Экономика
Как вернуть льготный процент

В райцентре Илийского района, поселке Отеген-батыра, состоялось совещание с участием руководителей сельских кредитных товариществ и крестьянских хозяйств Алматинской и Жамбылской областей. Главным вопросом повестки дня стали изменения в госпрограмме финансирования сельскохозяйственного производства. Как сообщалось, с 2001 года заемные ресурсы АО «Аграрная кредитная корпорация» (дочерней структуры холдинга «КазАгро») предоставлялись кредитным товарищест­вам (КТ) под льготные 4% годовых. С учетом надбавки КТ, необходимой для организации его работы, фермеры получали деньги под 8%. Эта схема устраивала всех участников программы, включая конечных заемщиков.

К примеру, КТ «Бак-Дау­лет», в офисе которого и проходила встреча, за 10 лет своей деятельности выдало кредитов на общую сумму 3 млрд. тенге. Профинансированы проекты 250 крестьянских и фермерских хозяйств из Илийского, Балхашского, Талгарского, Жамбылского и Карасайского районов. В результате в сельских округах, расположенных близ Алматы, появилась сеть теплиц, овощехранилищ, животноводческих комплексов и откормочных площадок. Сельхозтоваропроизводители закупили тракторы, комбайны и другую сельхозтехнику.

Займы выдаются на длительный срок, причем в первые годы заемщики освобож­дены от выплаты основного долга. Такие льготные условия не предоставляет ни один коммерческий банк, это под силу лишь государству. Именно поэтому финансирование вышеуказанных проектов идет по линии Аграрной кредитной корпорации (АКК). В целом по республике только в прошлом году дочерняя компания холдинга «КазАгро» выдала займы 151 кредитному товариществу на сумму свыше 19 млрд. тенге.

Между тем с начала нынешнего года ставка вознаграждения для кредитных товариществ повысилась до 5,2%. И то она действует только до ноября 2015 года, после чего предполагается ее рост до 10,2%. Такое новшест­во, конечно, не обрадовало аграриев, ведь теперь, с учетом надбавки КТ, конечным заемщикам кредит обойдется под 9,2–14,2% годовых.

– Это, конечно, невыгодно! – говорит руководитель крестьянского хозяйства «Куралай» из Жаркента Азикен Карибжанов. – Мы выращиваем кукурузу на площади 100 гектаров, занимаемся животноводством. Сейчас необходимо покупать новую технику, для чего хотим взять в кредит 20 миллионов тенге. Удорожание заемных ресурсов может свести на нет все наши планы по расширению производства.

С мнением коллеги согласились директор теплицы из поселка КазЦИК Феруза Тохтыбаева, а также фермеры из Илийского и Талгарского районов Абай Калиев и Унчам Нурахунова. По их словам, бизнес на селе несет высокие риски, связанные с множеством факторов, в том числе природно-климатичес­кими условиями.

– В нынешнем Послании Президента особо отмечено, что следует устранить все барьеры, препятствующие развитию бизнеса в сельском хозяйстве, – напомнил председатель правления КТ «Бак-Даулет» Ануарбек Абдыхалыков. – Но повышение процентов по кредитам может сорвать весенне-полевые работы, подготовку кормовой базы в животноводстве и программу по созданию продовольственного пояса вокруг Алматы.

Впрочем, ситуацию еще можно исправить, о чем на совещании рассказала замес­титель директора филиала АО «Аграрная кредитная корпорация» по Алматинской области Алуа Баймухамбетова. По ее словам, на нынешний год из республиканского бюджета не выделялись средства на финансирование кредитных товариществ. И чтобы не оставлять аграриев без кредитов, АКК заимствовала 15 млрд. тенге у холдинга «КазАгро» из временно свободных средств Национального фонда. Это повлияло на увеличение ставки для кредитования КТ и их участни­ков – сельхозтоваропроизводителей на 1,2% (на выходе из корпорации 5,2%). Срок займа короткий – до конца 2015 года, после чего корпорации необходимо будет искать дополнительные источники в коммерческих структурах.

Как напомнила А. Баймухамбетова, вопросы льготного финансирования агросектора уже рассматривались в ноябре прошлого года на заседании Наблюдательного совета ОЮЛ «Ассоциация кредитных товариществ агропромышленного комплекса». Тогда было принято обращение к депутатам Парламента об оказании помощи в выделении средств из республиканского бюджета. Холдингом «КазАгро»­ и Аграрной кредитной корпорацией подготовлены соответствующие документы, Ассоциация кредитных товариществ ожидает положительного решения вопроса.

P. S. Тем самым для кредитных товариществ и их участников ничего еще не потеряно. В минувшую субботу в Астане состоялось селекторное совещание руководителей КТ всех регионов и представителей Аграрной кредитной корпорации, организованное ОЮЛ «Ассоциация кредитных товариществ агропромышленного комплекса». Его участники решили объеди­нить усилия для инициирования поправок в госпрограмму «Агробизнес-2020». В случае внесения корректировок ставка финансирования сельхозпроектов будет снижена.

Асет КАЛЫМОВ,
фото автора
Алматинская область

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