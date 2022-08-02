Экономика , Общество
Как выйти из списка бездействующих налогоплательщиков?

В случае несвоевременного исполнения налоговых обязательств, налогоплательщики могут попасть в список налогоплательщиков, признанных бездействующими, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт Министерства финансов Республики Казахстан.

Бездействующими налогоплательщиками являются лица, не представившие за налоговый период по истечении одного года, после установленного Налоговым кодексом срока представления:

декларацию по корпоративному подоходному налогу (для юридических лиц), декларацию по индивидуальному подоходному налогу (для индивидуальных предпринимателей);

декларацию по налогу на игорный бизнес, по фиксированному налогу при условии, если за три налоговых периода, последующих за указанным налоговым периодом, такая декларация не представлена и юридическим лицом и ИП;

упрощенную декларацию при условии, если за два налоговых периода, последующих за указанным налоговым периодом, такая декларация не представлена и юридическим лицом и ИП.

Налогоплательщик может проверить числится ли он в списках бездействующих лиц на сайте kgd.gov.kz, в меню “Электронные сервисы” в разделе “Поиск неблагонадёжных плательщиков”.

В случае, если налогоплательщик оказался в этом списке, то ему необходимо:

исполнить налоговые обязательства по представлению налоговой отчетности и уплате исчисленных налогов;

явиться в УГД по месту нахождения, для составления административного материала по статье 272 Кодекса Республики Казахстан “Об административных правонарушениях”.

Общий срок для исключения из списка неблагонадёжных - не позднее 5 рабочих дней.

По истечению 5 дней, можно проверить исключение с сайта в разделе “Поиск неблагонадёжных плательщиков”.

Чего опасаться бездействующим налогоплательщикам?

Нахождение в списках бездействующих налогоплательщиков чревато:
  снятием с учета по НДС;
  сомнением контрагентов в деятельности компании;
  невозможностью открытия счета в банках и оформления/получения кредитов.

Всего в 2022 году количество налогоплательщиков, признанных бездействующими, составило 11 180.

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