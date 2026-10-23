Как в Казахстане меняется система защиты граждан и государства

Закон и Порядок

В Казахстане усиливают профилактику преступлений, цифровой контроль, борьбу с организованной преступностью и защиту интересов граждан и бизнеса. Как совершенствуются подходы к обеспечению безопасности в стране – в материале Zakon.kz.

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

За последние годы система обеспечения законности и общественной безопасности в Казахстане заметно изменилась. Акцент постепенно смещается от реагирования на уже совершенные нарушения к их предупреждению, цифровому контролю, пресечению организованной преступности и защите имущественных интересов граждан и бизнеса.

Как отмечают эксперты, эта трансформация происходит одновременно по нескольким направлениям – от уголовного процесса и прокурорского надзора до борьбы с интернет-мошенничеством, синтетическими наркотиками и возврата государству незаконно приобретенных активов.

Один из показателей изменений – снижение числа зарегистрированных уголовных правонарушений. В 2019 году их насчитывалось 243,5 тыс., в 2025-м – 124 тыс. За девять месяцев 2026 года показатель снизился еще на 14,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Перестраивается и уголовный процесс. В рамках трехзвенной модели прокуроры рассмотрели более 2 млн ключевых процессуальных решений, пресекли свыше 140 тыс. незаконных решений и предотвратили необоснованное вовлечение в уголовный процесс более 15 тыс. человек.

Отдельное направление – защита бизнеса и инвесторов. Количество уголовных дел в отношении предпринимателей сократилось с 1 053 в 2019 году до 210 в 2025-м. С 2023 года Генеральная прокуратура сопровождает инвесторов: за три года решено более 1 000 проблемных вопросов по проектам общим объемом инвестиций свыше 28 трлн тенге.

Цифровизация правоохранительной системы

Особое внимание уделяется цифровизации надзора. Так, прокуратура разработала более 20 цифровых систем с применением искусственного интеллекта для анализа данных и выявления рисков. Более 94% уголовных дел расследуются в электронном формате, а через систему ЕРАП оформляется 99,9% документов об административных правонарушениях.

Одновременно усиливается борьба с киберпреступностью. В МВД РК создан специализированный департамент, а его подразделения работают во всех территориальных департаментах полиции.

"За девять месяцев 2026 года количество интернет-мошенничеств сократилось на 21%, а раскрываемость достигла 29,4%. Важную роль играет блокировка мошеннических звонков: с ноября 2022 года пресечено более 187 млн подозрительных вызовов", – подчеркивают специалисты.

В 2025 году в ходе совместных операций с КНБ РК и операторами связи изъяли 88 устройств для мошеннических звонков и более 100 тыс. SIM-карт, задержали 39 человек.

Законодательство также ужесточается. Введена уголовная ответственность за дропперство – незаконное предоставление или использование банковских счетов и платежных инструментов для финансовых операций. При оформлении договоров мобильной связи предусмотрена биометрическая идентификация, ограничена регистрация более 10 номеров на одного человека.

Продолжается блокировка противоправных интернет-ресурсов. В 2025 году выявили более 113 тыс. таких сайтов, из которых свыше 34 тыс. заблокировали. За девять месяцев 2026 года выявлено еще 81,9 тыс. ресурсов, заблокировано 33,8 тыс.

Киберпреступность остается транснациональной проблемой. В 2025 году совместно с зарубежными правоохранительными органами ликвидировали семь мошеннических колл-центров в Армении и Украине. За девять месяцев 2026 года пресекли деятельность еще пяти колл-центров, в том числе в Украине и Алматы. В мае 2026 года совместно с полицией Чехии ликвидировали интернет-платформу, использовавшуюся для незаконного оборота персональных данных казахстанцев.

Борьба с наркопреступностью

Еще одно направление – противодействие распространению синтетических наркотиков, в том числе через мессенджеры и транснациональные каналы поставок.

С 2019 года по сентябрь 2026-го выявлено более 21 тыс. наркопреступлений, включая 12,8 тыс. фактов сбыта. Из незаконного оборота изъято свыше 351 тонны наркотиков, ликвидированы 365 подпольных лабораторий и пресечена деятельность 57 организованных наркогрупп.

Особенно заметно выросли объемы изъятия синтетических веществ: с 9 кг в 2019 году до 1,2 тонны в 2025-м. Еще 1,2 тонны изъяли за девять месяцев 2026 года. Число новых психоактивных веществ, поставленных под государственный контроль, увеличилось с 90 до 201.

Таким образом, система обеспечения законности в Казахстане развивается в сторону предупреждения преступлений, цифрового контроля и пресечения организованных схем. Важную роль в этой работе играют международное сотрудничество, защита имущественных интересов граждан и бизнеса, а также совершенствование законодательства.

#цифровизация #наркопреступность #ЗИП

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