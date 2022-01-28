Как вхождение новых поселков в состав Шымкента отразилось на жизни вчерашних сельчан Общество 28 января 2022 г. 1:40 1590 Любовь Доброта, Шымкент Вчерашние сельские жители в полной мере оценили преимущества городского быта и уже начинают ощущать себя полноправными горожанами.Всюду стройка!На завершающий этап выходит в Шымкенте создание коммунальной инфраструктуры, а вместе с ней и решение социальных проблем населения жилых поселков, включенных в состав Енбекшинского района города. Семь лет назад этот городской район, традиционно считавшийся промышленным, стал значительно больше. И по площади, и по численности проживающих в нем граждан. Дело в том, что к его территории присоединили сразу 21 пригородный аул, ранее входивший в состав Сайрамского и Толебийского районов. В целом же в 2014 году при расширении генплана Шымкента в городскую черту был включен в общей сложности 41 пригородный населенный пункт с общим числом жителей в 150 тыс. человек. Население Енбекшинского района, составлявшее на тот момент 219 тыс., за один день выросло почти на 103 тыс. человек. Столь резкое увеличение населения объясняется просто: городскими стали сразу несколько жилых массивов, включая Карабастау, Каратобе, Жулдыз, Бадам-2, Жалын и другие. Все они, примыкая к городской окраине, всегда были привлекательны для людей: до города рукой подать, при желании можно устроиться на работу в Шымкенте, а вечером – возвращаться в родной аул. Поселки Жулдыз и Карабастау, к примеру, вообще находятся по соседству с нефтеперерабатывающим заводом. Устроиться на него у местных жителей считается настоящей удачей. Собственно, когда-то эти 27 двухэтажных домов в Жулдызе строили для своих работников ПМК-2 и ПМК-9, специалисты которых участвовали как в возведении корпусов НПЗ, так и в сооружении ирригационных систем. Здесь также жили инженеры и другие специалисты, прибывавшие со всего СССР для монтажа заводского оборудования, его наладки и запуска в работу. В частном же секторе аула Жулдыз селились в основном труженики местного колхоза «Коммунизм». Бывший главный зоотехник хозяйства, а ныне – руководитель отдела по работе с населением территории Жулдыз Енбекшинского района Шымкента Сейдулла Ибишев говорит, что сейчас все здесь изменилось настолько, что те, кто давно не был в родном ауле, могут его просто не узнать. – Три жилых массива Жалын, Жулдыз и Карабастау постепенно сливаются, – поясняет Сейдулла Ибишев. – Между ними сейчас выросли сотни новостроек. Строят и со стороны Карабастау, поднимая дома вверх по холму, и со стороны Жалына и Жулдыза. Там будет в общей сложности 1 600 домов. Окружающий ландшафт меняется на глазах. Здесь когда-то скот пасли, пшеницу сеяли. Никому и в голову не могло прийти, что так разрастутся аулы! Земельные участки на богаре под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) распределили еще в то время, когда аулы территориально относились к Сайрамскому району. Делали это без спешки, обстоятельно, предусмотрительно выделив землю под объекты жизнедеятельности, дороги, школу и даже парк. – К городу сельский округ Жулдыз с аулами присоединили, когда участки были уже поделены, но ни дорог, ни заездов – ничего не было, – рассказывает заместитель акима Енбекшинского района Александр Малахов. – Первое, что мы сделали для собственников земельных участков, так это проложили гравийные дороги по каждой улице. Люди сразу же стали строиться, потому что появилась возможность подвозить стройматериалы, не опасаясь увязнуть в грязи. А потом стали проводить энергоснабжение. На строящемся жилом массиве, у которого пока нет даже названия, а в народе его прозвали Новостроевкой, уже полностью возведено около трехсот особняков. Среди них и дом Бахтияра Мустафаева, который 6 лет назад купил здесь участок, перебравшись на постоянное место жительства из Туркестана в Шымкент. – Мне здесь все нравится, – говорит Бахтияр Мустафаев, осторожно паркуя возле дерева велосипед. – Все нормально. Государство старается, все делается для удобства жителей. Линию электропередачи провели, теперь у нас свет по городскому тарифу и без перебоев. Вот еще одна детская площадка появилась, говорят, парк даже будет. Еще и воду бы, у нас она пока привозная. Раньше по 500 литров раз в неделю привозили, сейчас два раза в неделю доставляют. Природный газ и асфальтированные дороги обещают в ближайшие годы. Все меня устраивает. Главное, что работа есть, а теперь еще и новая школа у детей появится практически рядом с домом. Что еще человеку надо, чтобы жить и радоваться?