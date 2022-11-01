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Общество

Как вернуть пенсионные накопления из КСЖ в ЕНПФ

Елисеева Екатерина
корреспондент

Директор Департамента страхового рынка и актуарных расчетов Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Асель Амирбаева рассказала, как вернуть пенсионные накопления из компании по страхованию жизни обратно в ЕНПФ, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агенства РК по регулированию и развития финансового рынка. 

"С 2003 года у наших граждан есть право заключать договора пенсионного аннуитета с компаниями по страхованию жизни (КСЖ). Такой договор позволяет гражданам, не дожидаясь пенсионного возраста, получать регулярные выплаты из КСЖ с учетом ежегодной индексации (не менее 5%) пожизненно. Законом Республики Казахстан о развитии страхового рынка, введенным в действие с 12 сентября 2022 года, гражданам, имеющим договор пенсионного аннуитета, предоставлено право частичного возврата денег из КСЖ обратно в ЕНПФ", – сообщила Амирбаева. 

В реализацию закона 20 октября 2022 года был принят соответствующий нормативный правовой акт (НПА), который вводится в действие по истечению 10 календарных дней после его официального опубликования, а именно с 8 ноября 2022 года.

С указанной даты граждане, имеющие договора пенсионного аннуитета, могут обратиться в КСЖ с заявлением и вернуть в ЕНПФ часть страховой премии, превышающую минимальную стоимость договора пенсионного аннуитета.

"Для этого договор пенсионного аннуитета перезаключается на новых условиях, которые должны обеспечить выплаты на уровне не ниже 70% прожиточного", – отметила Асель Амирбаева.

Страховые организации обязаны в течение 20 календарных дней с даты обращения страхователя перевести в ЕНПФ сумму денег, подлежащую возврату.

Также, НПА упрощает порядок заключения договора пенсионного аннуитета с КСЖ. Теперь граждане смогут подать заявление на заключение договора пенсионного аннуитета не только в бумажном виде, но и в электронной форме через интернет-ресурсы КСЖ.

"В целом принятые изменения расширяют права страхователей, предусмотренные договором пенсионного аннуитета, и конкретизируют процедуры обращения граждан в КСЖ по вопросам пенсионных аннуитетов", – подытожила представитель финрегулятора.

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