Как выглядит живопись далекого Тайваня можно узнать на выставке в Астане

Культура
Рустам Мухаметкалиев
В Национальном музее Республики Казахстан состоялось открытие выставки графических работ художников Тайваня. Экспозиция в Астане посвящена Восточному лунному календарю, передает корреспондент Kazpravda.kz.



"Данная выставка начала свое путешествие по музеям России в конце 2017 года в Новосибирске, в Художественном музее Иркутска, в Художественном музее Томска. Сегодня выставку принимает Национальный Музей Республики Казахстан. Календарь – это ритм, который призван объединить внешнее мироздание с внутренним человеком в некое гармоничное целое. Отношение ко времени свидетельствует не только об определенном уровне культуры, но и является выражением тех внутренних особенностей, которыми одна культура отличается от другой", - сказал на открытии экспозиции и.о директора Национального музея Республики Казахстан. Абай Сатубалдин.



Организаторы отмечают, что в Национальном Музее Изящных Искусств Тайваня ежегодно проводится конкурс, в основе которого лежит изображение животного, символизирующего грядущий год. Последний раз цикл стартовал 28 января 1960 года. Этой традиции уже больше 30 лет.



В конкурсе принимали участие в художники, работающие в разных техниках печатной графики: ксилография, литография, шелкография и др. Он проходил накануне Нового года по лунному календарю и завершается показом работ на выставке в Национальном музее РК.

На представленной выставке, вниманию зрителей была предложена коллекция из 83 работ, которые отображают все 12 знаков Лунного календаря. После ее завершения часть работ будет подарена в коллекцию Национального Музея Казахстана.

Выставка продлится до 20 сентября текущего года

Популярное

Все
Витаминный конвейер с пригородных полей
Задействованы возвращенные активы
Выпуск меди возрастет
Определены новые подходы
Завершить уборку в срок
В Приаралье газифицировано еще одно село
Чтобы лето было счастливым
Феномен или легенда?
Когда кость превращается в холст...
После отпуска тоже есть жизнь
Борьба за жизнь
Симфония родных просторов
Импрессионисты кочевого мира
Чтобы научиться говорить – нужно говорить
Аль-Фараби и геометрия будущего
«Для вас поет Алибек Днишев!»
Возродить сквозное судоходство
Дорога к звездам начинается на Земле
В Атырау появится уникальная локация
Соль отправится на экспорт
Главный полицейский Атырауской области проверил работу патрульных нарядов
Минздрав усиливает профилактику коррупции выездными мероприятиями в КУИС
В Алматы изъяли контрафактную продукцию на сумму свыше 5 млн тенге
Лето перемен
О вечных ценностях
В селе Бесагаш ввели в строй водопровод
Курултай: логика преемственности и ответственности
Лучших кинологов Нацгвардии определили в Актау
Двести военнообязанных проходят огневую подготовку на полигоне «Матыбулак»
«Культуру кочевников Великой степи» представил Казахстан в Китае
Мощные лесные пожары бушуют во Франции, Италии и Испании
«Затонувший лес» станет ближе
Археология возвращает Туркестану утраченную историю
Мировые звезды киберспорта прибывают в Астану на «Игры Будущего 2026»
Испания впервые объявила ЧП из-за лесных пожаров
На Алаколе завершают масштабное обновление курортной зоны
Закон Республики Казахстан Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан
Плюс один новый завод в Казахстане
Через счета дропперов в Казахстане прошло более 112 млрд теңге
Дан старт строительству автострады
Солнечные панели и овцы превратили пустынное плато в цветущие пастбища в Китае
Закон Республики Казахстан О психологической деятельности
Конституция как стратегическая опора развития страны
Открылась золотоизвлекательная фабрика
Золотой овертайм в Семее
Токаев принял президента ЕБРР
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Легендарный баритон: звезда по имени Ермек Серкебаев
Асу Алмабаев поднялся в новом рейтинге UFC
Канье Уэст в Алматы: организаторы концерта Ye сделали заявление по ситуации с «Кайратом»
В Уральск прибыла международная экспедиция «Біздің Жайық – Наш Урал»
750 гвардейцев принесли военную присягу в Астане
Олжас Бектенов осмотрел новое здание Казахского национального университета спорта
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственного управления и местного самоуправления
Эксперт оценил партийные списки на выборах в Курултай
Ресайклинг при ремонте дорог

Читайте также

Аида Балаева поздравила лауреатов международных музыкальных…
Казахстанцы выступили в Иордании
Под знаком большого искусства
Люблю тебя, Сарыарка!

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]