Политика
Как в партии "Ак жол" оценивают итоги референдума
Лилия Сыздыкова

Честный Новый Казахстан

Результаты референдума свидетельствуют о поддержке в обществе курса на построение новой модели управления государством и высоком уровне доверия казахстанцев к Президенту.

Такие выводы содержатся в заявлении Демократической партии «Ак жол» по итогам всенародного референдума, состояв­шегося 5 июня. Документ на встрече с однопартийцами озвучил председатель политобъединения Азат Перуашев.

«Состоявшийся референдум по поправкам в Конституцию республики прошел открыто и с соблюдением демократических процедур. Явка избирателей, как и результаты голосования, продемонстрировала реальное право выбора граждан, включая право на другое мнение.

Демократическая партия «Ак жол» считает это право важнейшим критерием демократии. Доверие общества можно завоевать только честностью, и прежде всего – честностью по отношению к оппонентам.

Состоявшееся ранее обсуждение конституционной реформы отразило широкую палитру общественно-политических взглядов в нашем обществе, итоги референдума честно зафиксировали этот срез мнений. Вместе с тем референдум показал новую политическую культуру общества, готовность наших граждан считаться с другим мнением, сохраняя взаимное уважение и спокойствие в политической дискуссии», – отмечается в заявлении ДП «Ак жол».

Как отметил Азат Перуашев, представители «Ак жол», осуществлявшие наблюдение за ходом референдума, не зафиксировали грубых нарушений выборного законодательства. Отмечались единичные случаи, связанные с техническими погрешностями и отдельными неточностями в списках избирателей, не влиявшие на результаты голосования.

«Результаты референдума являются бесспорными и свидетельствуют о поддержке народом Казахстана курса на построение новой модели управления государством с сильным Президентом, влиятельным Парламентом и подотчетным Правительством. Референдум также продемонстрировал высокий уровень доверия в обществе к Президенту Касым-Жомарту Токаеву и его инициативам, с которыми миллионы казахстанцев связывают надежды на справедливое государство и Новый Казахстан.

Но практическая реализация возможностей, открытых народом Казахстана 5 июня 2022 года, как и будущее Второй республики, целиком зависят от каждого из нас. Призываем всех граждан, предпринимателей и чиновников, молодежь и пенсионеров, рабочих и фермеров, людей разных национальностей, религий и возрастов приступить к построению действительно Нового, честного Казахстана», – подчеркивается в заявлении партии.

Популярное

Все
Наука как решающий фактор развития Казахстана
Разработку ПЦР для выявления оспы обезьян начали в Казахстане
Что говорят эксперты об итогах референдума в Казахстане
Мавзолей Яссауи: задача – сохранить шедевр
Repas и гномон на «Медеу»
Главный успех референдума – рост рейтинга Президента
В соответствии с международными стандартами
Сектор без газа
Работу на Тенгизе предлагали мошенницы казахстанцам
Горшок разбит! Веселья – море!
Стяг, придающий силы
Представители Народной партии Казахстана дали оценку прошедшему референдуму
Референдум-2022: единое видение будущего страны
Опыт и квалификация
На высочайшем уровне
Итоги на основе наблюдений
Болевые точки медицины
Чтоб безопасным был полет
Миссия выполнима
Нареканий нет
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
Отверткой в сердце: очевидцы рассказали об убийстве пассажира такси в Каскелене
Папа Римский сделал заявление насчет Казахстана
Чем грозит Казахстану "лихорадка" мирового продовольственного рынка
"У меня свои счета со Сталиным": воспоминания о Санджаре Джандосове
Как матери семерых детей удается возглавлять республиканскую общественную приемную партии "AMANAT"
Решить проблему дефицита воды в Казахстане позволит строительство трансказахстанского канала
Почему нельзя игнорировать грядущий референдум, объяснил почетный юрист Казахстана
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
Какие места занимают казахстанские боксеры в обновленном рейтинге The Ring
В каком состоянии находится "Қазақстан темір жолы"
Элитные и обычные школы в Казахстане: проблемный вопрос озвучил сенатор
Казахстан принял решение по поводу российских и белорусских грузоперевозчиков
ООН сменила международное название Турции
Дефицит казахстанского газа через три года спрогнозировал министр энергетики
Лобовое столкновение по вине пьяного водителя попало на видео в Актюбинской области
Ливень, авария и протесты
Быть ли геологическому туризму в Казахстане?
Джонни Депп выиграл суд против Эмбер Херд
Крупный пожар на территории ТЭЦ близ Актау попал на видео
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Казахстанцев попросили не паниковать по поводу автокредитов
Экс-аким Кульсары объяснил скандальное видео с "закладкой наркотиков"
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Лев Лещенко получил ИИН в алматинском ЦОНе

Читайте также

Политика
Глава партии "Ауыл" высказался об итогах референдума в Каза…
Политика
Референдум-2022: единое видение будущего страны
Политика
Представители Народной партии Казахстана дали оценку прошед…
Политика
Что говорят эксперты об итогах референдума в Казахстане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]