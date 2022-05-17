Как закрыть кредиты и накопить: 7 «детских шагов» от Дэйва Рэмси

Только за первые 3 месяца 2022 года банки выдали кредитов более чем на 1,5 трлн тенге. Кредитная нагрузка для многих становится непомерной, несколько кредитов или микрокредитов одновременно – уже не редкость. Но вылезти из долговой ямы и даже накопить - реально. Для этого можно использовать уникальную систему от финансового эксперта Дэйва Рэмси, с помощью которой вы обретёте финансовую свободу.

Подготовка

Рэмси не советует начинать реализацию плана, не приняв твёрдое решение больше не оформлять кредиты, только если на кону не вопрос жизни и смерти. Лучшим решением, по его мнению, станет:

избавление от всех кредитных карт - естественно, если на них нет задолженности, но лимит возобновляемый;

отказ от обращения в ломбарды, МФО или банки - отныне придётся рассчитывать только на себя.

Далее финансовый эксперт предлагает использовать стратегию «четырех стен». Она предполагает, что перед тем как погашать кредиты, нужно закрыть основные потребности:

коммунальные услуги;

аренду жилья;

ремонт бытовой техники;

лечение.

Этим вы обеспечите тыл и сократите вероятность непредвиденных расходов. Нужно сразу отложить определённую сумму, которую каждый месяц тратите на базовые статьи. И эта сумма должна оставаться неприкосновенной – нельзя ущемлять себя в основных потребностях, даже если находитесь по уши в долгах.

Не корите себя, если сорвётесь на этом этапе и не сможете закрыть базовые потребности – например, покупку одежды или лекарств. Но, если уж и влезать в новые долги, то лучше пусть это будет не крупный потребительский кредит, а минимальная сумма на текущие расходы. Например, можно получить деньги онлайн на карту в МФО и вернуть при первой же возможности, сократив переплату до минимума.

Первый шаг – накопите сумму в 1000 долларов

Поскольку система придумана американским экспертом, то именно такую сумму он считает минимально необходимой. Вы же при составлении резервного фонда должны ориентироваться на свои потребности – например, если в семье дети, существуют ли какие-то обязательные статьи расходов: аренда квартиры или лечение, которое нельзя прервать. Такая подушка безопасности должна составлять не менее одного месячного дохода семьи.

Дэйв Рэмси советует создать резерв, чтобы не было соблазна взять новый кредит, когда срочно потребуются деньги. Есть ещё и психологический аспект – погашать долги гораздо легче, когда дома лежит неприкосновенная сумма.

Второй шаг – погасите мелкие долги

Одна из основ стратегии «детских шагов» - погашать долги постепенно, начиная от самых незначительных. Это так называемый «метод снежного кома» – переходить от мелких микро кредитов к ипотеке. Например:

у вас есть рассрочка на стиральную машину, небольшой микро кредит в МФО и ипотека в банке;

если по рассрочке не начисляются проценты, начинаем погашать микрокредит;

когда он будет погашен, закрываем рассрочку, и только в конце – ипотеку.

Существует обратный способ, который называют «методом лавины». Его суть заключается в том, что сначала нужно погасить самые большие долги – это сокращает время на выход из финансовой ямы, но «метод снежного кома» более комфортен и не создает сильного финансового давления.

К этому моменту вы должны закрыть все мелкие потребительские кредиты и микро кредиты.

Третий шаг – сформируйте резерв

Если к этому шагу у вас осталась та небольшая подушка безопасности, которую вы сформировали на начальном этапе, пришло время подумать о полноценном резерве. Когда все долги кроме самого большого закрыты, не берите новых кредитов и не покупайте всё, что видите - сорить деньгами сейчас не стоит.

Американский эксперт советует экономить до тех пор, пока размер вашего резерва не достигнет хотя бы 3-месячного размера дохода семьи - эта сумма позволит избежать оформления новых кредитов, если возникнет форс-мажор.

Откладывайте в подушку безопасности всё, что можно: доход от подработки, денежные подарки от близких и родственников и даже суммы, которые смогли сэкономить, например, получив кешбэк при оплате картой. Можно даже завести копилку, но лучше, если деньги будут «работать» - например, лежать на банковском депозите под проценты.

Четвертый шаг – обеспечьте старость

Откладывать на старость многие эксперты советуют как можно раньше. И именно тогда, когда вы рассчитались со старыми долгами и не заимели новых, начинайте формировать накопления. Рэмси, хоть и жил в Америке, понимал, что всецело полагаться в этом вопросе на государство не стоит. Поэтому:

начните откладывать хотя бы по 15% от дохода в месяц;

помещайте в резерв только свободные деньги - у вас уже есть небольшая финансовая подушка безопасности, поэтому чрезмерно ущемлять себя не стоит;

не стоит до старости хранить деньги дома под подушкой - даже небольшие суммы можно класть на депозит или инвестировать другим способом, например, покупать акции для получения дивидендов.

Поступайте с накоплениями на старость также, как и с аварийным резервом –постарайтесь не брать отсюда деньги без крайней необходимости.

Пятый шаг – дайте детям образование

Образование детей тоже можно считать инвестицией в будущее. Конечно, существуют гранты, с помощью которых студент может учиться бесплатно. Но, не стоит на них рассчитывать - лучше собрать определённую сумму и быть уверенным в том, что ребёнок получит образование.

Помните, что уже 15% дохода вы откладываете на пенсию. Рассчитайте, сколько ещё вы сможете безболезненно «отрезать от зарплатного пирога», не ущемляя членов семьи. А еще прикиньте, сколько денег понадобится на обучение. Для этого посмотрите текущие цены, определите среднюю стоимость и умножьте на количество лет – эту сумму вам предстоит накопить.

Шестой шаг – закройте самый крупный кредит

Да-да,именно сейчас стоит закрыть самый большой долг - обычно это ипотека или авто-кредит. К этому моменту вы уже сформировали привычку разумно распоряжаться деньгами, каждый месяц откладывать определённую сумму, возможно, нашли более высокооплачиваемую работу или дополнительную подработку.

Теперь ту сумму, которая уходила на образование детей, а также все возможные деньги от подработок и из других источников, нужно прибавить к стандартному платежу по самому большому кредиту. При досрочном погашении обязательно узнайте в банке, нет ли штрафов за такую операцию.

Седьмой шаг – ощутите свободу

В идеале на этом этапе у вас не должно быть ни одного долга, есть сумма на образование детей и собран некий резерв на старость, а ещё небольшая финансовая подушка безопасности на случай непредвиденных трат. Это ли не свобода?

Если вы прошли все «7 шагов» от Дэйва Рэмси, то смогли не только избавиться от долгов, но и понять, где поступали неверно. Одна из целей такой системы – обучение правильному планированию расходов и умелому распоряжению своими финансами.