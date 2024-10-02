Как в Казахстане решают проблему утилизации отходов

По данным Всемирного банка, ежегодно человечество производит чуть более 2 млрд тонн твердых коммунальных отходов. Около 4,5 - 5млн тонн мусора приходится на территорию Казахстана. Каким образом утилизируют эти отходы, и прижилась ли в нашей стране культура сортировки мусора – подробнее в материале

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Долгое время в нашей стране самым распространенным способом утилизации отходов было захоронение его на полигонах. Однако рост численности населения и увеличение объема мусора привели к тому, что подавляющее большинство свалок и полигонов перестали отвечать природоохранным требованиям и способствовать необратимым процессам локального экологического загрязнения.

Ситуация требовала немедленного вмешательства. В результате, в 2016 году была принята норма, запрещающая захоронение на полигонах ртутьсодержащих ламп и приборов, металлов, батарей, электронных отходов. В 2019 году этот запрет коснулся пластика, макулатуры, картона, стекла, а с 1 января 2021 года –пищевых и строительных отходов.

Данные меры стали толчком для активного внедрения систем раздельного сбора мусора в нашей стране. Повсеместно появились придомовые контейнеры и уличные урны, которые позволяют разделять отходы на фракции. В дополнение к этому были открыты автоматы для приема пластиковых бутылок и пункты сбора вторсырья, где казахстанцы могут обменивать некоторые виды отходов на скидки, баллы и деньги.

По данным на 2023 год, в стране было отсортировано 1,3 млн тонн отходов, что на 6,8% больше показателя 2022 года. Лидерами по объему сортировки стали: Алматы – 412,6 тысячи тонн, Астана – 372,1 тысячи тонн и Карагандинская область – 193,8 тысяч тонн. Стоит отметить, что согласно Концепции по переходу Казахстана к «зелёной» экономике, до 2030 года индикатор переработки коммунальных отходов в стране должен составить 40%.

Куда же отправляется весь отсортированный мусор? Возможны два пути – отходы перерабатывают и используют как вторичное сырье для изготовления новых видов продукции или сжигают, задействуя их в качестве энергии. Однако в 2017 году представители Европейского союза признали, что сжигание мусора – это барьер для развития зеленой экономики. В итоге во Франции, Нидерландах, Польше, Англии и других странах были приняты решения о закрытии мусоросжигательных заводов. В Казахстане аналогичных заводов нет, но, когда в 2021 году появились предприниматели, которые предложили построить на территории страны несколько предприятий, общественность высказала протест.

Сейчас в Казахстане практикуют только первый вариант – переработку отходов. На недавнем заседании правительства, министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев напомнил, что утвержден механизм льготного финансирования для проектов в сфере управления отходами. На сегодняшний день отобрано 94 проекта на общую сумму 232 млрд тенге, их реализация позволит наладить производство различных товаров народного потребления, таких как брусчатка, мусорные баки, стеклянная тара и стрейч-пленка. Также планируется строительство 37 новых и модернизация восьми действующих перерабатывающих заводов общей мощностью более 1,2 млн тонн в год.

По итогам 2023 года Казахстан занял 175-е место в мировом рейтинге по уровню переработки отходов: в течение отчетного периода в стране переработали более одного миллиона тонн отходов – это четвертая часть всех ТБО. Развитие навыков сортировки мусора требует времени, поэтому сравнивать Казахстан с такими странами, как Германии, Швеция, Япония, пока рано. В этих государствах система раздельного сбора отходов развивалась с 1990-х годов. Очевидно, что культура обращения с мусором, там более сформированная и устоявшаяся, тогда как для Казахстана этот процесс – явление новое.

Подводя итоги, важно отметить, что Казахстан делает важные шаги в направлении улучшения системы управления отходами и развития культуры раздельного сбора мусора. Введение законодательных мер, направленных на запрет захоронения определенных видов отходов, стало мощным стимулом для формирования нового экологического подхода.

Несмотря на то, что уровень переработки отходов в стране пока остается низким по сравнению с развитыми странами, положительная динамика уже наметилась. Казахстан постепенно внедряет передовые технологии и расширяет инфраструктуру переработки, что способствует снижению экологической нагрузки и приближает страну к целям, установленным в рамках концепции «зеленой» экономики.