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Как «вырубить» рубки
Марат СЕЙТКАЗИЕВ, Восточно-Казахстанская область
Санитары и вредители

В Минсельхозе задумались о временном запрете на проведение санитарных рубок леса: по мнению главных лесников республики, в регионах пользуются лазейкой, когда под видом заготовки больных и сухих деревьев на деле забирают здоровую деловую древесину.

В свою очередь владельцы «лесных» ТОО и ИП уже заявили: запретительная мера приведет к резкому спаду производства вплоть до закрытия предприятий.

Идея запрета санитарных рубок леса прозвучала 7 октября на селекторном совещании с регионами под председательством вице-министра сельского хозяйства Ерлана Нысанбаева. Руководитель охарактеризовал ситуацию как вакханалию, которую пора пресечь.

– Это мое принципиальное мнение – закроем, – прямо заявил вице-министр. – Объемы санрубок растут как на дрожжах и превратились в хорошую лазейку для получения дополнительного делового леса.

Цифры, озвученные Комитетом лесного хозяйства и животного мира, более чем красноречивы. Если около полувека назад рубки главного пользования (или сплошные рубки) занимали больше 70% в объеме всех заготовок, то сейчас все с точностью до наоборот: на рубки главного пользования приходится всего около 25%, остальное – санитарные.

– Лесопользователям и лесовладельцам выгодней проводить санрубки на более доступных участках, – высказал мнение и. о. председателя комитета Кайрат Устемиров. – Есть возможность занизить выход деловой древесины, снижается сумма попенной платы, увеличиваются доходы лесопользователей.

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Болен – не болен

В центре внимания оказалась ситуация в Восточном Казахстане. Это неудивительно – львиная доля лесов страны, прежде всего хвойных, сосредоточена в этом регионе. Как отметил Кайрат Устемиров, из всего утвержденного местным лесхозам объема заготовок осваивается только половина. При этом рубятся здоровые насаждения пихты, а больные и сухостойные остаются на лесосеке.

– Потому что это не приносит доход, – возмутился руководитель ведомства.

В самой системе назначения санрубок, по мнению комитета, много лукавства. Лесопатологи обосновывают их зараженностью насаждений грибковыми заболеваниями, хотя по материа­лам лесоустройства от 2010 года отпад пихтовых деревьев в пределах нормы: 19 кубометров на гектар.

– В прошлом году выборочными и сплошными санитарными рубками было изъято почти 650 тысяч кубомет­ров древесины, – рассказал главный инженер Казахского лесоустроительного предприятия Владимир Мандзюк. – Это вдвое больше, чем изъято рубками главного пользования. Ежегодный объем сплошных санрубок превысил разрешенный лесоустройством в 137 раз по запасу древесины и в 38 раз – по площади. На пятой части площадей, пройденных санрубками, работы проведены неудовлетворительно, главная цель – улучшение состояния лесов – не достигнута.

Все взвесить

В управлении природных ресурсов и регулирования природопользования Восточного Казахстана приводят несколько иные цифры. За период с 2009 по 2014 год санрубками выбрано от 18 до 52% объемов, запроектированных лесоустройством. Однако и здесь признают тревожный факт: на санрубки приходится львиная доля всех заготовок. Самое любопытное – о таком перегибе и перекосе в лесопользовании специалисты заявляли еще лет десять назад. Вице-министр Ерлан Нысанбаев в ходе совещания даже приоткрыл секрет: накопил толстую папку выступлений общественников на эту тему. К примеру, регио­нальная ассоциация лесной, деревообрабатывающей и мебельной промышленности Восточного Казахстана не раз пуб­лично заявляла: из-за того что на легальные коммерческие заготовки хвойных пород наложен мораторий (с 2004 по 2014 год), а вкладываться в рубку гнилых и сухостойных деревьев безрассудно с точки зрения бизнеса (такая древесина никому не нужна), лесопользователи вынуждены прикрываться грифом «санрубок».

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– Причем «шалят» с санрубками в основном государственные лесоучреж­дения, – заметил глава ассоциации Владимир Резанов. – Из 160 тысяч кубометров, которые ежегодно рубятся в Восточном Казахстане, на их долю приходится 110–120 тысяч кубов. И рубят где? В лесничествах, закрепленных в долгосрочное пользование за частниками-предпринимателями, выбивают у бизнеса основу для развития.

Кроме того, в ассоциации предлагают просчитать экономические последствия такой радикальной меры, как запрет. По словам В. Резанова, горнорудные предприятия Восточного Казахстана по техническим условиям используют для подземных работ только пластичную древесину пихты – она не ломается при нагрузках. В строительстве на домостроение и крепления также идут в основном пихта и сосна. При этом предприниматели, заключившие долгосрочные контракты на поставку лесоматериала, попадают в патовую ситуацию: рубок главного пользования по хвойным породам в материалах лесоустройства практически нет, санитарные в случае запрета – невозможны. Контракты – под угрозой срыва.

– Если запрет введут с 1 января, это приведет к многочисленным судебным искам по возмещению ущерба, – заключили в ассоциации. – Ряд предприятий обанкротится. Государство потеряет отчисления в виде налогов и других обязательных платежей.

Ясно, что ситуация требует взвешенного анализа. С одной стороны, лес выполняет экологические функ­ции, с другой – во всем мире является неистощимым возобновляемым ресурсом для развития экономики. Для лесных сел Восточного Казах­стана, к примеру Черемшанки или Поперечного, лесоперерабатывающие ТОО и ИП являются еще градообразующими – создают рабочие места, помогают содержать социальные объекты. В национальной Палате предпринимателей уже выразили готовность взвесить все «за» и «против» запрета на санрубки за «круглым столом» с участием ученых, специалистов и бизнеса.

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