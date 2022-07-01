Как вернуть доверие казахстанцев к власти – интервью с мажилисменом

Авансовый кредит доверия

По мнению депутата Мажилиса Юрия Жулина, главная цель политических реформ, проводимых сегодня, – создание нового общественного договора власти с народом. О том, как построить его на паритетных началах и вернуть доверие казахстанцев к власти, он рассказал в интервью «КП».

– Юрий Викторович, у депутатского корпуса есть очень важный инструмент, который позволяет понять реальные запросы и настроения казахстанцев. Перед референдумом Вы провели много встреч с избирателями, скажите, как воспринимаются в обществе происходящие сейчас политические реформы?

– Поездки в регионы, встречи c самыми разными социальными слоями населения действительно дают ясное представление о том, как живут наши граждане, что их волнует, какие проблемы не решаются долгое время. И эта обратная связь очень важна. Мы много говорим с людьми, и этот разговор, поверьте, имеет прямой и откровенный характер. Жители регионов задают вопросы, порой непростые, честно оценивая работу власти, и эта оценка далеко не всегда лестная.

Казахстанцы поддерживают сегодня Президента и его реформы. В обществе огромный запрос на перемены. Понимание необходимости преобразований – это общее настроение. Но, с другой стороны, у населения пока есть сомнения в том, сумеют ли это сделать действующие госаппарат, чиновники, властная элита.

Помню, как на одной из встреч девушка сказала: «Не надо нас агитировать за Президента и его реформы. Мы его и так поддерживаем. Но вот сможет ли его команда, а это Правительство, акимы, депутаты, реализовать эти реформы?».

Поэтому я могу ответить на ваш вопрос так: тот факт, что большинство казахстанцев поддержали на референдуме поправки в Конституцию, – это, конечно же, поддержка Главы государства. Но это была ожидаемая поддержка.

А вот для элиты, будь то политической или финансовой, как принято говорить, в широком смысле слова, властной элиты, – это авансовый кредит доверия. Вот это важно понимать и об этом нужно говорить. Сегодня сложилась ситуация, когда граж­дане доверяют Президенту, но не доверяют власти, проецируя это недоверие на госаппарат, государственных служащих и в целом на государство. Вернуть доверие общества к власти – архиважная задача на ближайшую перспективу.

Все понимают, что сегодня нам нужен новый общественный договор, потому что старый был нарушен, и нарушен он был властью. Поэтому и ошибки исправлять предстоит в первую очередь властной элите.

– На чем, по Вашему мнению, основывается это недоверие к власти?

– Мы живем в открытом информационном поле: социальные сети, СМИ, активное гражданское общество. Сегодня представители власти, руководители любого уровня находятся под прицелом общественности, что-то скрыть достаточно сложно. Да, возможно, не всегда граждане могут знать, что происходит во внутриэлитных отношениях. Но внешние атрибуты и действия уже не скроешь. Особенно, когда сама элита их нарочито демонстрирует.

Люди видят, как одеваются те или иные должностные лица и члены их семей, где они живут, на чем ездят, какие часы носят. И люди понимают, что на обычную зарплату госслужащего всю эту роскошь не купишь. Люди видят, особенно в регионах, что зачастую вопросы решаются, как сказал Президент, по принципу «друзьям – все, а остальным – по закону».

Вот это в первую очередь и формирует недоверие народа к власти. И, что еще печальнее и опаснее, так формируется правовой нигилизм в обществе. Январские события – тому свидетельство.

Нельзя и невозможно требовать соблюдения закона и самим его нарушать. Поэтому, когда власть взывает к законности и требует этого от граждан, люди совершенно справедливо говорят в ответ: начните с себя.

Глава государства сегодня очень четко понимает эти момен­ты. Поэтому постоянно демонстрирует культуру поведения чиновника Нового Казахстана. Помните его слова в январе о том, что он строго и последовательно придерживается формулы «Платон мне друг, но истина дороже». Мы видим, как просто одевается в неофициальной обстановке Глава государства. Ну и, конечно же, инициатива Главы государства о конституционном запрете близким родственникам Президента занимать руководящие должности в госаппарате и квазигоссекторе. Все это четкие сигналы обществу о решительном настрое Президента преодолеть сложившиеся диспропорции между элитой и простыми гражданами.

Очень важно, чтобы элита также, наконец, поняла это, начала формировать культуру умереннос­ти и даже скромнос­ти, создавать справедливую социальную среду.

– Достаточно непросто отказываться от благ, к которым привык. Что же может заставить это сделать?

– Обычный инстинкт самосохранения. Трагические январские события еще предстоит осмыс­лить. Но уже сегодня один из уроков произошедшего в том, что народ не намерен терпеть двойные стандарты, которые долгое время демонстрировала властная элита. Мы чуть не потеряли страну, государственность. Поэтому, как бы громко это ни звучало, но если не отнестись серьезно к необходимости кардинально пересмотреть отношение к общест­венному договору, существование нынешней политической и финансовой элиты народом может быть поставлено, мягко говоря, под сомнение.