Парк и школа Бахтияр Мустафаев, поблагодарив представителей органов местной исполнительной власти за внимание к нуждам людей, сел на велосипед и уехал по делам. Сейдуллу Ибишева тут же окружили подростки, прервав игру в футбол. Пацаны наперебой стали рассказывать, как возле площадки, вокруг которой установлены скамейки для отдыха, на днях неожиданно появились какие-то незнакомые мужчины, присели вроде бы как отдохнуть, а сами стали изучать систему крепления. Сейдулла Абдуллаевич поблагодарил за внимательность и попросил подростков записывать номера посторонних машин, которые останавливаются возле детской и спортивной площадок. – Это все мои глаза и уши, – повернувшись ко мне, поясняет Сейдулла Ибишев. – У нас уже была попытка раскурочить скамейки и вывезти. К сожалению, люди разные бывают, находятся и такие, кто хочет просто выкрасть для своего личного двора то, что сделано для всех людей. Тут у нас еще и воркаут-площадка со спортивными тренажерами. Если ее утащат, чем будут дети заниматься?! Они проводят здесь свой досуг. Сейчас у нас уже установлено 7 площадок, и все постоянно забиты детворой… Руководитель отдела по работе с населением уверен, что по мере того, как массив будет застраиваться, желающих позариться на общественное имущество станет меньше. Запланированное по соседству строительство школы тоже поможет сохранить площадки от нечистых на руку людей. Пока же надо подключить всех жителей, чтобы общими усилиями сохранить элементы благоустройства. Государственный акт на земельный участок площадью 4 га под строительство школы уже оформлен. Недавно в аул приезжало руководство города, чтобы своими глазами увидеть, чем и как живут здесь люди, и из первых уст услышать, какие проблемы их беспокоят. Конечно, одним из первых жители подняли вопрос строительства школы, на возведение которой пока еще нет даже проектно-сметной документации. Аким Шымкента Мурат Айтенов поручил ответственным чиновникам ускорить решение вопроса, изыскать средства для финансирования подготовки ПСД и строительства. Уже известно, что новая школа будет рассчитана на 1 200 мест. Сюда на уроки смогут приходить дети не только из Новостроевки, но и из трех соседних аулов. Пока же около сотни детей из Новостроевки до школы в Жулдызе доставляет специальный автобус. Школа эта рассчитана на 550 мест, а учатся в ней, по информации завуча Сержана Шойбекова, 1 297 детей. Занятия идут в две смены, но все равно вместить всех школьников не так-то просто. – Скоро не поместятся уже, нынче на 100 учеников стало больше, – коротко прокомментировал ситуацию завуч. – Ежегодно мы отмечаем, что число школьников растет.Свет есть, будет и вода У пенсионера Жанибека Зиенбека сегодня приподнятое настроение. На его улицу Акшатыр пришел праздник: началась долгожданная процедура переключения потребителей от частного поставщика электроэнергии к энергоснабжающей организации – ТОО «Онтустик жарык транзит». В Жалыне Жанибек Зиенбек поселился 22 года назад, прикупив по случаю дачный участок. Первым делом во дворе вырыли колодец, со временем перестроили дом. – Спустя 10 лет после того, как мы здесь поселились, прежний дачный массив получил статус аула, а потом вошел в черту города, – вспоминает Жанибек Зиенбек. – С тех пор жизнь разительно поменялась. За это время все стало по-другому: пришла водопроводная вода, нам провели газ, два года назад заасфальтировали нашу улицу, а в этом году – еще шесть соседних. А ведь асфальта здесь не было никогда, гравийной дороге радовались. Хорошо живем, нормально. Раньше точно так не жили. Теперь вот и свет нормальный проводят. Обрывов не будет, да и платить станем меньше. Электромонтеры уже успели демонтировать прибор учета и перенести его со двора на улицу, установив на столбе. Отныне контролерам не придется беспокоить хозяев, чтобы снять показания счетчика. Но радуется глава семейства, конечно же, не из-за этого. Теперь платить его семья, как и все жители массива Жалын, будут процентов на 40, а то и наполовину меньше, чем раньше. Дело в том, что энергоснабжение бывшего дачного массива фосфорного завода шло через частный трансформатор, отсюда и тариф, который существенно выше, чем в городе. – Раньше платили по 25 тенге за киловатт, – рассказывает контролер Камилла Егемберген. – Это летний тариф, а в зимнее время – все 28 тенге за киловатт-час. Сейчас будет по 16 тенге, как во всем городе. Кроме показаний индивидуального прибора учета учитывались также показания общего счетчика. Все, что сверху, делили на число абонентов. Потребителям приходилось самостоятельно оплачивать потери в сети, ремонт трансформатора, замену масла. Как только закончат переключение