​Как выбрать вуз и не ошибиться

В то время как большинство университетов владеют аккредитациями местного значения, количество университетов, которые могут похвалиться своими престижными международными аккредитациями, очень и очень мало. В первую очередь это связано с жесткими требованиями, которые иностранные аккредитационные агентства предъявляют вузам-заявителям, их большим отличием от местных стандартов, расходами, которые будут понесены во время аудита и организационными задачами и изменениями, необходимыми для успешного прохождения международного аудита.

Таким образом, международные аккредитации выделяют небольшой элитный ряд казахстанских университетов от остальных. Мы хорошо знаем, что Университет UIB получил 11 международных аккредитаций: 6 аккредитованных программ бакалавриата и 5 магистратуры. В 2012–2016 годах Австрийское агентство по обеспечению качества (AQ Austria) проверило наше образовательное предложение и подтвердило, что UIB дает образование на международном уровне.

Аккредитованные университеты используют свои достижения в процессе проведения PR-кампаний. К сожалению, множество таких пиар-ходов запутывают будущих студентов, их родителей, правительственных лиц и широкие бизнес-круги. Так на чем же нужно сосредоточиться при выборе будущего места обучения?

Во-первых, становится ясно, что меж­дународные аккредитации являются приоритетными, поэтому следует искать те университеты, которые их имеют. Попросите приемную комиссию показать вам сертификаты зарубежных аккредитаций, потому что некоторые вузы могут по-прежнему гордиться прошлыми достижениями, которые уже не являются действительными. Помните: иностранных аккредитаций очень мало, и они отличаются друг от друга, их получение требует огромных усилий и труда, причем многие вузы-заявители проваливают эту процедуру на различных этапах.

Во-вторых, следует искать университеты с аккредитациями от признанных и авторитетных международных лидеров в области образования – Западной Европы, Северной Америки, «наций-тигров» в Юго-Восточной Азии. Это те регионы, которые достигли своего экономического лидерства за счет высшего класса образования в пределах своих границ, и австрийские или немецкие аккредитации автоматически заслуживают доверия.

В-третьих, следует помнить, что Министерство образования и науки имеет список официально утвержденных зарубежных аккредитационных учреждений, – только 8 международных организаций одобрено для контроля вузов Казахстана. В результате университеты, которые имеют аккредитации от Австрии AQ Austria, Германии FIBAA, ACQUIN, ASIIN и нескольких других, предпринимали попытки, следуя рекомендациям министерства, и были вознаграждены международными аккредитациями, утвержденными для РК.

В-четвертых, следует понимать разницу между «институциональными» и «программными» аккредитациями и спрашивать ваш потенциальный университет о его достижениях. Институциональная аккредитация – это общеуниверситетская проверка структуры, внутренних процессов, документации, принятия решений, планирования и осуществления отчетов по поддержанию кадровой политики, органов и их эффективности с некоторой выборочной проверкой образовательных программ. Но внимание стоит обращать именно на аккредитации образовательных программ, которые имеют реальное значение для будущих студентов и их родителей. В таких процедурах иностранная организация очень глубоко рассматривает все, что связано с определенной степенью: структура программы, субъекты и их учебные планы (содержание), оценка студентов и требования, предъявляемые к ним, качество профессорско-преподавательского состава и сотрудников, современность программы, установление связей с промышленностью и конкурентоспособность выпускников – в целом качество знаний, полученных в пределах определенной степени.

Новый и совершенный поезд не имеет никакого значения, когда в вашем купе странный и неприятный запах. На функ­циональном уровне очень важны детали. То же самое можно сказать и о подходе к аккредитации – университеты должны в первую очередь стараться повысить качество своих программ и специальностей, где студенты получают знания и навыки, и только потом аккредитовать себя в качестве организации.

При поиске хорошего места для получения высшего образования следует сосредоточить внимание на международном уровне аккредитованных программ, а институциональные аккредитации должны быть вашим вторым этапом подтверждения качества (если они присутствуют). Затем посмотрите на цены, так как некоторые учреждения завышают цену из-за «международной» аккредитации. И когда вы находитесь в приемной комиссии, всегда следует просить показать копии свидетельств об аккредитации – все они имеют ограниченный срок действия и не все утверждены МОН РК.

Университет UIB начал свой аккредитационный процесс в 2012 году, получив 4 аккредитации. В 2016 году UIB получил еще 7 (4 на уровне бакалавриата и 3 на уровне магистратуры), что дает нам в общей сложности 11 аккредитованных образовательных программ. Теперь, будучи уверенным в качестве нашего трехъязычного образования на уровне образовательных программ и также будучи подвергнутым очень полезным институциональным проверкам выездных австрийских команд, Университет UIB готовится к международной институциональной аккредитации. Мы хотим, чтобы новая аккредитующая организация подтвердила силу нашей общей организационной структуры, процессов, администрирования и управления, обучения и науки, личностно-ориентированных систем. Потенциальные студенты, нынешние студенты, родители и работодатели ценят наше хорошо спланированное и качественно-ориентированное развитие.