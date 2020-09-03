Как в Казахстане можно удешевить жилье - мнение эксперта

"У нас часто в Казахстане, например, в сфере недвижимости люди владеют целыми подъездами. То есть, они воспринимают недвижимость как инвестиции. На Западе такого нет, потому что если у тебя много недвижимости, то ты платишь большие налоги", - сказал Жаксылык Сабитов в ходе осуждения Послания Президента РК.



Эксперт предлагает в отечественной сфере недвижимости внедрить пигуанские налоги.



"Пигуанские налоги, они в этом и заключаются, что чем больше недвижимости ты имеешь, тем больше ты платишь налоги. Если пигуанские налоги внедрить у нас в сфере недвижимости, то цена на нее может упасть на 15-20%, потому что олигархи, которые имеют целые подъезды, им придется все это распродавать, потому что это будет экономически не выгодно иметь", - пояснил Жаксылык Сабитов.



В теории налогообложения экологические налоги получили название пигуанские налоги - в честь английского экономиста Артура Пигу (1877-1959), который первым обосновал их необходимость и величину. Артур Пигу в своей знаменитой работе «Экономика благосостояния»,*(101) написанной в 1920 году, указывал, что для сокращения негативного воздействия на окружающую среду необходимо вести особое дополнительное обременение, чтобы через фискальное воздействие это стимулировало производителей стремиться к внедрению природоохранных и ресурсосберегающих технологий.