Кроме того, сегодня запущен менее радикальный и разрушительный и поэтому более эффективный для страны и общества механизм обновления элиты – политические реформы, которые предложил Глава государства.

Они направлены на расширение и усиление общественного контроля, ответственности и прозрачности работы госаппарата. На реальное вовлечение граждан в процесс управления государством.

Реформы призваны в том чис­ле сформировать новую культуру отношения власти к обществу. Говоря простыми словами, должно стать дурным тоном кичиться особым положением или нарочитой роскошью. Посмотрите на чиновников высшего звена, да и представителей бизнеса в Европе, США, – эти люди просто одеваются, живут в современных компактных апартаментах, пользуются общественным транспортом, велосипедами. Они очень четко понимают, что, обретая властный статус, становясь публичными, необходимо соблюдать определенные правила поведения, иначе можно навлечь на себя гнев общества, прессы, внимание надзорных органов, стать нерукопожатными для бизнес-партнеров.

У нас также должно сформироваться устойчивое понимание, что если ты идешь в политику, на государственную службу, то нужно соответствовать тем требованиям и запросам, которые выдвигает общество, иначе твоя карьера быстро закончится. Даже если ты раньше занимался бизнесом и честно заработал серьезные деньги, не стоит, приходя на государственную службу, это демонстрировать.

Поэтому сегодня сохранение действующей властной элиты зависит от ее готовности и способности меняться, причем очень быстро.

– Одним из главных критериев справедливого общества является наличие социальных лифтов, которые обеспечивают равные возможности для всех граждан без исключения. Как Вы думаете, в казахстанском обществе сегодня работают эти инструменты?

– Нельзя сказать, что социальные лифты в Казахстане не работают. Доказательство тому – пример многих моих коллег, которые, как говорится, сделали себя сами, опираясь лишь на личные качества и профессиональные способности.

Но проблема сегодня, на мой взгляд, состоит в недоверии общества к эффективности этих социальных лифтов. Когда в обществе довольно долго главенствовало, скажем так, «телефонное право», люди привыкли думать, что самое главное – иметь высокопоставленных или богатых родственников или знакомых. Если же у тебя их нет, то добиться своим трудом ничего не получится. Так многие думают до сих пор.

К сожалению, такое понимание присутствует и у молодежи, не всей, конечно, но это достаточно распространено. Формируется такое мировоззрение зачастую не без помощи родителей, которые, что называется, опекают своих детей слишком долго и слишком рьяно. И конечно же, используют для этого все свои связи и знакомства. Это наша культура, и это, конечно, тема отдельного разговора. Но надо признать, такое положение вещей не способствует формированию у молодежи активности и ответственности за свою жизнь.

Возвращаясь к теме нашего разговора, хочу подчеркнуть, что крайне важно, чтобы сегодня элита начала меняться. Следование принципам умеренности, а также законности должно стать нормой. Тогда, кстати, и заработают те самые социальные лифты для молодежи, реальная конкуренция во всех сферах жизни откроет возможности для действительно активных, профессиональных и ответственных граждан.

Глава государства, как я уже сказал, демонстрирует нам сегодня эту новую культуру поведения представителя власти, элиты. Нужно, чтобы и представители его команды в самом широком смысле слова последовали этим принципам. Тот, кто не понимает этого, создает угрозу стабильнос­ти в обществе, потому что народ в любой момент может потребовать от элиты вернуть выданный кредит доверия.

– Конституционная реформа призвана расширить возможности участия граждан в принятии важных для страны решений. Но готовы ли сами казахстанцы брать на себя такую ответственность? Осознают ли они силу приобретенных полномочий?

– Конечно, конституционная реформа дает очень серьезные инструменты влияния на власть. Возможно, у наших граждан еще нет четкого понимая того, как пользоваться этими инструментами, отстаивая свои гражданские права, но это дело нескольких прецедентов. Однако, если не начинать, то никто так никогда и не будет готов. Выборы акимов сельских округов – очень хороший пример формирования у власти и граждан культуры общественного участия и управления. Дальше будут выборы акимов районов и городов. Все идет поэтапно и последовательно.

Или, к примеру, механизм отзыва депутатов, который теперь закреплен в Конституции, и сейчас будет разрабатываться соответствующий закон. Это реальный рычаг влияния граждан на депутатов, а через них и на акимов. Депутат маслихата должен понимать, что, если завтра он не будет выполнять требования своих избирателей, его просто отзовут. А учитывая, что маслихаты уже сегодня вправе выразить вотум недоверия акимам, последние также становятся еще более под­отчетны населению. Конечно, важно, чтобы граждане понимали силу и возможности этого ­инструмента, использовали его с полной ответственностью. Ведь одна из важнейших задач политических реформ – это не только расширить участие граж­дан, но и сохранить стабильность государства.

В целом все эти механизмы, которые будут создавать возможности для граждан влиять на власть и в то же время не допустят разбалансирования системы, отразятся в законах. Эти законы, по поручению Президента, должны быть приняты до конца года. Конечно же, они будут разрабатываться при широком обсуждении с гражданами, с учетом предложений общественных организаций.