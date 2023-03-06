Как за каменной стеной?

Глава ведомства посетил Центр оперативного управления (ЦОУ), расположенный в департаменте полиции. Здесь на мониторе отражается обстановка на данный момент в каждой из 246 школ Шымкента, из которых 151 – государственная и 95 – частные. В общей сложности в них обучаются почти 250 тыс. детей. Во всех учреждениях образования установлены камеры видеонаблюдения. Все они интегрированы с ЦОУ.

Руководитель департамента полиции генерал-майор Кайрат Дальбеков ознакомил министра просвещения с работой Центра оперативного управления. За порядком в школах с помощью видеонаблюдения следят инспекторы. Результатом стало то, что за последний год наблюдается тенденция снижения преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних.

Однако есть и нерешенные вопросы. Среди них – скорость Интернета, от чего зависит в целом деятельность ЦОУ, а также профессионализм специалистов охранных агентств. Их работа оставляет желать лучшего, но полицейские ничего не могут изменить, поскольку школы заключают договоры с охран­ными агентствами напрямую.

Гани Бейсембаев попросил представителей акимата города оказать содействие полиции и управлению образования в улучшении качества информационно-коммуникационных сетей. Также министр отметил, что при установке видеокамер необходимо обратить внимание на их качество. При этом рекомендовал для экономии государственного бюджета подходить к установке систем видеонаблюдения дифференцированно, учитывая количест­во учащихся в школах.

– Шымкент должен стать безопас­ным городом для детей, – подчерк­нул Гани Бейсембаев.

Одна из особенностей школьной системы безопасности – наличие тревожной кнопки. Если произойдет какое-то чрезвычайное происшествие, то сигнал можно подать непосредственно на пульт городского департамента полиции. На пульте ЦОУ сразу же высветится номер школы, из которой пришел сигнал тревоги, и по данному адресу оперативно направят полицейский экипаж.

Как работают кнопки SOS в режиме реального времени, министр апробировал лично. Также он вышел на связь со школой-гимназией № 1 им. А. С. Пушкина, где в три смены обучаются порядка 4 тыс. школьников. Здесь под бдительным контролем находится каждый метр школьной территории. Камеры видеонаблюдения установлены на всех этажах и по периметру школы. На каждом этаже также есть тревожные кнопки.

Гани Бейсембаев поблагодарил начальника ДП Кайрата Дальбекова и личный состав департамента за активную работу по обеспечению безопасности детей и выразил уверенность в дальнейшем тесном сотрудничестве полиции и системы образования.

Власти Шымкента одними из первых в республике обеспечили школы города повышенными мерами безопасности. Система охраны порядка насчитывает несколько степеней защиты. При входе в школы установлены турникеты, камеры видеонаблюдения есть не только внутри здания, но и снаружи, что позволяет просматривать школьный двор, а также смонтирована противопожарная сигнализация. Это сводит до минимума риск возникновения чрезвычайных ситуаций.

В Туркестанской области еще продолжается формирование безо­пасной среды для учеников. Этот вопрос на минувшей неделе рассмотрен на специальном совещании, участие в котором приняли руководители управлений прокуратуры, департамента полиции и департамента санитарно-эпидемиологического контроля Туркестанской области.

– Ответственные за безопасность детей управления и департаменты должны в этом году полностью выполнить работу по установке дорожных знаков и камер видео­наблюдения на дорогах перед школами, искусственных барьеров, пешеходных полос, светофоров, – отметил аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды. – Необходимо утвердить план мероприятий по приведению в соответствие требований к ограждениям и системам видеонаблюдения школ, установке тревожных кнопок, турникетов, обеспечению охраны. С нашей стороны будет оказана поддержка.

По словам руководителя управления развития человеческого потенциала Туркестанской области Динислама Болатханулы, в 1 000 школах области обучаются около 515 тыс. учащихся, в 52 колледжах – порядка 37 тыс. студентов, в 1 364 детсадах воспитываются более 151 тыс. детей.

В соответствии с поручениями Администрации Президента и Министерства образования проведен анализ безопасности в организациях образования области. Школы и детские сады Туркестанской области полностью обеспечены системами видеонаблюдения, однако 3 328 камер видеонаблюдения в школах находятся в изношенном состоянии.

На совещании даны рекомендации по установке турникетов и полному охвату системой сигнализации, приведению в соответствие с требованиями туалетов и санитарных узлов. Также обсуждались вопросы защиты прав детей, создания условий для их всестороннего развития, психологического сопровождения.

Отметим, что в регионе за прошлый год зарегистрировано 209 фактов уголовных правонарушений, совершенных в отношении несовершеннолетних, 154 факта уголовных правонарушений, совершенных непосредственно с участием несовершеннолетних.