Как в партии "Ак жол" оценивают итоги референдума

Честный Новый Казахстан

Результаты референдума свидетельствуют о поддержке в обществе курса на построение новой модели управления государством и высоком уровне доверия казахстанцев к Президенту.

Такие выводы содержатся в заявлении Демократической партии «Ак жол» по итогам всенародного референдума, состояв­шегося 5 июня. Документ на встрече с однопартийцами озвучил председатель политобъединения Азат Перуашев.

«Состоявшийся референдум по поправкам в Конституцию республики прошел открыто и с соблюдением демократических процедур. Явка избирателей, как и результаты голосования, продемонстрировала реальное право выбора граждан, включая право на другое мнение.

Демократическая партия «Ак жол» считает это право важнейшим критерием демократии. Доверие общества можно завоевать только честностью, и прежде всего – честностью по отношению к оппонентам.

Состоявшееся ранее обсуждение конституционной реформы отразило широкую палитру общественно-политических взглядов в нашем обществе, итоги референдума честно зафиксировали этот срез мнений. Вместе с тем референдум показал новую политическую культуру общества, готовность наших граждан считаться с другим мнением, сохраняя взаимное уважение и спокойствие в политической дискуссии», – отмечается в заявлении ДП «Ак жол».

Как отметил Азат Перуашев, представители «Ак жол», осуществлявшие наблюдение за ходом референдума, не зафиксировали грубых нарушений выборного законодательства. Отмечались единичные случаи, связанные с техническими погрешностями и отдельными неточностями в списках избирателей, не влиявшие на результаты голосования.

«Результаты референдума являются бесспорными и свидетельствуют о поддержке народом Казахстана курса на построение новой модели управления государством с сильным Президентом, влиятельным Парламентом и подотчетным Правительством. Референдум также продемонстрировал высокий уровень доверия в обществе к Президенту Касым-Жомарту Токаеву и его инициативам, с которыми миллионы казахстанцев связывают надежды на справедливое государство и Новый Казахстан.

Но практическая реализация возможностей, открытых народом Казахстана 5 июня 2022 года, как и будущее Второй республики, целиком зависят от каждого из нас. Призываем всех граждан, предпринимателей и чиновников, молодежь и пенсионеров, рабочих и фермеров, людей разных национальностей, религий и возрастов приступить к построению действительно Нового, честного Казахстана», – подчеркивается в заявлении партии.