Как зарубежные СМИ оценивают переход Казахстана от сырьевой модели к технологической экономике

В британском международном финансово-аналитическом издании Global Banking & Finance Review (globalbankingandfinance.com) вышел материал о развитии искусственного интеллекта в Казахстане

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Казахстан претендует на роль одного из центров искусственного интеллекта между Европой и Азией, сообщает Kazpravda.kz

Глава NVIDIA Дженсен Хуанг во время первого визита в Астану назвал страну перспективной площадкой для развития вычислительных мощностей и производства ИИ. Об этом в своей публикации сообщает британское международное финансово-аналитическое издание Global Banking & Finance Review. Теперь ключевая задача - превратить международные инвестиции и энергетические преимущества в собственные технологии, экспорт и рост производительности экономики.

От цифровых услуг к новой экономике

За последние годы Казахстан создал основу для технологического рывка. Сегодня 90,3% государственных услуг доступны в электронном формате, а доступ к интернету имеют 97,5% населения. Экспорт IT-услуг в 2025 году достиг 1,142 млрд долларов против 33,5 млн долларов в 2020-м.

Следующий этап - использовать цифровые решения не только в государственном управлении, но и в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве и логистике. Такой переход соответствует курсу президента Касым-Жомарта Токаева на формирование полноценной цифровой экономики. В Послании народу Казахстана 28 октября глава государства обозначил необходимость практического внедрения цифровых технологий и искусственного интеллекта в экономику.

Миллиардные инвестиции и собственные разработки

Одним из крупнейших проектов становится Data Center Valley в Экибастузе. Международное сотрудничество в сфере ИИ и цифровой инфраструктуры предусматривает пакет соглашений объемом до 10 млрд долларов. Проект предполагает создание масштабных вычислительных мощностей, а коммерческий запуск первой очереди запланирован на третий квартал 2027 года.

Параллельно в стране развиваются суперкомпьютерная инфраструктура и национальные языковые модели. Однако долгосрочный эффект будет зависеть не только от количества серверов, но и от способности казахстанских специалистов создавать востребованные продукты.

Показательный пример - стартап Higgsfield, работающий в сфере генеративного видео. В августе 2026 года компания привлекла 400 млн долларов при оценке в 5,4 млрд долларов. Этот кейс демонстрирует, что казахстанская технологическая экосистема может быть связана с глобальным рынком ИИ, а не ограничиваться обслуживанием инфраструктуры.

Главный критерий - экономическая отдача

Потенциал искусственного интеллекта выходит далеко за пределы IT. В энергетике алгоритмы могут предупреждать аварии и сокращать простои, в промышленности - оптимизировать производство, в логистике - ускорять перевозки, а в сельском хозяйстве - повышать эффективность использования ресурсов.

При этом технологический рывок потребует инвестиций в образование, инженерные компетенции и коммерциализацию разработок. Казахстану предстоит доказать, что вычислительные мощности способны стать основой для собственной индустрии, новых рабочих мест и конкурентоспособного цифрового экспорта.

Стратегическая цель - перейти от экспорта сырья и энергии к созданию продуктов с высокой добавленной стоимостью. Именно способность превратить международный интерес к ИИ в измеримый экономический результат определит, сможет ли Казахстан закрепиться в числе значимых технологических центров региона.

#Казахстан #ИИ #Nvidia

Популярное

Все
Нужны не обещания, а конкретные результаты
В Акмолинскую область доставили более тысячи племенных овец из Австралии
Сборная Казахстана завоевала пять медалей на чемпионате мира по видам борьбы
«Сладкая парочка» – Аксу и Коксу
Дом, который рождается в цехе
Электромонтер доказал в суде отсутствие своей вины в несчастном случае на производстве
Продать нельзя оставить
Как сделать журналистику увлекательной
В Шымкенте с начала года родились 213 пар близнецов и четыре тройни
Соглашения по Alatau City на $1,3 млрд подписали в Лондоне
Казахстанские экспортеры могут заказать российские коды маркировки для 15 новых товарных групп
Хлеборобы повторили высокий результат
Без стеснения в выражениях
Айтыс длиною в жизнь
Территория живого слова
В Кызылорде завершился XXXI республиканский фестиваль драматических театров
Для удобства пассажиров
Между строк
Как зарубежные СМИ оценивают переход Казахстана от сырьевой модели к технологической экономике
На поле ждут каждого
Водителя арестовали на 30 суток в Астане
Послание Токаева 2026: где смотреть прямую трансляцию
Улица имени Каюма Мухамедханова появилась в Алматы
В Уральске открылся экопарк «Хан тоғайы»
В Астане 5–7 ноября ограничат движение: в СГО сделали предупреждение
Токаев прибыл во дворцовый комплекс «Кулие» в Анкаре
Крупный мясоперерабатывающий завод открыли в Алматинской области
Токаев посетит Турцию с официальным визитом
До 110 тысяч тенге повысят минимальную зарплату в 2027 году
Кто стал обладателем "Золотого мяча"-2026
С ветерком по автостраде
Состоялось итоговое заседание комиссии по госпремии имени Абая
Реализация Послания: в Курултае наметили шаги по модернизации инфраструктуры страны
Токаев призвал к финансовой и всесторонней поддержке Совета старейшин ОТГ
Президент подписал кадровые распоряжения
Новые технологии для фермеров
Криштиану Роналду забил 985-й гол в карьере
Казахстанцев призвали воспользоваться праздничными скидками Republic Day и Bereke Fest
«Бизнесу достаточно просто «не мешать» – Токаев
Актриса Шугыла Ешен получила престижную международную награду
Токаев участвует в VII саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Баку
Участники церемонии награждения прибыли в Акорду
Молодых казахстанских режиссеров наградили на кинофестивалях в Канаде и России
Тариф на проезд в общественном транспорте Астаны повысят с 1 декабря
Электронные доказательства: баланс и эффективность
Распоряжение Главы государства о назначении
Усилена работа по восстановлению Арала и сохранению Каспия
Депутат Курултая Татьяна Савельева досрочно сложила полномочия
На встрече с Халық Қаһарманы
День учителя отмечают в Казахстане
Курс на развитие
Официально объявлен бой Алимханулы за титул чемпиона мира
Досадная осечка в Хабаровске
Азамат Хасенов стал замначальника СГО РК – командующим Силами особого назначения
Кому перестанут назначать отдельные пособия в Казахстане с 2027 года
Минздрав Казахстана сделал заявление по ситуации с инфекцией в России
Назначен первый заместитель министра обороны – начальник Генштаба ВС РК
Ко Дню Республики в Мангистауской области пройдут праздничные распродажи
Указ Президента Республики Казахстан О досрочном прекращении полномочий маслихатов всех уровней
В Астане пройдет креативная ярмарка Шымкента

Читайте также

Neuralink тестирует новые способы общения с помощью мозговы…
Школьники из 16 стран сразились за звание лучших в финале F…
Илон Маск представил свою ИИ-версию «Одиссеи»
Сдать мозг в аренду ИИ: что такое нейрослоп и чем он опасен

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]