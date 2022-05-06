Как в Жамбылской области удалось увеличить доходы семей в 4 раза, рассказали Тугжанову

В рамках реализации Программы повышения доходов населения заместитель Премьер-министра РК Ералы Тугжанов посетил с рабочим визитом Жамбылскую область, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

Рабочая поездка началась с посещения сельскохозяйственного кооператива «Костобе-2019» в Байзакском районе.

Изучить опыт Жамбылской области приехали заместители акимов всех областей страны.

В Байзакском районе участниками пилотного проекта стали жители сельского округа Костобе (выделено 1,6 млрд тенге).

В кооперативе с одноименным названием состоят 178 жителей, закуплено 12 единиц сельскохозяйственной техники. Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения на его базе составляет 401 га.

ИП «Алмас» в рамках второго направления пилотного проекта (развитие животноводства) закупил 7 голов лошадей, ИП «Айдын» – 9 голов КРС.

В своем выступлении руководитель региона Нуржан Нуржигитов доложил, что благодаря реализации проекта, доходы одной семьи в сельском округе Костобе увеличились в 4 раза. Количество поголовья увеличилось на 53,8%. Всего 256 жителей зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей, создано 123 новых рабочих места. Количество получателей АСП уменьшилось на 86%. Всего 97% жителей развивают личные подсобные хозяйства.

Также с созданием кооперативов поэтапно решаются проблемы недостатка спецтехники, рабочих рук и средств для обработки земельных угодий, уборки урожая.

Ералы Тугжанов, осмотрев сельхозтехнику, обсудил с крестьянами области актуальные вопросы и поручил местным исполнительным органам оказывать полную поддержку сельхозкооперативам.

Вице-премьер указал на важность реализации программы, разработанной по поручению Главы государства, подчеркнув, что прежде всего она нацелена на повышение доходов населения и обеспечение продуктивной занятости.

«Нужен план импортозамещения продукции АПК, произведенной в сельских кооперативах. Мы должны думать, какую пользу все эти проекты принесут жителям. До 2025 года планируется стопроцентно обеспечить внутренний рынок собственной продукцией, кроме сахара», — сказал Е. Тугжанов.

Здесь же вице-премьеру доложили о проделанной работе по решению проблемы дефицита пастбищных угодий. Данная проблема является одной из самых острых на данный момент. Ее решение осуществляется по пяти направлениям.