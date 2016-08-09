​Как выбрать вуз и не ошибиться

Свежий выпуск
635
Марцин ДУШИНСКИ, вице-президент Университета UIB

В то время как большинство университетов владеют аккредитациями местного значения, количество университетов, которые могут похвалиться своими престижными международными аккредитациями, очень и очень мало. В первую очередь это связано с жесткими требованиями, которые иностранные аккредитационные агентства предъявляют вузам-заявителям, их большим отличием от местных стандартов, расходами, которые будут понесены во время аудита и организационными задачами и изменениями, необходимыми для успешного прохождения международного аудита.

Таким образом, международные аккредитации выделяют небольшой элитный ряд казахстанских университетов от остальных. Мы хорошо знаем, что Университет UIB получил 11 международных аккредитаций: 6 аккредитованных программ бакалавриата и 5 магистратуры. В 2012–2016 годах Австрийское агентство по обеспечению качества (AQ Austria) проверило наше образовательное предложение и подтвердило, что UIB дает образование на международном уровне.

Аккредитованные университеты используют свои достижения в процессе проведения PR-кампаний. К сожалению, множество таких пиар-ходов запутывают будущих студентов, их родителей, правительственных лиц и широкие бизнес-круги. Так на чем же нужно сосредоточиться при выборе будущего места обучения?

Во-первых, становится ясно, что меж­дународные аккредитации являются приоритетными, поэтому следует искать те университеты, которые их имеют. Попросите приемную комиссию показать вам сертификаты зарубежных аккредитаций, потому что некоторые вузы могут по-прежнему гордиться прошлыми достижениями, которые уже не являются действительными. Помните: иностранных аккредитаций очень мало, и они отличаются друг от друга, их получение требует огромных усилий и труда, причем многие вузы-заявители проваливают эту процедуру на различных этапах.

Во-вторых, следует искать университеты с аккредитациями от признанных и авторитетных международных лидеров в области образования – Западной Европы, Северной Америки, «наций-тигров» в Юго-Восточной Азии. Это те регионы, которые достигли своего экономического лидерства за счет высшего класса образования в пределах своих границ, и австрийские или немецкие аккредитации автоматически заслуживают доверия.

В-третьих, следует помнить, что Министерство образования и науки имеет список официально утвержденных зарубежных аккредитационных учреждений, – только 8 международных организаций одобрено для контроля вузов Казахстана. В результате университеты, которые имеют аккредитации от Австрии AQ Austria, Германии FIBAA, ACQUIN, ASIIN и нескольких других, предпринимали попытки, следуя рекомендациям министерства, и были вознаграждены международными аккредитациями, утвержденными для РК.

В-четвертых, следует понимать разницу между «институциональными» и «программными» аккредитациями и спрашивать ваш потенциальный университет о его достижениях. Институциональная аккредитация – это общеуниверситетская проверка структуры, внутренних процессов, документации, принятия решений, планирования и осуществления отчетов по поддержанию кадровой политики, органов и их эффективности с некоторой выборочной проверкой образовательных программ. Но внимание стоит обращать именно на аккредитации образовательных программ, которые имеют реальное значение для будущих студентов и их родителей. В таких процедурах иностранная организация очень глубоко рассматривает все, что связано с определенной степенью: структура программы, субъекты и их учебные планы (содержание), оценка студентов и требования, предъявляемые к ним, качество профессорско-преподавательского состава и сотрудников, современность программы, установление связей с промышленностью и конкурентоспособность выпускников – в целом качество знаний, полученных в пределах определенной степени.

Новый и совершенный поезд не имеет никакого значения, когда в вашем купе странный и неприятный запах. На функ­циональном уровне очень важны детали. То же самое можно сказать и о подходе к аккредитации – университеты должны в первую очередь стараться повысить качество своих программ и специальностей, где студенты получают знания и навыки, и только потом аккредитовать себя в качестве организации.

