 государств подписали новое Орлеанское соглашение, где биометрию указали основным параметром идентификации человека и рекомендовали ее к внедрению в проездные документы граждан. Современные технологии позволяют идентифицировать человека как по отпечаткам пальцев, так и по другим биометрическим показателям. Это стало вызовом на такие угрозы, как незаконная миграция, торговля людьми, международный терроризм", – заявил он.

Саинов также отметил, что отпечатки пальцев являются стопроцентной возможностью идентифицировать человека. 

"Есть еще такие методы, как снятие радужной оболочки глаза, тембра голоса, но они являются очень дорогостоящими и проблематичными для внедрения в нашей стране на данном этапе. С 2009 года предусмотрен электронный чип, который содержит такие биометрические показатели, как электронное изображение владельца документа, ЭЦП и так далее. В этот чип мы будем вносить также изображения двух отпечатков пальцев и электронный код папиллярных узоров. 
Это окажет неоценимую помощь в установлении без вести пропавших лиц, неопознанных трупов", – подчеркнул начальник миграционной полиции страны.

На сегодняшний день более 100 стран мира внедряют национальные проекты по биометрической регистрации. Подделать отпечатки пальцев практически невозможно. Общая стоимость мероприятий, связанных с внедрением биометрических параметров в документы оценивается в 24 млрд тенге.

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