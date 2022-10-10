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Как в жизни
Галина Вологодская

Поучительной комедией открыл новый сезон Восточно-Казахстанский областной драматический театр.

Для премьерного спектакля выбрали пьесу Александра Островского «Волки и овцы». И это не случайно – в 2023 году исполняется 200 лет со дня рож­дения классика-драматурга. Александр Островский – известный мастер характеров, его персонажи – яркие типажи разных слоев общества: помещики, купцы, чиновники, мастеровые… Зачастую у героев говорящие фамилии – Беркутов, Кабанова, Дикой... Сразу понятно, какой у человека нрав.

Для режиссуры произведения Островского – настоящий вызов. В отличие от пьес, где сюжеты строятся на зрелищности, на смене обстоятельств, у этого драматурга главное художест­венное средство – слово. На сцене минимум действий, зато много монологов и диалогов. В пьесе «Волки и овцы», например, шесть основных персонажей и три эпизодических, действие происходит всего в двух мес­тах. Герои то и дело вступают в разговоры, иногда долгие. И при этом зал нужно держать на протяжении почти трех часов!

Как значится в анонсе спектак­ля, речь идет о провинциальном городе, где закручивается интрига вокруг наследства, которым владеет простодушная вдовушка Купавина. Его хочет прибрать к рукам барыня Мурзавецкая – авантюристка, которая на словах прикидывается добродетельной. Однако имение, земли и леса вдовушки также манят к себе жесткого дельца по фамилии Беркутов. Кому же достанется куш?..

Режиссер-постановщик Татья­на Баева смогла справиться с непростой задачей. Несмотря на сложный текст, спектакль вышел легким, интересным. Главное – на сцене действительно царила комедия, зал то и дело взрывался смехом. Чего только стоит эпизод, когда помещик Лыняев (актер Сергей Астраханцев) в борьбе с посягательствами девицы, положившей глаз на его богатства, закидывает решительным жестом плед на плечо – как тореадор свой плащ. Правда, тут же в два счета оказывается в буквальном смысле на лопатках из-за уловок ушлой невесты.

Замечательно справилась с ролью актриса Алла Латфи, воплотившая образ авантюрной барыни Мурзавецкой. Одними интонациями она передала весь спектр эмоций – от хитрости и надменности до трусости и покорности. Стопроцентно попала в образ актриса Юлия Волобуева, сыгравшая предприимчивую девицу Глафиру. Ее энергии и харизмы хватило, чтобы «завести» весь зал. Ироничным циником представил своего героя – дельца Василия Беркутова – актер Анд­рей Воронин. Внимательный зритель аплодисментами оценил его фразу о планах баллотироваться в губернаторы – намек на сегодняшний день.

«Все как в жизни», – оценили работу артистов зрители.

Атмосферности постановке добавили музыка старинных романсов, прекрасные костюмы и декорации. Премьера прошла с аншлагом.

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