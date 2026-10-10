Как я писала репортаж с помощью нейросети

Колонка обозревателя
Лаура Тусупбекова

Впервые о чате GPT я услышала от подруги-педагога. Она давно пользуется этим новшеством при подготовке к урокам. «Это волшебно», – убеждала она меня. Я, далекая от всяких нововведений, освоившая только в этом году программу онлайн-транскрибирования диктофонных записей (кстати, отличная штука), все никак не могла сесть и изучить этого самого GPT.

Иллюстративное фото Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Мне говорили: надо научиться писать какие-то «промты», «залить» в чат несколько своих материалов, чтобы он запомнил авторский стиль. И что там есть какие-то фишки, по которым можно понять, что текст написан с помощью ИИ, а значит, следует перечитывать статьи, делая их «нативными», то есть человеческими. Мне свои-то тексты лень перечитывать на предмет ошибок, да и дедлайн порой зашкаливает, а тут проверять пос­ле чата? Увольте. Лень-матушка для меня раньше ИИ родилась. По старинке писать – оно как-то привычнее.

Но однажды я решилась. И вуаля: это действительно было волшебно. Материал такого объема я писала бы минимум три-четыре часа. А тут на все про все ушло пять минут. Текст получился гладким, грамотным. Я так не пишу. У меня из-за невнимательности или из-за того, что часто мысли «бегут» быстрее пальцев по клавиатуре, частенько бывают помарки. А тут идеальный, рафинированный текст – все запятые на месте, причастные и деепричастные обороты выделены, мысли внятные. Умен-умен чат GPT. Умнее меня точно.

Но в тот самый момент, когда материал был «залит» в редакцион­ную систему, я поймала себя на одном странном ощущении, вызвавшем у меня... тревогу. Я не почувствовала того самого волнения, которое знакомо каждому пишущему человеку. Когда сидишь над первой фразой, вычеркиваешь, начинаешь заново, ищешь единственное слово, а потом, наконец, точка, и внутри тихое удовлетворение: это сделала я. Здесь ничего этого не было. И наутро я не «побежала» на сайт смотреть, как вышел мой материал. Мне было неинтересно.

И вот тогда мне стало страшно. Не оттого, что машина пишет хорошо. А оттого, что мне, автору, было безразлично, что написано. Если так происходит с журналис­том, у которого за плечами годы работы, что же будет со школьниками? Они ведь только учатся мыслить, сомневаться, подбирать слова. Кто вырас­тет из ребенка, которому с первого класса не придется мучиться над сочинением? Пять минут вместо трех часов экономят время, но одновременно они «режут» путь, на котором человек становится собой.

Разумеется, я не призываю отказываться от технологий. Онлайн-транскрибатор спасает меня от часов расшифровки, а нейросеть, наверное, может стать хорошим помощником: подсказать, проверить, предложить вариант. Но только он не должен становиться автором. Иначе однажды мы обнаружим, что разучились не только писать, но и чувствовать то, о чем пишем.

В последнее время я стала час­то вспоминать культовый фильм «Терминатор». В одном эпизоде речь идет о 2029 годе, когда люди в очередной раз подавили восстание машин. Во всех частях этой трилогии человечество побеждало тем, что не умеет робот: способностью жертвовать, любить, сомневаться и выбирать.

Пожалуй, это и есть главный вывод. Наряду с искусственным интеллектом не стоит забывать про естественный. Его нельзя скачать и «залить» в чат. Его можно только взращивать: книгами, разговорами, черновиками, зачеркнутыми строчками и бессонными ночами перед сдачей материала.

А что касается моих неидеальных текстов. Да, они не идеальны. Но в них есть моя душа. И я хочу, как и прежде, испытывать волнение, когда пишу очередной материал.

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#СМИ #ИИ #журналистика #искусственный интеллект #GPT #Терминатор

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