Как будут отдыхать в мае казахстанцы

Как казахстанцы будут отдыхать в мае 2022 года, сообщает Kazpravda.kz.

В мае у казахстанцев будет 12 выходных дней при пятидневной рабочей неделе, а при шестидневной ― 8.

День единства народа Казахстана отмечается 1 и 2 мая. Из-за того, что 30 апреля выпало на субботу, то получится отдохнуть три дня подряд при пятидневной рабочей неделе. При шестидневной рабочей неделе отдых продилтся два дня подряд - 1 и 2 мая.

На День защитника Отечества и День победы при пятидневной рабочей недели казахстанцы отдохнут четыре дня подряд - 7, 8, 9 и 10 мая. При шестидневной рабочей неделе три дня подряд - 7, 8, 9 мая.