Как выглядит живопись далекого Тайваня можно узнать на выставке в Астане

В Национальном музее Республики Казахстан состоялось открытие выставки графических работ художников Тайваня. Экспозиция в Астане посвящена Восточному лунному календарю, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Данная выставка начала свое путешествие по музеям России в конце
2017
года в Новосибирске, в Художественном музее Иркутска, в Художественном
музее Томска. Сегодня выставку принимает Национальный Музей Республики
Казахстан. Календарь – это ритм, который призван объединить внешнее
мироздание с внутренним человеком в некое гармоничное целое. Отношение
ко времени свидетельствует не только об определенном уровне культуры,
но и является выражением тех внутренних особенностей, которыми одна
культура отличается от другой", - сказал на открытии экспозиции и.о директора Национального музея Республики Казахстан. Абай Сатубалдин.
Организаторы отмечают, что в Национальном Музее Изящных Искусств Тайваня ежегодно проводится конкурс, в основе которого лежит изображение животного, символизирующего грядущий год. Последний раз цикл стартовал 28 января 1960 года. Этой традиции уже больше 30 лет.
В конкурсе принимали участие в художники, работающие в разных техниках печатной графики: ксилография, литография, шелкография и др. Он проходил накануне Нового года по лунному календарю и завершается показом работ на выставке в Национальном музее РК.
На представленной выставке, вниманию зрителей была предложена коллекция из 83 работ, которые отображают все 12 знаков Лунного календаря. После ее завершения часть работ будет подарена в коллекцию Национального Музея Казахстана.
Выставка продлится до 20 сентября текущего года