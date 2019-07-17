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Как в Казахстане восприняли решение Трампа об отказе от ограничений на импорт урана
В Министерстве энергетики РК прокомментировали решение Президента США Дональда Трампа об отказе от введения торговых ограничений по импорту урана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.   

"Казахстанской стороной с удовлетворением было воспринято решение Президента CША Д.Трампа отказаться от введения торговых ограничений по импорту урана, которые были инициированы в июле 2018 года Министерством торговли Соединенных Штатов Америки", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Казахстан и США имеют длительную и успешную историю сотрудничества в энергетическом секторе, которое за 28 лет независимости достигло уровня стратегического партнерства.

"Одним из успешных механизмов укрепления двухсторонних отношений является Совместная комиссия по энергетическому партнерству, в рамках которой обсуждаются вопросы сотрудничества в сфере ядерной безопасности, атомной промышленности, нефти и газа, развития возобновляемых источников энергии и электроэнергетики", – отметили в Минэнерго.

В ведомстве подчеркнули, что Казахстан придает огромное значение развитию двухстороннего сотрудничества в атомной промышленности и укреплению режима нераспространения.

"В рамках имеющихся двухсторонних комиссий, мероприятий и личных встреч министерствами энергетики, иностранных дел и национальной экономики была проделана работа по защите национальных интересов РК и предотвращению применения санкций по импорту урана. Республика Казахстан является лидером в производстве урана и одним из гарантов бесперебойной работы АЭС по всему миру, включая США. Технология добычи урана в Казахстане методом подземного скважинного выщелачивания признана МАГАТЭ самым экологичным и безопасным способом", – заключили в ведомстве. 

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