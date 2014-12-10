Как закалялась личность Свежий выпуск 605 Кенесбай ИСМАИЛОВ, заместитель главного редактора газеты «Юж

Такое сложилось у меня впечатление о Первом Президенте независимого Казахстана, когда впервые увидел его вблизи 20 лет назад. Это было во время известной встречи президентов трех соседних государств – Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана – на горе Ордабасы. Затем были другие многочисленные эпизоды, когда Президент посещал нашу область. И с каждым разом росло мое убеждение, что неоспоримое величие этого человека удивительным образом сочетается с его невероятной притягательностью.

Еще более утвердился в этом пос­ле просмотра первых трех частей киноэпопеи Рустема Абдрашова «Путь Лидера». Рассказанная на большом экране история о ранних этапах становления личности Нурсултана Назарбаева, с его детских и юношеских лет до периода возмужания, показала, что глубокие человеческие и лидерские качества были заложены в нем изначально. Они были впитаны им от мудрых родителей, пестовались и ковались трудными послевоенными годами отрочества, развивались опытными педагогами и закалялись заводскими наставниками. Их не могли не увидеть в свое время комсомольские и партийные руководители. Все это было масштабно отражено в фильмах «Небо моего детства», «Огненная река» и «Железная гора», которые мне довелось посмотреть полностью, от начальных до пос­ледних титров.

Ожидание четвертой части («Разрывая замкнутый круг») длилось недолго. По словам авторов эпопеи, снимали картину меньше года. И вот в уютном кинозале ТРЦ «Мегацентр» города Шымкента состоялась премьера... Волнение стало ощущаться сразу, как только на экране пошли первые кадры. Меня, как творческого человека, беспокоило: сумели ли создатели картины сохранить удивительную ауру достоверности эпохи, которую зритель ощутил в предыдущих частях? Не переборщили ли они с налетом патриотического пафоса, неизбежного в таком сложном жанре, как эпопея? Не потеряли ли авторы ту тонкую грань, которая отделяла искрометный юмор от наигранности? Не отдали ли они в жертву построения художественного орнамента общеизвестные факты исторической летописи?

Оценка любой картины рядовым зрителем обычно дается довольно простая: понравилась или не очень. Судя по реакции зала, шымкентцам фильм понравился. Люди четко понимали, какие события происходят на экране, они сопереживали, часто от души смеялись. Когда пошли завершающие титры, зал стоя аплодировал... Уверен, что каждый сознательный гражданин страны захочет посмотреть картину. Поэтому пересказывать ее содержание не вижу смысла. Но некоторые особенно сильные моменты актерской и режиссерской работы хотелось бы отметить. Удачной назвал бы завязку сюжета: Глава государства у камина просматривает «Правду», опубликовавшую в далеком 1976 году его критическую статью в передовице. Он уходит в воспоминания о том времени, когда молодому парторгу крупного предприятия пришлось пережить трудные дни борьбы с закоснелым партийным бюрократизмом. Все это происходит на фоне общения с людьми, у которых не зажили еще раны сталинских репрессий...

А какая яркая палитра великолепных и заслуженных кинемато­графических имен задействована в картине! Наталья Аринбасарова, Валентин Гафт, Владимир Стеклов, Виктор Сухоруков, Евгений Сидихин.

Вопрос о важности создания этой эпопеи не подвергается сомнению. Это не только история жизни Первого Президента. Это – история целой эпохи. Это то, что называется генетическим кодом, памятью народа. Меня восхитили съемки натуры! Прекрасные природные ландшафты, мощь корпусов металлургического комбината, уникальные здания в роли декораций... Время от времени ловил себя на мысли, что все это мне близко и знакомо: и этот памятник Ленину у заводской проходной, и тот милый трамвай, и всполошенная комсомолка-активистка, и ребята из вокально-инструментального ансамбля, и члены Политбюро ЦК КПСС.

Просто завораживает зрителя энергетика актера Нурлана Алимжанова в роли молодого Нурсултана Назарбаева. Очень и очень надеюсь увидеть его в пятой части эпопеи, которая, уверен, будет снята и должна отразить драматические события конца 80-х годов, когда завершалась эпоха союзного государства и зарождалась новая независимая страна – Казахстан.