на новые электросети, старые демонтируют. На Новостроевке переключение уже завершили. Теперь здесь готовятся к строительству водопровода, запланированному на нынешний год. Объект сдадут в эксплуатацию до конца года. А уже потом согласно «Дорожной карте развития инфраструктурных систем на территории Енбекшинского района на 2021–2025 годы» приступят к решению проблемы газоснабжения и дорог. – На газификацию еще не делали даже проектно-сметной документации, – говорит Александр Малахов. – Это связано с тем, что существующих мощностей в городе не хватает. Как только будет завершено строительство АГРС-3, а ее запустят в текущем году, начнется разработка ПСД для строительства системы газификации Новостроевки. Жалын уже частично газифицирован, как и Жулдыз. Если подключить дополнительных потребителей уже сейчас, то давление в системе упадет и газа для всех будет недостаточно.Для санитарного благополучия На нынешний год в Жулдызе запланировано и строительство внутриквартальных канализационных сетей. В декабре прошлого года проект успешно прошел государственную экспертизу. Общая его стоимость оценивается в 445 млн 775 тыс. тенге, из них 45 млн 775 – из местного бюджета, а оставшуюся сумму финансирует республиканская казна. Система канализации здесь крайне необходима, особенно для тех самых двухэтажных домов. После того как локальная система очистных сооружений вышла из строя, канализация стала главной головной болью. Люди, проживающие в двухэтажках, постепенно обустроили свою систему водослива. В каждой квартире появились трубы, по которым фекалии стекают в специально оборудованные септики, вырытые под окнами квартир первого этажа. И если раньше в палисадниках росли цветы и деревья, теперь там сплошь выгребные резервуары... Как их ни бетонируй и ни закрывай, «аромат» все равно просачивается. Особенно в летний зной.– Моя семья здесь живет 35 лет, у нас квартира на первом этаже, – рассказывает о «прелестях» житья с септиком, обустроенным впритык к окнам, Райхан Рахманкулова. – Муж в ПМК работал, там ему и дали эту квартиру. Здесь выросли наши четверо детей. Возможности для переезда в другой район у нас нет. Говорят, скоро нас должны подключить к системе централизованной канализации. К ней также смогут подключиться и жители частного сектора. Другой вопрос – захотят ли? Ведь можно жить и по старинке, пользуясь выгребной ямой…– Я не уверен, что частный сектор присоединится сразу, – строит предположения Александр Малахов. – У нас уже есть опыт обустройства системы канализации в жилом массиве Мирас, где частники сами должны были поставить рядом с домом колодец и от него за свой счет провести трубу до магистрального колодца. Это обойдется примерно в 70 тысяч тенге, а если большое расстояние, то и в два раза дороже. Поэтому сразу немногие делают. Опыт показывает, что только года через два начинается движение, первое время все выжидают.Заставить людей одновременно подключиться к системе канализации и водоотведения невозможно, поскольку никакими документами это не предусмотрено, хотя очень важно и с точки зрения санитарного благополучия населения, и экологии. Шымкент расположен в местности, где много подпочвенных вод, в которые при протечке септиков и выгребных ям и попадают отходы жизнедеятельности.Ничуть не хуже городских Исторически так сложилось, что добрая половина Шымкента живет без системы канализации. Собственно, это и наложило определенный отпечаток на сознание людей. Учитывая плотность частной застройки, прокладка внутриквартальных канализационных сетей сопряжена с многочисленными трудностями. На массивах-новостройках и бывших сельских окраинах сделать это несколько проще: размер земельных наделов больше и есть где развернуться при прокладке труб. Этим и объясняется, что систему канализации сейчас строят в основном на присоединенных территориях. – У нас есть жилые массивы, не так давно вошедшие в черту города, где практически все коммунальные и социальные проблемы уже решены, – заключает Александр Малахов. – Возьмем, к примеру, Айнатас, Маятас, Елтай и другие жилые массивы. Вопрос водоснабжения с повестки дня там полностью снят. Построена новая система электроснабжения и канализации многоэтажек тоже, появились новые школы, а старые отремонтированы. Дороги на 70–80% заасфальтированы.Разве что Интернет не очень устойчив, проблема связи остается, но это не совсем даже наш вопрос. В Нефтеразведке жители просят выкупить обратно Дворец культуры и сделать его для населения центром общения и творческого развития детей и взрослых. Это ли не показатель того, что по мере решения насущных коммунальных проблем меняются и запросы людей?