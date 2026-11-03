Как зарубежные СМИ оценивают переход Казахстана от сырьевой модели к технологической экономике

В британском международном финансово-аналитическом издании Global Banking & Finance Review (globalbankingandfinance.com) вышел материал о развитии искусственного интеллекта в Казахстане

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Казахстан претендует на роль одного из центров искусственного интеллекта между Европой и Азией, сообщает Kazpravda.kz

Глава NVIDIA Дженсен Хуанг во время первого визита в Астану назвал страну перспективной площадкой для развития вычислительных мощностей и производства ИИ. Об этом в своей публикации сообщает британское международное финансово-аналитическое издание Global Banking & Finance Review. Теперь ключевая задача - превратить международные инвестиции и энергетические преимущества в собственные технологии, экспорт и рост производительности экономики.

От цифровых услуг к новой экономике

За последние годы Казахстан создал основу для технологического рывка. Сегодня 90,3% государственных услуг доступны в электронном формате, а доступ к интернету имеют 97,5% населения. Экспорт IT-услуг в 2025 году достиг 1,142 млрд долларов против 33,5 млн долларов в 2020-м.

Следующий этап - использовать цифровые решения не только в государственном управлении, но и в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве и логистике. Такой переход соответствует курсу президента Касым-Жомарта Токаева на формирование полноценной цифровой экономики. В Послании народу Казахстана 28 октября глава государства обозначил необходимость практического внедрения цифровых технологий и искусственного интеллекта в экономику.

Миллиардные инвестиции и собственные разработки

Одним из крупнейших проектов становится Data Center Valley в Экибастузе. Международное сотрудничество в сфере ИИ и цифровой инфраструктуры предусматривает пакет соглашений объемом до 10 млрд долларов. Проект предполагает создание масштабных вычислительных мощностей, а коммерческий запуск первой очереди запланирован на третий квартал 2027 года.

Параллельно в стране развиваются суперкомпьютерная инфраструктура и национальные языковые модели. Однако долгосрочный эффект будет зависеть не только от количества серверов, но и от способности казахстанских специалистов создавать востребованные продукты.

Показательный пример - стартап Higgsfield, работающий в сфере генеративного видео. В августе 2026 года компания привлекла 400 млн долларов при оценке в 5,4 млрд долларов. Этот кейс демонстрирует, что казахстанская технологическая экосистема может быть связана с глобальным рынком ИИ, а не ограничиваться обслуживанием инфраструктуры.

Главный критерий - экономическая отдача

Потенциал искусственного интеллекта выходит далеко за пределы IT. В энергетике алгоритмы могут предупреждать аварии и сокращать простои, в промышленности - оптимизировать производство, в логистике - ускорять перевозки, а в сельском хозяйстве - повышать эффективность использования ресурсов.

При этом технологический рывок потребует инвестиций в образование, инженерные компетенции и коммерциализацию разработок. Казахстану предстоит доказать, что вычислительные мощности способны стать основой для собственной индустрии, новых рабочих мест и конкурентоспособного цифрового экспорта.

Стратегическая цель - перейти от экспорта сырья и энергии к созданию продуктов с высокой добавленной стоимостью. Именно способность превратить международный интерес к ИИ в измеримый экономический результат определит, сможет ли Казахстан закрепиться в числе значимых технологических центров региона.