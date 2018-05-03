Как влияет аккредитация на экспорт казахстанских товаров, рассказали в МИР РК
Рустам Мухаметкалиев
В ходе брифинга в Астане первый заместитель генерального директора Национального центра аккредитации (НЦА) Серик Курмангалиев рассказал о значении аккредитации в развитии экспорта казахстанской продукции, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Членство НЦА в международных организациях по аккредитации содействует снижению технических барьеров в торговле и повышает конкурентоспособность отечественных экспортеров", – сказал Серик Курмангалиев.
По его словам, на сегодняшний день порядка 200 казахстанских лабораторий получили право на использование Лабораторного совмещенного знака ILAC – MRA. За последние 8 лет было выдано более 130 тысяч протоколов испытания продукции юридических лиц РК. В основном они были ориентированы на сельскохозяйственную продукцию, которая экспортировалась в страны дальнего и ближнего зарубежья.
Кроме того, по словам Курмангалиева, сейчас в Казахстане ведется работа по сокращению сроков получения аккредитации на товары. Сегодня эта процедура занимает 162 рабочих дня, но в ближайшем будущем эта цифра существенно снизится.
"Благодаря автоматизации процессов в этой сфере процедура получения аттестата аккредитации будет сокращена до 67 рабочих дней", – сказал он.
Справочно: Лабораторный совмещенный знак ILAC – MRA предназначен для признания результатов испытательных лабораторий по всему миру в странах-участницах Соглашения ILAC – MRA. Девиз Соглашения: "Испытано единожды – признано везде".