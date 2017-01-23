​Как «ведьму» служить прогрессу заставили

Считается, что первой лас­точкой в освоении сибирс­кой гидроэнергетики стала Усть-Каменогорская ГЭС. На ней был отработан опыт для строительства и эксплуатации будущих Братской и Красноярской станций. На самом деле первый ток в алтайской глубинке был получен еще в XIX веке станцией на речке Березовке. В 1892 году контору Зыряновского рудника освещали электрические лампочки, водоотлив вели электронасосы…

Грузинский князь поспособствовал

История этой станции стала невероятным сплетением имен и судеб, сама жизнь закрутила удивительный сюжет. А началось все в конце XVIII века. Комендант Усть-Каменогорской крепости грузинский князь Степан Эристави направил в Санкт-Петербург сведения о возможных богатых рудниках вдоль реки Бухтармы. Комендант встречался со многими купцами, мастеровыми людьми, слушал их рассказы и, что называется, мотал на ус. Знатный князь хоть и был в опале у императорского двора, но чтил интересы государства. Казна остро нуждалась в золоте и серебре.

С 1789 года в места, которые сегодня входят в территорию Зыряновского района, стали прибывать партии бергаеров – горнорабочих. Хронологию тех событий в свое время по крупицам собрал известный восточноказахстанский историк Николай Алексеенко. В книге «Бухтарминские были» он рассказал, как рабочий Герасим Зырянов наткнулся на древние копи, которым несколько тысяч лет. Как химические анализы образцов показали феноменальное содержание драгоценных металлов – серебра и золота. Как правительство в считанные месяцы наладило освоение богатейшего рудника, названного по имени первооткрывателя Зыряновским.

Безусловно, месторождение на Бухтарме рано или поздно обязательно бы нашли. Но факт остается фактом: именно послание коменданта Эристави ускорило действия правительства. Очевидно, у князя была репутация человека чести, и в его словах не сомневались.

Живой ум

История с рудником в био­графии коменданта-грузина неожиданным образом проявилась в судьбе его внука – Николая Кокшарова. При содействии Усть-Каменогорской и Семипалатинской епархии мы смогли познакомиться с воспоминаниями Надежды Кокшаровой – екатеринбурженки, наследницы знатного рода. Как следует из записей, внук коменданта Эристави с юных лет был увлечен минералами, геологией.

«Николай Кокшаров стал не просто знаменитым гео­логом, – пишет россиянка. – Он, по сути, основал науку кристаллографию, был основным составителем геологических карт Урала, жил и преподавал в Петербурге, создал академический 11-томный труд «Материалы для минералогии России», по которому по сей день учат во всех горных университетах».

Живой ум ученого унаследовал его сын – Николай Кокшаров-младший, правнук коменданта Эристави. О нем практически нет сведений, известно только, что он остался бездетным.

Под руководством инженера Николая Кокшарова в 1892 году на реке Березовке была построена первая гидравлическая станция в царской России, значится на сайте Уральского исторического клуба. Станция имела четыре агрегата общей мощностью 150 киловатт и питала сооружения Зыряновского рудника.

Получается, ровно через 100 лет с момента основания Зыряновского рудника к его деятельности вновь оказался причастен представитель грузинского рода.

Любопытные сведения о молодом инженере и его станции привел со ссылкой на Барнаульский архив восточноказахстанский крае­вед Александр Лухтанов. По его словам, в Зыряновске Кокшаров-младший в свои 25–28 лет сразу получил назначение на должность главного инженера рудника. К этому времени за его плечами были Петербургский горный институт, гео­логические экспедиции по Западной Сибири и Алтаю, научные публикации.

В Зыряновске перед талант­ливым технарем поставили задачу усовершенствовать шахтный водоотлив.

Шайтан-машина

«Действовал механизм, когда речная вода крутила водяные колеса, а они приводили в движение насосы, – отметил краевед. – Энергия передавалась с помощью сложнейшей системы бревенчатых шатунов. Коэффициент полезного действия не превышал десяти процентов, требовались беспрерывные ремонты». По воспоминаниям очевидца, некого Головачева, конструкция страшно скрипела днем и ночью, зыряновские обитатели с ненавистью прозвали ее ведьмой. Рудничное начальство торопилось заменить эту шайтан-машину на электрический механизм.

По заказу молодого инженера из-за границы на Рудный Алтай доставили четыре турбины мощнос­тью по 50 киловатт. Их соединили с водонапорным колесом, которое вращала Березовка. По линии электро­передачи побежал ток. Можно представить, каким потрясением стали для рабочих горящие лампочки и самодвижущее­ся оборудование.

«Полученная электро­энергия стала освещать производственные помещения, – рассказал краевед. – Обеспечила работу телефонной станции, а главное – привела в действие насосы для откачки воды из шахт. К сожалению, это событие – первая в стране ГЭС – осталось тогда незамеченным».

В тот же год на Зыряновском руднике началось строи­тельство обогатительной фабрики. Его также возглавил Николай Кокшаров. И это характеризует его как специалиста с энциклопедическими знаниями: в механике, инженерии, геологии, физике, химии…

«Понятно, что у технологии тех лет нет ничего общего с современным обогащением, – высказал как-то мнение бывший начальник Зыряновского горно-обогатительного комплекса Геннадий Завьялов. – Руду разбирали вручную, сваливали кучами под открытым небом, поливали. Стоки, обогащенные ионами металлов, улавливали через специальные водосборники. Примитивный способ. Однако на тот момент он считался наиболее передовым и позволил значительно увеличить производство серебра и прочих металлов».

Сколько лет действовала первая в стране гидростанция? К сожалению, таких сведений нет. Зато известно, что к 1913 году в целом в Казахстане было уже 13 гидростанций общей мощностью 2,5 тыс. киловатт. Технический прогресс, сделавший первый шаг на Рудном Алтае, начал победное шествие по стране.