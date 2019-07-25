Как вести себя при пропаже родственников, рассказали в МВД РК

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Более чем в 85-ти из 100 случаев безвестного исчезновения граждан местонахождение последних устанавливается и они возвращаются родственникам, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу МВД РК.
За 1 полугодие текущего года объявлено в розыск 1081 без вести пропавшее лицо, установлено местонахождение 864, в отношении оставшихся пропавших розыск продолжается.
"При пропаже граждан родственникам необходимо сразу же обратиться в полицию по месту жительства или последнего места пребывания пропавшего. Рекомендуется иметь последние его фотографии, назвать особые приметы и в какой одежде был одет пропавший. При поступлении заявления дежурный по ОВД выясняет дату, время и место происшествия, обеспечивает сбор и выезд следственно-оперативной группы к месту жительства последнего пребывания пропавшего", – говорится в сообщении.
После регистрации заявления следователь незамедлительно направляет в криминальную полицию поручение о проведении розыскных мероприятий, после получения которого сотрудник розыскного подразделения заводит розыскное дело в течение суток с момента регистрации в ЕРДР.
"В случаях нетерпящих отлагательств, при признаках криминального исчезновения, безвестного отсутствия несовершеннолетних до 14 лет, лиц, пропавших без вести с автотранспортом, беременных, сотрудников правоохранительных органов, оперативный сотрудник без поручения следователя незамедлительно заводит розыскное дело", – отметили в МВД.
В рамках розыскного дела направляются сообщения о розыске участковому инспектору по месту жительства и регистрации, ориентировки для сотрудников полиции, сообщения в СМИ, запросы в нарко и психодиспансеры. С органами здравоохранения проверяются доставленные в медицинские учреждения.
"Опрашиваются лица, которым известны обстоятельства исчезновения и сведения, имеющие значение для выяснения судьбы и местонахождения разыскиваемого. Проводится проверка вероятных маршрутов движения, прочесывание местности, подворные или поквартирные обходы и др. Изучается информация с уличных камер видеонаблюдения и других. К содействию в розыске привлекается общественность и волонтеры", – отмечают в ведомстве.
От родственников отбираются биологические образцы (с их согласия), по которым назначают молекулярно-генетические экспертизы.
"Изучается электронная почта разыскиваемого, устанавливаются его возможные контакты в социальных сетях. Проверяются места возможного сбыта имущества, находившегося у разыскиваемого. Проводятся и другие специальные оперативно-розыскные мероприятия. При выявлении иной информации о разыскиваемом, проводятся дополнительные оперативно-розыскные мероприятия, которые продолжаются до установления его местонахождения", – заключили в ведомстве.