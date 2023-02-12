Как в Туркестанской области удалось вернуть больше 1 миллиона гектаров угодий государству

Общество
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Доброта Любовь
собкор по Туркестанской области и г.Шымкент

Работа по возврату земель под пастбища продолжается.

Фото: Kazpravda.kz

За прошлый год в Туркестанской области государству было возвращено 1034,8 тыс. га пастбищ, передает Кazpravda.kz.

Причиной возвращения  412,2 тыс. га послужило  нецелевое использование земли.  Для принудительного возврата государству незаконно переданных и неиспользуемых земельных участков в суд было направлено 96 исков. Из них по 45 вынесены положительные решения.

Тем самым во многих населенных пунктах решилась проблема общественных пастбищ, организованных на возвращенных землях.  На них селяне теперь  выпасают домашний скот. 

Еще  622,6 тыс. га стали доступны для выпаса домашнего скота  в результате того, что  крупные землепользователи заключили меморандумы, поделившись своими владениями с земляками. 

В этом году планируется вернуть в собственность государства 330 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения. Для этого прокуратура области совместно с органами местной исполнительной власти  намерены усовершенствовать формы и методы совместной работы. 

Заместитель акима области Бейсенбек Тажибаев считает этот вопрос актуальным для региона, так как  проблемы выпаса скота вызывают  социальную вражду. Кому-то негде пасти считанное количество голов скота, а кто-то может позволить себе полторы сотни. Пастбища не делятся поровну, из-за чего  возникают недоразумения со стороны жителей. 

Сейчас рассматривается вопрос о введении  предельной нормы содержания поголовья скота внутри населенных пунктов, чтобы пастбищ хватало всем. Это предложение будет рассмотрено на следующем этапе реализаций мероприятий по обеспечению сельского населения общими пастбищами. 

Общая площадь пастбищных угодий в области составляет 8 млн 860,4 тыс. га.

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