При поиске хорошего места для получения высшего образования следует сосредоточить внимание на международном уровне аккредитованных программ, а институциональные аккредитации должны быть вашим вторым этапом подтверждения качества (если они присутствуют). Затем посмотрите на цены, так как некоторые учреждения завышают цену из-за «международной» аккредитации. И когда вы находитесь в приемной комиссии, всегда следует просить показать копии свидетельств об аккредитации – все они имеют ограниченный срок действия и не все утверждены МОН РК.

Университет UIB начал свой аккредитационный процесс в 2012 году, получив 4 аккредитации. В 2016 году UIB получил еще 7 (4 на уровне бакалавриата и 3 на уровне магистратуры), что дает нам в общей сложности 11 аккредитованных образовательных программ. Теперь, будучи уверенным в качестве нашего трехъязычного образования на уровне образовательных программ и также будучи подвергнутым очень полезным институциональным проверкам выездных австрийских команд, Университет UIB готовится к международной институциональной аккредитации. Мы хотим, чтобы новая аккредитующая организация подтвердила силу нашей общей организационной структуры, процессов, администрирования и управления, обучения и науки, личностно-ориентированных систем. Потенциальные студенты, нынешние студенты, родители и работодатели ценят наше хорошо спланированное и качественно-ориентированное развитие. 

Популярное

Все
Число погибших на архипелаге Майотта может превысить тысячу – власти
Итоги года: от дорог до энергоснабжения – как улучшается инфраструктура Казахстана
С двумя победами завершили казахстанские хоккеистки олимпийский отборочный турнир
Башар Асад сделал первое заявление после бегства из Сирии
Макрон посетит Майотту после обрушившегося на остров урагана
Размер помощи безработным РК составил почти 80 млрд тенге
Опыт Шымкентского водоканала изучают эксперты Всемирного банка
Автоочередь образовалась на казахстанско-российской границе
Прорыв в дорожной сфере
В Узбекистане погибла известная бьюти-блогер, выпав из окна
Дело о секс-рабстве девочки из Кызылорды: оглашен второй приговор
О трендах, кадрах и науке госуправления
Умножим конские табуны – будем на коне
Задержан отец Шерзата Болата
Это счастье – стать родителями
Акимат Жамбылской области сделал заявление по поводу митинга в Таразе
В Казахстане начнут собирать американские комбайны
Этический рефлекс в борьбе за чистоту
Президент подарил автобус хромтауской школе
До параметров авеню или автобана
Что наша жизнь? Еда!
Главная цель – заинтересовать ученика
Эвакуация началась на Филиппинах из-за нового извержения вулкана
В целях устойчивого развития
«Больше всех народом любим тот, кто в битве неколебим...»
От промышленности до туризма
Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращенный в будущее
Арест, штрафы и лишение прав: участников беспредельного кортежа наказали в Конаеве
Студентов, пенсионеров и домохозяек в РК освободят от обязательного декларирования доходов
Казахстанских водителей предупредили о новом способе мошенничества
«Южный вектор» открыт для бизнес-предложений
Президент подписал закон по вопросам реформирования жилищной политики
Махмуд Сабырхан нокаутом выиграл бой на ЧА по боксу
В Кызылординской области открылась первая «Комфортная школа»
На собственной «резине»: от Нижнекамска до Караганды
Увидеть Мангистау и запомнить навсегда
Президент посетил концерт, посвященный творчеству поэта Шомишбая Сариева
Главную сверхспособность человека, которой нет у ИИ, назвали эксперты
Кызылординский рис: от поля до стола
Грустные думки аграрные
Задачи прокуратуры – закон и порядок
Премьер провел оперативное совещание по поручениям главы государства
Токаев побеседовал с казахстанскими студентами в Будапеште
Токаев и Орбан посетили футбольный матч между сборными Венгрии и Германии
Лица старого Уральска
Производство шоколада может прекратиться

Читайте также

Не верить фейкам, свернуть репитеры
Сносят самострой
Ошибка арбитров повлияла на результат
Земельный вопрос

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]